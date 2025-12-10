  • Megjelenítés
Csak a Telekom mozdult ma nagyobbat
Üzlet

Csak a Telekom mozdult ma nagyobbat

Portfolio
Kivárás jellemzi az európai és az amerikai tőzsdéket a Fed esti kamatdöntése előtt, a BUX tegnapi záróértékén fejezte be a kereskedést.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Ma a BUX-indexstagnálással fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Magyar Telekom árfolyama 2,2 százalékos pluszban áll, míg a Richter árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb az utolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Mol árfolyama 0,1 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 0,4 százalékos mínuszban áll az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar midcapek ma vegyesen teljesítettek,a legjobban a CIG Pannónia teljesít, amelynek az árfolyama 1,9 százalékot emelkedett, a 4iG papírjai viszont a lista végén álltak 1,5 százalékos eséssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Még több Üzlet

Vádat emeltek az amerikai chipgyártók ellen: orosz rakétákba, drónokba kerültek a chipjeik

Szigorúbb ellenőrzésre számíthatnak az Egyesült Államokba utazók: nem mindegy, mit posztolsz a Facebookon, Instán

Ez a Boeing éve lesz? Hat év után először lenyomhatja az Airbust

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Hol éri meg ma ingatlanba fektetni? - Sokakat meglephet a válasz

15 éve van a tőzsdén a CIG Pannónia: új stratégiai célokkal megy tovább a biztosító

Itt a vége, hirtelen lezárult az MBH Bank lakossági részvényértékesítése

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra
Orbán Viktor belengette, vadonatúj támogatásra készül a kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility