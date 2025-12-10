Csak a Telekom mozdult ma nagyobbat

Kivárás jellemzi az európai és az amerikai tőzsdéket a Fed esti kamatdöntése előtt, a BUX tegnapi záróértékén fejezte be a kereskedést.

Ma a BUX-indexstagnálással fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom árfolyama 2,2 százalékos pluszban áll, míg a Richter árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Mol árfolyama 0,1 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 0,4 százalékos mínuszban áll az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A magyar midcapek ma vegyesen teljesítettek,a legjobban a CIG Pannónia teljesít, amelynek az árfolyama 1,9 százalékot emelkedett, a 4iG papírjai viszont a lista végén álltak 1,5 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

