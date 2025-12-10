Megkongatták a vészharangot, Lengyelországban elszállt a költségvetési hiány

Lengyelország költségvetési hiánya 2025-ben meghaladhatja a bruttó hazai termék 7 százalékát – közölte szerdán a Fitch Ratings hitelminősítő.

Milan Trajkovic, a Fitch lengyelországi vezető elemzője egy webináriumon elmondta: az idei költségvetési adatok alapján a kockázatok inkább lefelé mutatnak, vagyis a hiány a tervezettnél magasabb lehet.

A hitelminősítő előrejelzése szerint a lengyel államháztartási hiány a tavalyi 6,5 százalékról idén 6,9 százalékra emelkedik.

Varsó már kétszer is kénytelen volt felfelé módosítani az idei hiánycélt. Trajkovic szerint fennáll a veszélye annak, hogy a hiány végül 7 százalék fölé kúszik, ami tovább nehezíti a 2026-os költségvetés összeállítását.

Az elemző hozzátette: 2025 és 2027 között mindhárom évben nagyobb az esélye annak, hogy a hiány meghaladja a várakozásokat. A Fitch szeptemberi előrejelzése alapján a hiány 2026-ban 6,8, 2027-ben pedig 5,5 százalékra mérséklődhet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images