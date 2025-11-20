Videó: gyomorforgató körülményeket tártak fel a budapesti gyroshús gyártónál

A Nébih az érintett helyszíneken
összesen mintegy 8500 kg élelmiszert azonnali hatállyal kivont a forgalomból, valamint elrendelte hatósági zár alá vételét.
Az ellenőrzött vállalkozásokat érintő eljárások és a bírságok kiszabása folyamatban van.
A Nébih szakemberei az egyik budapesti – gyrosnyárs alapanyagot előállító – húsüzem ellenőrzésekor több súlyos élelmiszerhigiéniai hiányosságot tártak fel. Az épület több külvilágra nyíló ajtaja nem volt rovarhálóval felszerelve, valamint nem mindegyik záródott résmentesen. Az üzem helyiségeiben a padozat, a falak és a mennyezet rossz állapotú, szennyezett, burkolata számos helyen sérült, repedezett volt, festésük pergett. A falakon és az ajtókon több helyen rászáradt, néhol penészes húscafatok voltak. Az üzem padlózatán csikkek, rovartetemek voltak, a ládamosó berendezés rágcsáló ürülékkel volt szennyezett.
A bemutatott dokumentumok alapján a legutóbbi kártevőirtást csaknem egy éve végezték. Az egyik munkaasztal átlyukadt műanyag lapja alatt szennyeződés halmozódott fel. A mosogatómedence szintén szennyezett volt, mosó-, tisztítószer nem volt kihelyezve. Az egységben egyetlen helyen volt forróvizes eszközfertőtlenítő felszerelve, azonban azt sem használták. A berendezés nem volt vízzel feltöltve, a késtartó rostélya hiányzott, víztere szennyezett volt. Így a létesítmény nem rendelkezett üzemképes eszközfertőtlenítővel.
A higiénikus kézmosás feltételei az üzemben egyetlen helyen sem voltak biztosítottak. A falra szerelt mágneses eszköztartók fém részei korrodáltak voltak. Az alapanyagokat, valamint a késztermékeket több esetben alátétláda használata nélkül tárolták a padozaton. Az egység nem rendelkezett az állati eredetű melléktermékek elhelyezésére szolgáló helyiséggel sem. A fagyasztási tevékenységet az üzemben nem dokumentálták. A feldolgozó helyiség előterében a padozaton alátét nélkül elhelyezett ládákban, jelölés szerint előhűtött, ténylegesen azonban fagyott állapotú csirkecombfilé felolvasztását végezték az ellenőrök érkezésekor.
A Nébih a súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő körülmények miatt
az üzem tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.
A hatóság 10 tétel, összesen 2691,5 kg nem nyomonkövethető élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból, továbbá megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, ezzel egyidejűleg elrendelte hatósági zár alá vételét. A létesítmény a működését a jogsértések megszüntetése után, ismételt hatósági ellenőrzést követően folytathatta csak.
A Nébih szakemberei egy másik, Pest vármegyei baromfihús-daraboló, gyrosnyárs alapanyagot és gyrosnyársat is előállító üzemben is végeztek kétnapos ellenőrzést. A hatóság azonnali hatállyal megtiltotta a foglalkoztatottak munkavégzését, ugyanis egyetlen dolgozó sem rendelkezett érvényes egészségügyi könyvvel, emellett a jogszabályban előírt előállítási és fagyasztási dokumentáció sem volt naprakész. A tevékenység itt is csak a jogszabályok betartása mellett folytatódhatott.
Az ellenőrzéskor továbbá 47 tétel, 5805,4 kg lejárt és nem nyomonkövethető élelmiszertétel forgalomból való kivonását, forgalomba hozatalának és felhasználásának azonnali tilalmát és zár alá vételét rendelték el az ellenőrök.
Az ellenőrzések során minden jogsértő termékkel kapcsolatban megtörtént az intézkedés. A vállalkozásokat érintő eljárások, valamint a bírságok kiszabása folyamatban van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
