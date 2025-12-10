Megszülettek az új megtakarítások, amelyek Magyarországon egyelőre teljesen elképzelhetetlenek

A Moneybox közlése szerint az alapok célja, hogy "egyszerű, költséghatékony befektetési megoldást kínáljanak".

Az alapok három kockázati szintet fednek le:

az Óvatos alap kifejezetten a nyugdíj előtt álló, alacsony kockázatot kereső ügyfeleknek szól,

alap kifejezetten a nyugdíj előtt álló, alacsony kockázatot kereső ügyfeleknek szól, a Kiegyensúlyozott alap közepes kockázatvállalás mellett a nyugdíjhoz közeledőknek ajánlott,

alap közepes kockázatvállalás mellett a nyugdíjhoz közeledőknek ajánlott, míg a Kockázatvállaló alap a magasabb kockázatot elviselő, a nyugdíjkorhatártól még távolabb lévő befektetőknek készült.

A Moneybox két alapot vezet be alapértelmezett nyugdíj-megtakarítási opcióként: az 50 év alatti ügyfelek automatikusan a Kockázatvállaló alapba kerülnek, míg az 50 év felettiek számára a Kiegyensúlyozott alap lesz az alapértelmezett választás.

Mindhárom alap éves költsége legfeljebb 0,29 százalék.

Emellett a cég a korábbi platformdíjat egy 0,15 százalékos szolgáltatási díjjal váltja fel, amelynek összege évente legfeljebb 150 font (mostani árfolyamon kb. 66 ezer forint) lehet.

Charlie Mortimer, a Moneybox társalapítója felidézte, hogy a vállalatuk 2019-ben elsőként kínált kifejezetten applikáción keresztül elérhető nyugdíjterméket. Elmondása szerint az új alapokkal pedig egyszerű, megfizethető és hatékony formában teszik elérhetővé ügyfeleik számára a világszínvonalú befektetési szakértelmet.

A magyar nyugdíjcélú megtakarítási piac jelenleg ennél jóval magasabb költségekkel működik, a hazai viszonylatban kifejezetten olcsónak tekinthető önkéntes nyugdíjpénztárak 30 évre tekintő költségmutatója (TKMNYP) idén 0,93 százalék lett az MNB számításai szerint, míg a borsosabb díjszabású nyugdíjbiztosítások a legtöbb esetben 2-3% fölötti, sőt – részvényhányadtól függően – akár 4-5%-ot is elérő éves költségekkel működnek. A leginkább költséghatékony megoldást a NYESZ jelentheti, habár ennek kezelése magas fokú pénzügyi szakértelmet igényel a megtakarítótól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images