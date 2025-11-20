  • Megjelenítés
Salamoni döntés születhet: a gazdag monarchia kikosarazza a nagyhatalmakat és KF-21-es lopakodó vadászgépeket vesz
Portfolio
Az Egyesült Arab Emírségek fontolgatja, hogy 15 milliárd dolláros szerződést köt Dél-Koreával, ennek keretében pedig KF-21 ötödik generációs vadászgépeket szerez be – számolt be a Bloomberg.

Régi biztonsági dilemmára kerülhet pont a Közel-Keleten azzal, hogy az Egyesült Arab Emírségek régi vágya teljesül egy nagyszabású, ötödik generációs vadászgép bevásárlással. A tervek szerint végleg feladják az amerikai F-35-ös beszerzését, viszont nem a legnagyobb riválishoz, Kínához fordulnak, hanem

egy harmadik utat találtak: a még fejlesztés alatt álló dél-koreai KF-21-es beszerzése mellett köteleződhetnek el.

A távol-keleti hatalom az elmúlt években egyre látványosabban jelent meg a globális védelmi piacon, Európában több országgal is szoros kapcsolatokat épített ki. Erre támaszkodva szeretne a Közel-Keleten is terjeszkedni. I Dzsemjong, dél-koreai elnök november 18-án Abu-Dzabiba repült, hogy ott fontos gazdasági megállapodásokat kössön a gazdag monarchiával. Ezek között volt a legmodernebb technológiára vagy a kulturális cserére vonatkozó együttműködés, de kiemelt figyelmet a védelmi terület kapta.

Szöul a Dubaj Légibemutatón bemutatta a még fejlesztés alatt álló ötödik generációs KF-21-es vadászgépét. Az elnök irodája egy szűkszavú közleményt tett közzé a találkozót követően, amelyben részletezik, hogy a monarchiával közösen törekednek a közös fejlesztésre, helyi termelésre és harmadik országokba irányuló exportra. Nem derült ki ebből, hogy ez pontosan mit jelent, de az államfő kabinetfőnöke szerint

ez teremti meg a lehetőségét, hogy egy 15 milliárdos üzletet kössenek a felek.

Amennyiben ez az üzlet hivatalossá válik, akkor pont kerülhet egy hosszú vita végére az Egyesült Arab Emírségekben. Az ország már régóta szeretne beszerezni ötödik generációs vadászgépeket, de eddig több fordulat után sem sikerült ebben áttörést elérni. Korábban az Egyesült Államok zöld utat adott az F-35-ösök beszerzéséhez, de ehhez azt a feltételt támasztották, hogy Abu-Dzabi szakítsa meg a kapcsolatot a kínai Huawei Technologies Co. vállalattal, mivel kémkedéstől tartottak.

A tárgyalások 2021-ben kútba estek, a monarchia elfordult az amerikai géptől. Helyette felmerült az orosz Szu-57E lopakodó beszerzése, ám ennél a korlátozottan rendelkezésre álló információk nehezítették a megállapodást. Bár pletykaszintjén felmerült, hogy esetleg kínai fejlesztésű technológiát szereznek be, ezt végül elvetették. A KF-21 viszont konszenzusos megoldás lehet:

az Egyesült Államok szoros szövetségesétől vásárolnak be, ráadásul a dél-koreai hadifejlesztésekről világszerte jó véleménnyel vannak.

Ez Washingtonnál sem indítja be a vészvillogót, és még a kérdéses kínai technológiai vállalatokkal sem kell megszakítani a kapcsolatot.

Címlapkép forrása: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

