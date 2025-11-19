Súlyos egészségügyi kockázatra derült fény - Ez szinte mindenkit érint

A Guardian által ismertetett, minden eddiginél kiterjedtebb tanulmányegyüttes szerint

az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása szinte valamennyi szervrendszer károsodásával összefüggésbe hozható.

A Lancet folyóiratban megjelent három tanulmány 104 korábbi vizsgálat eredményeit összesíti, melyek közül 92 mutatott ki kapcsolatot e termékek és különböző krónikus betegségek, illetve a korai elhalálozás megnövekedett kockázata között.

Carlos Monteiro, a São Pauló-i Egyetem kutatója és a tanulmányok egyik szerzője hangsúlyozta:

A bizonyítékok erősen azt mutatják, hogy az emberek biológiailag nem alkalmazkodtak ezek fogyasztásához.

A szakember és kollégái dolgozták ki a Nova élelmiszer-besorolási rendszert, amely feldolgozottsági szint szerint kategorizálja a termékeket.

A rendszer négyes skálán osztályozza az élelmiszereket: az egyes kategóriába a feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott termékek (például gyümölcsök, zöldségek) tartoznak, míg a négyes csoportot az ultrafeldolgozott élelmiszerek alkotják. Utóbbiak ipari körülmények között készülnek, gyakran mesterséges ízesítőkkel, emulgálószerekkel és színezékekkel. Ide sorolhatók a szénsavas üdítők és a csomagolt nassolnivalók, amelyek ízletesek, de magas kalóriatartalmúak és tápanyagszegények.

Monteiro szerint

az élelmiszeripari vállalatok tudatosan úgy pozicionálják ezeket a termékeket, hogy a feldolgozatlan élelmiszereket helyettesítsék az étrendben, maximalizálva ezzel nyereségüket.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek térnyerése az agresszív marketingtaktikáknak köszönhető, miközben a gyártók igyekeznek minimalizálni a tudományos vitákat és a szabályozási törekvéseket.

A Nova-rendszert ért kritikák szerint az ultrafeldolgozott élelmiszerek kategóriája nem kellően definiált, és a már meglévő egészségügyi intézkedések - például a cukor- és sófogyasztás csökkentésére irányulók - elegendőek lennének a probléma kezelésére.

A kutatássorozat második tanulmánya konkrét szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg az ultrafeldolgozott élelmiszerek gyártásának, marketingjének és fogyasztásának szabályozására. A harmadik kutatás arra világít rá, hogy e termékek elterjedése nem egyéni választások, hanem a globális vállalatok befolyásának eredménye.

A kutatók következtetése szerint

az ultrafeldolgozott élelmiszerek jelentős szerepet játszanak a krónikus betegségek világjárványának nevezett jelenségben,

amelynek hátterében az áll, hogy a multinacionális vállalatok a profitot az egészség elé helyezik prioritásaik között.

