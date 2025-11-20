Európa asztalra csapott Trump háborús terve miatt

Európai kormányzati és uniós szereplők élesen bírálták a Washington és Moszkva között körvonalazódó amerikai béketervet Ukrajnáról. A kritikák egyszerre irányulnak a terv tartalmára és arra, hogy az Egyesült Államok a jelek szerint nem vonta be Európát az egyeztetésekbe.

Berlin, Brüsszel és Varsó egyaránt azt hangsúlyozza: egy életképes rendezés nem születhet meg európai részvétel nélkül.

A német kancelláriaminiszter, Thorsten Frei volt az első, aki kormányzati oldalról nyilvánosan elutasította a kezdeményezést. Szerinte a tervezet olyan területi engedményeket kényszerítene Ukrajnára – a Donyeck és Luhanszk régió teljes feladásával és a hadsereg felére csökkentésével –, amelyeket Oroszország katonailag nem tudott kiharcolni. A dél-ukrajnai frontvonal befagyasztásáról szóló elemzői beszámolók pedig azt a benyomást erősítik, hogy a csomag inkább Moszkva érdekeit tükrözi, mintsem a hosszú távú biztonsági megfontolásokat.

Brüsszel szerint ugyanakkor a részletek még homályosak:

a Handelsblattnak nyilatkozó uniós források azt jelezték, hogy tudnak amerikai tárgyalásokról, de a konkrét tervet nem kapták meg.

Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő egyértelművé tette, hogy bármilyen békerendezés csak akkor lehet működőképes, ha az ukránok és az európaiak is részt vesznek a folyamatban. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter pedig arra figyelmeztetett, hogy a béketerv nem korlátozhatja az áldozat önvédelmi képességeit, hanem az agresszorra kellene nyomást gyakorolnia.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images