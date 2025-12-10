  • Megjelenítés
Megkongatták a vészharangot, Lengyelországban elszállt a költségvetési hiány
Gazdaság

Megkongatták a vészharangot, Lengyelországban elszállt a költségvetési hiány

Portfolio
Lengyelország költségvetési hiánya 2025-ben meghaladhatja a bruttó hazai termék 7 százalékát – közölte szerdán a Fitch Ratings hitelminősítő.

Milan Trajkovic, a Fitch lengyelországi vezető elemzője egy webináriumon elmondta: az idei költségvetési adatok alapján a kockázatok inkább lefelé mutatnak, vagyis a hiány a tervezettnél magasabb lehet.

A hitelminősítő előrejelzése szerint a lengyel államháztartási hiány a tavalyi 6,5 százalékról idén 6,9 százalékra emelkedik.

Varsó már kétszer is kénytelen volt felfelé módosítani az idei hiánycélt. Trajkovic szerint fennáll a veszélye annak, hogy a hiány végül 7 százalék fölé kúszik, ami tovább nehezíti a 2026-os költségvetés összeállítását.

Az elemző hozzátette: 2025 és 2027 között mindhárom évben nagyobb az esélye annak, hogy a hiány meghaladja a várakozásokat. A Fitch szeptemberi előrejelzése alapján a hiány 2026-ban 6,8, 2027-ben pedig 5,5 százalékra mérséklődhet.

Még több Gazdaság

Bezáródhatott a kamatvágási ablak – kemény idők várnak a forintra

Az EU hamarosan lepaktál a világ legnépesebb országával – hatalmas üzlet készül

Történelmi csapásra készül Európa: olyan gazdasági bombát robbanthatnak az USA-ra, ami megrengeti a világgazdaságot

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra
Bejelentette a kormány: beperelik az Európai Bizottságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility