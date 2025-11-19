Ez is eljött: megérte az argentinokra fogadni

Turbulens volt az ősz az argentin piacokon: szeptemberben még úgy tűnt, hogy Javier Milei elnök reformprogramja, és ezzel együtt a peso árfolyama is megy a levesbe. Ekkor azonban közbelépett Trump és pénzügyi védőcsomaggal sietett az ország segítségére. A hangulatot tovább emelte Milei jó szereplése az októberi időközi választásokon, a pénzügyi eszközök rángatásán pedig a hedge fund managerek olyan jól kerestek, hogy 2017 óta a legjobb évüket zárhatják idén.

Szeptemberben komoly eladási hullám söpört végig az argentin eszközökön, miután Javier Milei pártja váratlanul gyengén szerepelt a Buenos Aires-i tartományi választáson. Sok belföldi befektető ezt baljós előjelként értékelte az időközi parlamenti voksolás előtt. A 2038-ban lejáró argentin dollárkötvények árfolyama például 51 centre esett, hozamuk közel 19 százalékra ugrott.

A fordulat azonban gyors volt: az Egyesült Államok 20 milliárd dolláros hitelkerettel sietett Buenos Aires segítségére, hogy stabilizálja a pesót és megfékezze a devizatartalékok apadását.

A vártnál sokkal erősebb októberi választási eredmény után Milei koalíciója megerősítette pozícióját, ami tovább erősítette a kötvényeket: a 2038-as papírok már mintegy 75 cent körül forognak. A piaci optimizmust az is táplálja, hogy a Milei által megkezdett reformprogram folytatódhat, és annak sikeressége esetén Argentína hamarosan visszatérhet a nemzetközi tőkepiacokra.

A befektetők figyelme most áthelyeződött a következő nagy kockázati pontra: képes lesz-e a kormány elegendő devizát felhalmozni, miközben fenntartja az árfolyamsávot, amely havi 1 százalékos leértékelődést enged? Milei korábban azt mondta, 2027-ig fenntartaná a rendszert, ám sok piaci szereplő szerint a sáv mesterségesen erősen tartja a pesót, ezáltal visszatartja a magánszektort attól, hogy dollárt hozzon az országba. Más elemzők úgy látják, hogy a peso már nem igazán túlértékelt és a deviza lebegtetése helyett inkább a leértékelés ütemének gyorsítása lehet valószínűbb alternatíva.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha havi 1%-kal gyengül a peso, akkor miért félnek attól a befektetők, hogy mesterségesen erősen tartja a kormány? A válasz pedig, hogy ha az egyensúlyinál kisebb mértékű a leértékelődés, akkor az reálértelemben továbbra felértékelődést jelent.

Mauro Roca, a Shiprock szuverén stratégiáért felelős vezetője szerint a sáv nem lehet tartós megoldás, de jelenleg még nem jött el a lebegtetés ideje. Mint mondta, a kormány sokat haladt előre, ám „még mindig bőven van házi feladat”, mint például a bonyolult monetáris rendszer rendbetétele. A hatóságok ezért

várhatóan fenntartják az árfolyamsávot, hogy hozzanak egy kis nominális stabilitást amíg azt nem gondolják, hogy a makroökonómiai stabilizáció elég érett.

2017 óta nem kerestek ilyen jól

A volatilis argentin ősz csinos hozamokat hozott több feltörekvő piaci hedge fund számára októberben: például a Shiprock Capital, a ProMeritum és az Amia Capital is szépen profitált a dollárkötvények és más eszközök árának két számjegyű növekedéséből, miután a 20 milliárd dolláros amerikai hitelkeret és a kormánypárt választáson elért földcsuszamlásszerű győzelme enyhített a pesóra és az ország devizatartalékaira nehezedő nyomáson.

A szeptemberi eladási hullám – amelyet Milei esetleges választási vereségének félelme váltott ki – után így októberben éles fordulat következett. A 2038-ban lejáró kötvények például 51 centről 75 centre ugrottak, hozamuk pedig 19 százalékról jelentősen csökkent. Több alap ekkor vásárolt be, és profitált a visszapattanásból.

A pozitív argentin pozíciók egy erős évbe illeszkednek: 2025 a legjobb év lehet a feltörekvő piaci hedge fundok számára 2017 óta, köszönhetően a gyengébb dollárnak és a feltörekvő piaci devizák erősödésének. A feltörekvő piaci hedge fundokat követő HFR EM Total Index idén 17,7 százalékos emelkedést mutat október végéig.

Olyan sok jó lehetőség volt, hogy nem kellett egy-két pozícióra feltenned az egész házat

– érzékeltette a helyzetet a Financial Timesnak egy hedge fund menedzser.

