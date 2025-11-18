Nincs vége a nagy béremelkedésnek

Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687 100, a nettó átlagkereset 475 100 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó átlagkereset 10, a reálkereset pedig 5,5%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687 100 forint volt, 9,5%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál - jelentette a KSH. A friss adatok azt jelzik, hogy a bérek továbbra is dinamikusan emelkednek hazánkban.

A nettó átlagkereset 475 100 forintot ért el, ez 10%-kal magasabb volt, mint 2024 szeptemberében.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény.

- írja a KSH.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 660 400 forint volt, ami 9,3%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 656 300, a költségvetésben 664 200, a nonprofit szektorban 689 200 forintot tett ki, 8,6 és 11,2, illetve 10,2%-kal nőtt egy év alatt.

Mindezzel párhuzamosan a reálbérek is jelentős mértékben emelkednek. A reálkereset 5,5%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3%-os növekedése mellett.

Az átlagbérnél a dolgozók kétharmada kevesebbet keres, miközben a mediánbér az a mutató, aminél a munkavállalók fele többet, fele pedig kevesebbet keres. A bruttó mediánkereset 568 700 forintot ért el, ami 10,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 397 400 forintot tett ki, 11,1%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images