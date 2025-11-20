Egy olyan összetett és halálos háború befejezése, mint amilyen az ukrajnai, komoly és reális elképzelések széles körű cseréjét igényli. A tartós béke eléréséhez pedig mindkét félnek nehéz, de szükséges engedményeket kell tennie. Ezért dolgozunk és dolgozni is fogunk a háború befejezésére vonatkozó lehetséges ötletek listáján, amely a konfliktus mindkét oldalának hozzájárulásán alapul
– írta az amerikai külügyminiszter.
Ending a complex and deadly war such as the one in Ukraine requires an extensive exchange of serious and realistic ideas. And achieving a durable peace will require both sides to agree to difficult but necessary concessions. That is why we are and will continue to develop a list…— Marco Rubio (@marcorubio) November 20, 2025
Rubio azután tette közzé bejegyzését, hogy több lap is arról számolt be, az Egyesült Államok 28 pontos terven dolgozik a háború lezárása érdekében, amely potenciálisan olyan feltételeket is tartalmazhat, mint hogy Ukrajnának le kell mondania területei egy részéről, vagy korlátozásokat kell bevezetnie a haderejére vonatkozóan.
A tervekről az európai és ukrán tisztviselőket nem tájékoztatták, és egyelőre Washingtonból sem reagáltak érdemben a kiszivárgott anyagra.
Rubio csütörtöki bejegyzésében nem részletezte, hogy milyen „nehéz, de szükséges” engedményekről lenne szó.
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni
Marco Rubio szerint ez kell a tartós békéhez.
Salamoni döntés születhet: a gazdag monarchia kikosarazza a nagyhatalmakat és KF-21-es lopakodó vadászgépeket vesz
Pont kerülhet a hosszú vita végére.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Az EU-tagállamok már ássák a saját sírjukat: küszöbön az újabb energiaválság a kormányok oktalansága miatt
A rezsicsökkentéshez és egyéb energiatámogatáshoz hasonló lépésekbe lassan belehal az energiapiac.
Szörnyű baleset: frontálisan ütközött két vonat Csehországban, negyvenen megsérültek
A baleset pontos körülményei és okai egyelőre nem ismertek.
Temették Európát a technológiai versenyben, kiderült, hogy az Egyesült Államokat is verjük
Az európai munkaerőpiacon mindent letarol a technológiai cégek felvételi hulláma.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.