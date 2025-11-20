Temették Európát a technológiai versenyben, kiderült, hogy az Egyesült Államokat is verjük

Az euróövezet munkaerőpiaca továbbra is egyre feszesebb, noha a bővülés növekedése lassul. A legfrissebb adatok szerint a munkanélküliségi ráta szeptemberben 6,3 százalékon állt, ami történelmi mélypont közeli érték, és a foglalkoztatás a 2025-ös lassulás ellenére is nőtt a harmadik negyedévben – negyedéves alapon 0,1 százalékkal.
A pandémia előtti utolsó negyedévhez képest az euróövezet csaknem hétmillió új munkahelyet teremtett, és a szerkezetváltás egyértelmű: a növekedés jelentős része a technológiai és digitális ágazatokban koncentrálódik
– derül ki a BNP Paribas friss mélyelemzéséből.
A friss adatok alapján szinte minden negyedik új állás ezekben az ágazatokban jött létre. Bár az ipari foglalkoztatás csökken – különösen az autóiparban és a köztes termékeket előállító szektorokban –, a veszteségek jóval kisebbek, mint a technológiai munkahely-bővülés.
A technológiai foglalkoztatás erősödése összhangban van a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó beruházások emelkedésével, amelyek 2025 második negyedévére megközelítették a GDP öt százalékát.
Ez elmarad az amerikai 6,5 százaléktól, de egyértelműen felfelé mutató trendet jelez, ami arra utal, hogy az európai gazdaságok aktívabban építik be a digitális és technológiai kompetenciákat termelési folyamataikba.
A folyamat talán Németországban a legszembetűnőbb. A teljes foglalkoztatás 2019 vége óta 220 ezer fővel csökkent, döntően az ipar (-319 ezer) és az építőipar (-210 ezer) gyengélkedése miatt. Ezzel párhuzamosan viszont a technológiai állások száma 580 ezerrel nőtt. Ez jól mutatja, hogy a német gazdaság szerkezeti kihívásai közepette is átalakul: a foglalkoztatás súlypontja egyre inkább a digitális és informatikai tevékenységek felé tolódik. A trendet a tőzsdei szerkezet is tükrözi:
a DAX indexben ma már két, hosszú ideje működő, de az AI-ökoszisztéma központi szereplőivé vált technológiai vállalat piaci értékeltsége dominál.
A technológiai orientációjú foglalkoztatási bővülés azonban nem korlátozódik a legnagyobb gazdaságokra. Spanyolországban 230 ezer, Franciaországban 180 ezer új tech-állást regisztráltak 2019 vége óta. Arányaiban még nagyobb ugrás történt több kisebb uniós országban: a balti államokban, Írországban és Portugáliában a foglalkoztatottak számához viszonyítva jelentős a digitális és IT-vezérelt bővülés. Ez azt jelzi, hogy a technológiai orientáció nemcsak a fejlett ipari gazdaságok új szerkezeti pillére, hanem a kisebb, nyitott gazdaságok számára is kitörési pont.
A BNP Paribas elemzése szerint mindez egy mélyebb gazdasági átrendeződés jele. A technológiai fejlődés, különösen a mesterséges intelligenciához kötődő innovációk, érdemben befolyásolják majd az euróövezet és az egész EU gazdasági szerkezetét.
Mivel az AI bizonyos területeken Európát az Egyesült Államokkal egy szintre hozza, a kontinens nem pusztán követi, hanem részben alakítja is a technológiai versenyt.
Az elemzés arra figyelmeztet, hogy bár Európa számos kihívással küzd, a jelenlegi szerkezeti átalakulást nem szabad alábecsülni: a technológiai munkahelyek bővülése a termelékenység tartós növekedésén keresztül középtávon a gazdasági növekedést is érdemben támogathatja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
