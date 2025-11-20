Salamoni döntés születhet: a gazdag monarchia kikosarazza a nagyhatalmakat és KF-21-es lopakodó vadászgépeket vesz

Régi biztonsági dilemmára kerülhet pont a Közel-Keleten azzal, hogy az Egyesült Arab Emírségek régi vágya teljesül egy nagyszabású, ötödik generációs vadászgép bevásárlással. A tervek szerint végleg feladják az amerikai F-35-ös beszerzését, viszont nem a legnagyobb riválishoz, Kínához fordulnak, hanem
egy harmadik utat találtak: a még fejlesztés alatt álló dél-koreai KF-21-es beszerzése mellett köteleződhetnek el.
A távol-keleti hatalom az elmúlt években egyre látványosabban jelent meg a globális védelmi piacon, Európában több országgal is szoros kapcsolatokat épített ki. Erre támaszkodva szeretne a Közel-Keleten is terjeszkedni. I Dzsemjong, dél-koreai elnök november 18-án Abu-Dzabiba repült, hogy ott fontos gazdasági megállapodásokat kössön a gazdag monarchiával. Ezek között volt a legmodernebb technológiára vagy a kulturális cserére vonatkozó együttműködés, de kiemelt figyelmet a védelmi terület kapta.
Szöul a Dubaj Légibemutatón bemutatta a még fejlesztés alatt álló ötödik generációs KF-21-es vadászgépét. Az elnök irodája egy szűkszavú közleményt tett közzé a találkozót követően, amelyben részletezik, hogy a monarchiával közösen törekednek a közös fejlesztésre, helyi termelésre és harmadik országokba irányuló exportra. Nem derült ki ebből, hogy ez pontosan mit jelent, de az államfő kabinetfőnöke szerint
ez teremti meg a lehetőségét, hogy egy 15 milliárdos üzletet kössenek a felek.
BREAKING: UAE fails to secure F-35s from the US and is now eyeing South Korea’s KF‑21 Boramae as an alternative.The Gulf nation has reportedly signed a letter of intent, observed exercises, and even test-flown the KF‑21, signaling a major shift in regional airpower. Sources:… pic.twitter.com/xdL6la6iEi https://t.co/xdL6la6iEi— Defence Index (@Defence_Index) November 19, 2025
Amennyiben ez az üzlet hivatalossá válik, akkor pont kerülhet egy hosszú vita végére az Egyesült Arab Emírségekben. Az ország már régóta szeretne beszerezni ötödik generációs vadászgépeket, de eddig több fordulat után sem sikerült ebben áttörést elérni. Korábban az Egyesült Államok zöld utat adott az F-35-ösök beszerzéséhez, de ehhez azt a feltételt támasztották, hogy Abu-Dzabi szakítsa meg a kapcsolatot a kínai Huawei Technologies Co. vállalattal, mivel kémkedéstől tartottak.
A tárgyalások 2021-ben kútba estek, a monarchia elfordult az amerikai géptől. Helyette felmerült az orosz Szu-57E lopakodó beszerzése, ám ennél a korlátozottan rendelkezésre álló információk nehezítették a megállapodást. Bár pletykaszintjén felmerült, hogy esetleg kínai fejlesztésű technológiát szereznek be, ezt végül elvetették. A KF-21 viszont konszenzusos megoldás lehet:
az Egyesült Államok szoros szövetségesétől vásárolnak be, ráadásul a dél-koreai hadifejlesztésekről világszerte jó véleménnyel vannak.
Ez Washingtonnál sem indítja be a vészvillogót, és még a kérdéses kínai technológiai vállalatokkal sem kell megszakítani a kapcsolatot.
Címlapkép forrása: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images
Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni
Marco Rubio szerint ez kell a tartós békéhez.
Salamoni döntés születhet: a gazdag monarchia kikosarazza a nagyhatalmakat és KF-21-es lopakodó vadászgépeket vesz
Pont kerülhet a hosszú vita végére.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Az EU-tagállamok már ássák a saját sírjukat: küszöbön az újabb energiaválság a kormányok oktalansága miatt
A rezsicsökkentéshez és egyéb energiatámogatáshoz hasonló lépésekbe lassan belehal az energiapiac.
Szörnyű baleset: frontálisan ütközött két vonat Csehországban, negyvenen megsérültek
A baleset pontos körülményei és okai egyelőre nem ismertek.
Temették Európát a technológiai versenyben, kiderült, hogy az Egyesült Államokat is verjük
Az európai munkaerőpiacon mindent letarol a technológiai cégek felvételi hulláma.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!