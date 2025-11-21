Titkos béketerv került Zelenszkij asztalára, ütik az európai védelmi részvényeket

Az európai védelmi részvények esnek a mai kereskedésben, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kész "őszinte" munkát végezni az Egyesült Államok által támogatott, a háború befejezését célzó terven.

Tegnap este lerakott az Egyesült Államok hadseregminisztere Volodimir Zelenszkij ukrán elnök asztalára egy béketervet, melynek létezéséről nyilvánosan tudni sem lehetett még néhány nappal ezelőtt. A tervezet – jelenlegi formájában – egyértelműen Oroszországnak kedvez, Ukrajna „jutalma” lényegében annyi lesz, hogy hosszabb távon is tovább létezhet önálló államként. Ennek ellenére az ukrán elnök nem dobta vissza első átolvasás után a dokumentumot, tárgyalni akar Donald Trumppal, sőt, még abba is beleegyezett, hogy elfogadja az Egyesült Államok által támasztott „agresszív időkeretet,” vagyis gyorsan meg akar állapodni az oroszokkal.

A háború potenciális lezárásával kapcsolatos fejleményekre a tőkepiacok is reagálnak,

a STOXX Aerospace & Defence index 2,3%-os mínuszba került, ami szeptember eleje óta a legalacsonyabb szintje.

Esik az európai védelmi részvények árfolyama, a német Hensoldt, Renk és Rheinmetall árfolyama 5-8%-kal kerül lejjebb, míg az olasz Leonardo és a svéd Saab papírjai 3-4%-kal gyengültek.

A védelmi részvények eséséhez az is hozzájárul, hogy a részvénypiacokon általánosan is rossz hangulat uralkodik.

