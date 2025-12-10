  • Megjelenítés
A Fed kamatdöntését várja a piac, lecsorgás a tőzsdéken
A Fed kamatdöntését várja a piac, lecsorgás a tőzsdéken

Mérsékelt elmozdulások jellemezték kedden az amerikai kereskedést a Fed ma esti kamatdöntése előtt, a vezető indexek vegyesen zártak, míg Ázsiában inkább kisebb negatív irányú mozgásokat lehetett látni ma reggel. Európában is hasonló látszik, a befektetők kockázatkerülő üzemmódba kapcsolatak, esnek a tőzsdék az esti kamatdöntés előtt.
A 4iG teljesen bekebelezi az ACE Networköt

A 4iG bejelentette, hogy leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. részvény adásvételi szerződést írt alá az ACE Network további 30 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére.

Bombasikernek indult, most viszont chiphiány fenyegeti a Nintendo új konzolját

Meredeken esnek a Nintendo részvényei, mivel a memóriachipek árrobbanása veszélyezteti az új Switch 2 konzol nyereségességét és a keresletet - számolt be a Bloomberg.

Létszámbővülést hozhat az AI a Wall Streeten

A pénzügyi szolgáltató cégek kétharmadánál létszámbővülést hozhat a mesterséges intelligencia bevezetése, miközben az ágazatban a következő években inkább emelkedő költségekre számítanak egy friss felmérés szerint - számolt be a Bloomberg.

Kis esés Európában

Enyhe esés látszik az európai tőzsdéken, a DAX 0,2 százalékot esett, a CAC 0,3 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot gyengült. A milánói börze 0,5 százalékot, a madridi piac pedig 0,2 százalékot esett.

6TU92kGc
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

A nemzetközi piacokon a befektetők a Fed esti kamatdöntését várják, így csak mérsékeltek a mozgások a tőzsdéken - ebben az óvatos hangulatba illik bele a magyar piac oldalazása.

Újabb céget vásárol a 4iG

A 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) adásvételi megállapodást kötött az Equilor Alapkezelővel az általa kezelt Central European Opportunity Magántőkealap tulajdonában lévő a FaceKom 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

Folytatódik a rali, történelmi csúcsot döntött az ezüst

Az arany árfolyama szerdán stagnál, miközben a befektetők a Federal Reserve soron következő kamatdöntésére és Jerome Powell jegybankelnök várható jelzéseire várnak, ezzel szemben az ezüst tovább döntögette rekordjait, és unciánként 60 dollár felett maradt.

Kiderült, hogyan akadályozza meg az Nvidia, hogy a legértékesebb AI-chipek rossz kezekbe kerüljenek

Az Nvidia olyan helymeghatározó technológiát fejlesztett, amellyel azonosítani tudja, hogy grafikus processzorai melyik országban működnek. Az újítás segíthet megakadályozni, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésére használt chipek kitiltott országokba kerüljenek.

Kivárás

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,37 százalékos mínuszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,13 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,09 százalékot eshet, míg a FTSE 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,01 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma hajnalban érkezik a kínai infláció, majd az Egyesült Államokban a heti jelzáloghitel-igénylések adnak friss képet a lakáspiaci aktivitásról. A nap csúcspontja azonban egyértelműen a Federal Reserve kamatdöntése lesz: a piacok már szinte teljes bizonyossággal áraznak egy 25 bázispontos vágást, így sokkal fontosabb lesz Jerome Powell elnök esti sajtótájékoztatója, amelyből a 2026 eleji kamatpályára lehet majd következtetni. Az amerikai költségvetési egyenlegről szóló beszámoló is ekkor jelenik meg, ami pedig a vámbevételek hatásairól ad képet majd.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 56,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 560,29 -0,4% 0,2% 1,2% 11,8% 7,1% 58,2%
S&P 500 6 840,51 -0,1% 0,2% 1,7% 16,3% 13,0% 86,2%
Nasdaq 25 668,69 0,2% 0,4% 2,4% 22,2% 19,7% 107,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 655,1 0,1% 2,7% 0,8% 27,0% 29,4% 88,9%
Hang Seng 25 434,23 -1,3% -2,5% -3,1% 26,8% 24,6% -4,0%
CSI 300 4 598,22 -0,5% 1,0% -1,7% 16,9% 15,9% -7,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 162,65 0,5% 1,9% 2,5% 21,4% 18,8% 81,1%
CAC 8 052,51 -0,7% -0,3% 1,3% 9,1% 7,7% 45,2%
FTSE 9 642,01 0,0% -0,6% -0,4% 18,0% 15,4% 46,9%
FTSE MIB 43 574,5 0,3% 0,5% 1,5% 27,5% 26,1% 98,3%
IBEX 16 734,5 0,1% 1,6% 5,2% 44,3% 39,3% 103,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 570,2 0,6% -1,1% 1,2% 36,9% 36,0% 166,9%
ATX 5 129,53 0,6% 1,1% 7,9% 40,0% 42,1% 92,1%
PX 2 559,36 1,4% 2,0% 5,5% 45,4% 49,3% 158,4%
Magyar blue chipek              
OTP 33 830 0,5% -1,6% 4,2% 56,0% 54,3% 163,5%
Mol 2 930 0,5% -0,7% 0,3% 7,3% 10,3% 41,8%
Richter 9 680 1,9% -0,2% -1,7% -6,9% -9,5% 28,7%
Magyar Telekom 1 726 -1,6% -1,9% -3,0% 35,5% 31,8% 354,2%
Nyersanyagok              
WTI 58,4 -1,1% -0,7% -3,5% -19,4% -14,9% 28,3%
Brent 61,98 -0,9% -0,8% -2,6% -17,1% -14,5% 26,6%
Arany 4 218,6 0,8% 1,0% 5,5% 60,7% 58,1% 128,3%
Devizák              
EURHUF 383,8500 -0,2% 0,8% -0,3% -6,7% -6,7% 7,6%
USDHUF 330,0800 -0,3% 0,6% -0,8% -16,9% -15,1% 11,8%
GBPHUF 438,9150 -0,3% 1,4% 0,2% -11,8% -11,8% 10,9%
EURUSD 1,1629 0,0% 0,2% 0,5% 12,3% 9,8% -3,7%
USDJPY 155,8550 0,0% 0,0% 1,8% -0,8% 3,2% 49,6%
GBPUSD 1,3298 -0,1% 0,7% 1,1% 6,2% 3,9% -0,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 695 2,3% 1,5% -10,2% -1,8% -4,9% 399,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 0,4% 2,4% 1,8% -8,9% -0,8% 342,6%
10 éves német állampapírhozam 2,82 -0,5% 3,9% 7,3% 19,3% 33,1% -565,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,96 -0,6% -1,1% 0,3% 5,1% 6,6% 205,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
