Súlyos egészségügyi kockázatra derült fény - Ez szinte mindenkit érint

A Guardian által ismertetett, minden eddiginél kiterjedtebb tanulmányegyüttes szerint
az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása szinte valamennyi szervrendszer károsodásával összefüggésbe hozható.
A Lancet folyóiratban megjelent három tanulmány 104 korábbi vizsgálat eredményeit összesíti, melyek közül 92 mutatott ki kapcsolatot e termékek és különböző krónikus betegségek, illetve a korai elhalálozás megnövekedett kockázata között.
Carlos Monteiro, a São Pauló-i Egyetem kutatója és a tanulmányok egyik szerzője hangsúlyozta:
A bizonyítékok erősen azt mutatják, hogy az emberek biológiailag nem alkalmazkodtak ezek fogyasztásához.
A szakember és kollégái dolgozták ki a Nova élelmiszer-besorolási rendszert, amely feldolgozottsági szint szerint kategorizálja a termékeket.
A rendszer négyes skálán osztályozza az élelmiszereket: az egyes kategóriába a feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott termékek (például gyümölcsök, zöldségek) tartoznak, míg a négyes csoportot az ultrafeldolgozott élelmiszerek alkotják. Utóbbiak ipari körülmények között készülnek, gyakran mesterséges ízesítőkkel, emulgálószerekkel és színezékekkel. Ide sorolhatók a szénsavas üdítők és a csomagolt nassolnivalók, amelyek ízletesek, de magas kalóriatartalmúak és tápanyagszegények.
Monteiro szerint
az élelmiszeripari vállalatok tudatosan úgy pozicionálják ezeket a termékeket, hogy a feldolgozatlan élelmiszereket helyettesítsék az étrendben, maximalizálva ezzel nyereségüket.
Az ultrafeldolgozott élelmiszerek térnyerése az agresszív marketingtaktikáknak köszönhető, miközben a gyártók igyekeznek minimalizálni a tudományos vitákat és a szabályozási törekvéseket.
A Nova-rendszert ért kritikák szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek kategóriája nem kellően definiált, és a már meglévő egészségügyi intézkedések - például a cukor- és sófogyasztás csökkentésére irányulók - elegendőek lennének a probléma kezelésére.
A kutatássorozat második tanulmánya konkrét szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg az ultrafeldolgozott élelmiszerek gyártásának, marketingjének és fogyasztásának szabályozására. A harmadik kutatás arra világít rá, hogy e termékek elterjedése nem egyéni választások, hanem a globális vállalatok befolyásának eredménye.
A kutatók következtetése szerint
az ultrafeldolgozott élelmiszerek jelentős szerepet játszanak a krónikus betegségek világjárványának nevezett jelenségben,
amelynek hátterében az áll, hogy a multinacionális vállalatok a profitot az egészség elé helyezik prioritásaik között.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
