Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni
Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni

Marco Rubio amerikai külügyminiszter csütörtökön X-oldalán azt írta, a tartós békéhez az ukrajnai háborúban harcoló mindkét félnek „nehéz, de szükséges” engedményeket kell tennie.

Egy olyan összetett és halálos háború befejezése, mint amilyen az ukrajnai, komoly és reális elképzelések széles körű cseréjét igényli. A tartós béke eléréséhez pedig mindkét félnek nehéz, de szükséges engedményeket kell tennie. Ezért dolgozunk és dolgozni is fogunk a háború befejezésére vonatkozó lehetséges ötletek listáján, amely a konfliktus mindkét oldalának hozzájárulásán alapul

– írta az amerikai külügyminiszter.

Rubio azután tette közzé bejegyzését, hogy több lap is arról számolt be, az Egyesült Államok 28 pontos terven dolgozik a háború lezárása érdekében, amely potenciálisan olyan feltételeket is tartalmazhat, mint hogy Ukrajnának le kell mondania területei egy részéről, vagy korlátozásokat kell bevezetnie a haderejére vonatkozóan.

A tervekről az európai és ukrán tisztviselőket nem tájékoztatták, és egyelőre Washingtonból sem reagáltak érdemben a kiszivárgott anyagra.

Rubio csütörtöki bejegyzésében nem részletezte, hogy milyen „nehéz, de szükséges” engedményekről lenne szó.

