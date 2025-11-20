Vámháború: jön az újabb csata von der Leyen és Donald Trump között

Az Európai Bizottság egy olyan ágazati listát készít elő, amelyet mentesíteni szeretne az amerikai vámok alól. Ezt a listát Howard Lutnick kereskedelmi miniszternek és Jamieson Greer kereskedelmi képviselőnek mutatják be a jövő hétfői, uniós miniszterekkel folytatott találkozón - közölte két uniós diplomata a Politicóval.

A lista várhatóan olyan termékeket tartalmaz majd, mint az orvostechnikai eszközök, borok, szeszes italok, sörök és tésztafélék. Az EU-tagállamok pénteken véglegesítik a listát technikai szinten.

Ezek az érzékeny exportágazatok nem szerepeltek a júliusban Donald Trump amerikai elnök és Ursula von der Leyen bizottsági elnök által kötött kereskedelmi megállapodásban. Az egyezmény mentesített bizonyos termékeket, például repülőgépeket és generikus gyógyszereket, de 15 százalékos vámot vetett ki a legtöbb más európai exporttermékre.

Lutnick és Greer brüsszeli látogatása Trump második elnöki ciklusának első ilyen jellegű eseménye. Útjuk olyan időszakban történik, amikor a törékeny kereskedelmi fegyverszünetet feszültség terheli az USA részéről, mivel az EU nehézkes döntéshozatali mechanizmusa lassítja von der Leyen ígéretének megvalósítását, miszerint nullára csökkentené az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat.

Az egységes lista jövő hétfői bemutatása lehetővé tenné az EU számára, hogy egységes álláspontot képviseljen, elkerülve azt a potenciálisan káros helyzetet, amikor egyes országok külön lobbiznak saját nemzeti érdekeikért.

Ilyen például az olasz tésztaipar, amely súlyos károkat szenved az USA által kivetett büntető vámok miatt.

A miniszterek emellett szélesebb körű transzatlanti kapcsolatokat érintő kérdéseket is megvitatnak majd, mint például a gazdasági biztonság, az ipari túlkapacitás vagy Kína kritikus ásványokra és ritkaföldfémekre vonatkozó befolyása.

Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi biztosa fel fogja vetni az EU aggályait a Trump-adminisztráció acélvámokkal kapcsolatos széles körű alkalmazása miatt.

Az amerikai kereskedelmi minisztérium több mint 400 terméket vett fel az 50 százalékos vámtétel alá eső áruk listájára, ami az EU szerint ellentétes a közös nyilatkozat szellemével.

