Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön X-oldalán azt írta, a tartós békéhez az ukrajnai háborúban harcoló mindkét félnek „nehéz, de szükséges” engedményeket kell tennie.

Egy olyan összetett és halálos háború befejezése, mint amilyen az ukrajnai, komoly és reális elképzelések széles körű cseréjét igényli. A tartós béke eléréséhez pedig mindkét félnek nehéz, de szükséges engedményeket kell tennie. Ezért dolgozunk és dolgozni is fogunk a háború befejezésére vonatkozó lehetséges ötletek listáján, amely a konfliktus mindkét oldalának hozzájárulásán alapul

– írta az amerikai külügyminiszter.

Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list… — Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025

Rubio azután tette közzé bejegyzését, hogy több lap is arról számolt be, az Egyesült Államok 28 pontos terven dolgozik a háború lezárása érdekében, amely potenciálisan olyan feltételeket is tartalmazhat, mint hogy Ukrajnának le kell mondania területei egy részéről, vagy korlátozásokat kell bevezetnie a haderejére vonatkozóan.

A tervekről az európai és ukrán tisztviselőket nem tájékoztatták, és egyelőre Washingtonból sem reagáltak érdemben a kiszivárgott anyagra.

Rubio csütörtöki bejegyzésében nem részletezte, hogy milyen „nehéz, de szükséges” engedményekről lenne szó.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 19. Kiszivárgott: az ukránok részvétele nélkül egyezne meg az ország sorsáról a két nagyhatalom

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images