Megkongatták a vészharangot, Lengyelországban elszállt a költségvetési hiány

Milan Trajkovic, a Fitch lengyelországi vezető elemzője egy webináriumon elmondta: az idei költségvetési adatok alapján a kockázatok inkább lefelé mutatnak, vagyis a hiány a tervezettnél magasabb lehet.
A hitelminősítő előrejelzése szerint a lengyel államháztartási hiány a tavalyi 6,5 százalékról idén 6,9 százalékra emelkedik.
Varsó már kétszer is kénytelen volt felfelé módosítani az idei hiánycélt. Trajkovic szerint fennáll a veszélye annak, hogy a hiány végül 7 százalék fölé kúszik, ami tovább nehezíti a 2026-os költségvetés összeállítását.
Az elemző hozzátette: 2025 és 2027 között mindhárom évben nagyobb az esélye annak, hogy a hiány meghaladja a várakozásokat. A Fitch szeptemberi előrejelzése alapján a hiány 2026-ban 6,8, 2027-ben pedig 5,5 százalékra mérséklődhet.
Forrás: Reuters
