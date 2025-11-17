Örülhetnek az autósok, holttérbe került az adóemelés – De miért?

Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Orbán Viktor hétfő délelőtt bejelentette a kormány és a kamara legújabb megállapodását, mely 11 pontot tartalmaz, elsődlegesen adókönnyítéseket. Az egyik legfontosabb pont az volt, hogy
fél évvel eltolják az üzemanyagok jövedéki adóemelését.
A sajtótájékoztatón kiderült, hogy ez a döntés nem volt Orbán Viktor tetszésére, de belement. Ez kifejezetten a kamara kérése volt, és várhatóan 20 milliárd forint adókiesést jelent a költségvetés számára.
Az emelés a tavaly bevezetett inflációkövető adóemelési mechanizmus következménye lehetett volna, amely szerint a jövedéki adó mértéke minden év elején az előző év júliusi inflációs rátával növekszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában 4,3 százalékos volt az infláció. Az új szabályozás értelmében a 95-ös benzin jövedéki adója 9 forinttal, literenként 210 forintra emelkedett volna, a gázolajé pedig 8 forintos drágulást követően 197 forintra emelkedett volna.
Lehetett már sejteni
Nem mondhatni, hogy derült égből villámcsapásként érkezett volna a hír, hiszen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptemberben már megpendítette, hogy a kormány fél évvel elhalaszthatja a 2026 januárjára tervezett jövedékiadó-emelést. A miniszter akkor még úgy fogalmazott, hogy az intézkedés költségvetési hatása 10-15 milliárd forint lehet.
Gyorsértékelés
Az intézkedés
a meglehetősen merev árrugalmasságú üzemanyag keresletére aligha fog érdemben hatni,
legfeljebb ideiglenes hatásként azzal lehet majd számolni, hogy az év végi betankolás elmaradhat. Az infláció gyakorolt hatás marginális, számításaink szerint a 0,1 százalékpontot közelítheti, de miután félévkor bevezetésre fog kerülni az adóemelés, ezért ez a hatás nem lesz tartós.
Véleményünk szerint az intézkedés elsődleges oka egyszerű választási megfontolás lehet: a kormányzat nem kívánt adóemelőintézkedést meghozni a népszerűségért vívott küzdelem legélesebb időszakában.
Idén januárban volt az emelés
Nem mondható konvencionálisnak a kormányzat lépése, hiszen az idei jövedékiadó-emelésre januárban került sor. Tavaly december közepén jelent meg a NAV oldalán, hogy mennyi lesz 2025 januárjától a benzin és a gázolaj jövedéki adója, az emelés mértéke megegyezett a júliusi fogyasztó árindexszel. A 2025 januártól érvényes jövedékiadó-mérték lista szerint egy literre vetítve a benzin jövedéki adója 152,55 forintról 158,8 forintra emelkedett, a gázolaj jelenleg 142,9 forintos adója 148,76 forintra emelkedik.
Fontos viszont hozzátenni, hogy mivel a jövedéki adót is terheli a 27 százalékos áfa, ez a lépés az idei év elején a bezin esetében 11, a gázolajnál 10 forintos drágulást jelentett a kutakon.
Magas az adóteher az üzemanyagokon?
Az üzemanyagpiaci kilátások tárgyalásakor már-már zsigeri ösztön, hogy azt a kérdést tesszük fel:
mi a helyzet a szomszédos országokban?
Ismert tény ugyanis, hogy a hazai kormányzatnak már régóta nyíltan kommunikált és hangsúlyos célja, hogy nem lehet a szomszédos országok átlagánál magasabban a hazai üzemanyagok ára, ellenkező esetben jöhetnek a beavatkozó intézkedések, szélsőséges esetben akár még az árstop is. Rövidesen beszélünk majd az árakról is, de a friss fejlemények tükrében előbb nézzük meg, hogy milyen az üzemanyagpiaci adóterhek régiós helyzete, és abban hol helyezkedik el Magyarország!
Az Európai Bizottság aloldalán elérhetőek a legfrissebb adatok, amelyek alapján kiderül, hogy jelenleg
a benzin esetében a második legalacsonyabb a fogyasztói ár adótartalma,
a dízel esetében pedig ennél is szélsőségesebb a helyzet,
itt a régió legalacsonyabb adótartalma van az üzemanyagon.
Fontos kihangsúlyozni, hogy az Európai Bizottságnak a KSH adataira támaszkodó statisztikájában nem számolnak az EKR-díjjal és a kiskereskedelmi adóval, ezek valamennyivel magasabbra emelik az adótartalmat.
Tisztán az adóterhek százalékos arányát nézve tehát azt mondhatjuk, hogy lenne tere az adóemelésnek, de persze nem csak ebből a szögből lehet tekinteni erre a kérdésre - ami sokkal relevánsabb, az az, hogy az emeléssel vajon veszélybe kerülne az a kormányzati elvárás, hogy a régiós átlag alatt legyen a magyar benzin?
Hova kerülne a régiós mezőnyben a magyar benzin?
A mai sajtótájékoztató háttérbeszélgetésén Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkártól elhangzott: az NGM álláspontja szerint azzal, hogy a kormány fél évvel elhalasztja az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a magyarországi üzemanyagárak továbbra is a szomszédos országok átlaga alatt maradjanak. Ismert tény ugyanis, hogy a hazai kormányzatnak már régóta nyíltan kommunikált és hangsúlyos célja, hogy nem lehet a szomszédos országok átlagánál magasabban a hazai üzemanyagok ára, ellenkező esetben jöhetnek a beavatkozó intézkedések, szélsőséges esetben akár még az árstop is.
Az Európai Bizottság aloldalán elérhetőek az erre vonatkozó friss adatok, így meg tudjuk nézni, hogy hova kerülne a sorrendben a magyar benzinár, ha megtörténne az emelés. (Persze csak november közepi árakkal tudunk kalkulálni, ezért nem vehető készpénznek az ebből levont következtetés.)
Mindenesetre ha egyik napról a másikra 9 forinttal emelkedne a benzin literenkénti ára,
akkor jócskán elszakadna az átlagtól a hazai ár,
a dízel esetében ennél sokkal kevésbé lenne látványos a történet.
Ha tehát az emelés bekövetkezne, akkor a régiós átlagárak fölé emelkedne a magyar üzemanyagár, ami ellentétes a kormány törekvéseivel
- ezt Gerlaki Bence is megerősítette a háttérbeszélgetésen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
