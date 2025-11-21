Eljárást indít Brüsszel, mert szerintük sérti az uniós jogot az a szabály, amit a magyar kormány is használ

Brüsszel hivatalos figyelmeztetést készül küldeni Rómának az úgynevezett golden power szabályok miatt, mivel az Európai Bizottság szerint az olasz jogszabályok egyes elemei sérthetik az uniós jogot. Ez olyan állami jogosítványokat jelent, amelyek lehetővé teszi a kormánynak, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megvizsgálja, feltételekhez kösse vagy megakadályozza a stratégiai vállalatok felvásárlását.

Az ügy abból a szempontból érdekes, hogy a magyar kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva alkalmaz ilyen jogszabályokat, amelyekről már az Európai Unió Bírósága néhány ítéletben kimondta, hogy azok széleskörű használata sérti az uniós jogot, például a tőke szabadárámlásának alapelvét.

Az olaszok esetében a 2012-ben létrehozott szabály eredetileg a stratégiai ágazatokba irányuló külföldi felvásárlások ellenőrzésére szolgált, de az olasz kormány az évek során jelentősen kiterjesztette a hatókört, ma már a bankok, az egészségügy és a vízgazdálkodás is érintett.

Az Európai Bizottság álláspontja szerint a szélesített beavatkozási lehetőségek túlmutathatnak a nemzetbiztonsági célokon, és jogszerűtlenül akadályozhatnak piaci tranzakciókat.

A konfliktus idén éleződött ki, amikor Giorgia Meloni kormánya először alkalmazta a golden powert egy hazai ügyletre: feltételeket szabott az UniCredit Banco BPM-re tett felvásárlási ajánlatára. A beavatkozás időzítése különösen érzékeny, mert Brüsszel évek óta ösztönzi a bankpiaci konszolidációt, amelyet a kevésbé versenyképes európai pénzügyi szektor megerősítésének egyik kulcsaként lát.

Az olasz lépés ezzel szemben éppen egy potenciálisan fontos fúziót fékezett meg.

Az Európai Bizottság júliusban már küldött egy nem nyilvános levelet Rómának, amelyben előzetes jogi álláspontját ismertette: eszerint az olasz kormány beavatkozása sérthette az uniós fúziós szabályokat. Miután a kormány több feltételt is előírt, az UniCredit végül visszavonta ajánlatát. Elemzők szerint ez is mutatja, hogy a golden power, amely eredetileg a kínai befektetések elleni védekezésként született, mára a kormányzati gazdaságpolitika egyik eszközévé vált.

Az FT szerint a most készülő hivatalos levél az uniós kötelezettségszegési eljárás első lépése, amelyben Brüsszel információt kér, és amelyre Olaszországnak részletesen válaszolnia kell.

Bár a vita feszült, a felek jelenleg is egyeztetnek a szabályok esetleges módosításáról. Uniós tisztviselők ezeket a tárgyalásokat konstruktívnak írták le, és jelezték, hogy a következő hetekben is folytatódnak, Brüsszel célja pedig az, hogy Róma finomítsa a beavatkozási jogosítványokat, és ezzel összhangba hozza azokat az uniós joggal és a belső piaci elvárásokkal.

Címlapkép forrása: EU