Szörnyű baleset: frontálisan ütközött két vonat Csehországban, negyvenen megsérültek
Csehországban csütörtök reggel frontálisan ütközött két vonat; a balesetben mintegy negyvenen megsérültek. Az ütközés a České Budějovice és Plzeň közötti vasútvonalon történt, előzetes információk szerint öt utas súlyosan megsérült - írja a Telex cseh beszámolók nyomán.

A baleset Zliv vasútállomás közelében történt a kora reggeli órákban. A cseh állami vasúttársaság, a České dráhy tájékoztatása szerint 6:20-kor állt le a forgalom az érintett szakaszon. Az egyik érintett szerelvény személyvonat volt, amely Dívčice felől České Budějovice irányába haladt; a másik egy gyorsvonat, amely az ellenkező irányba, Plzeň felé közlekedett.

A helyszíni beszámolók szerint

a két vonat homlokegyenest egymásnak rohant.

Szerencsére egyik szerelvény sem siklott ki; az ütközés után mindkettő a vágányon maradt. A tűzoltók azonnal megkezdték az utasok kimentését mindkét vonatból.

A baleset pontos körülményei és okai egyelőre nem ismertek, a hatóságok vizsgálatot indítottak. Mindkét szerelvényt a České dráhy üzemeltette.

Alig két hete Szlovákiában is hasonló baleset történt: Pozsony közelében, Bazin térségében két utasszállító vonat ütközött össze. Akkor 79-en sérültek meg, erről itt írtunk:

