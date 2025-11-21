  • Megjelenítés
FONTOS Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Titkos béketerv került Zelenszkij asztalára, ütik az európai védelmi részvényeket
Befektetés

Titkos béketerv került Zelenszkij asztalára, ütik az európai védelmi részvényeket

Portfolio
Az európai védelmi részvények esnek a mai kereskedésben, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kész "őszinte" munkát végezni az Egyesült Államok által támogatott, a háború befejezését célzó terven.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

Tegnap este lerakott az Egyesült Államok hadseregminisztere Volodimir Zelenszkij ukrán elnök asztalára egy béketervet, melynek létezéséről nyilvánosan tudni sem lehetett még néhány nappal ezelőtt. A tervezet – jelenlegi formájában – egyértelműen Oroszországnak kedvez, Ukrajna „jutalma” lényegében annyi lesz, hogy hosszabb távon is tovább létezhet önálló államként. Ennek ellenére az ukrán elnök nem dobta vissza első átolvasás után a dokumentumot, tárgyalni akar Donald Trumppal, sőt, még abba is beleegyezett, hogy elfogadja az Egyesült Államok által támasztott „agresszív időkeretet,” vagyis gyorsan meg akar állapodni az oroszokkal

Kapcsolódó cikkünk

Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a háború lezárása - Oroszország megnyerte a háborút?

A háború potenciális lezárásával kapcsolatos fejleményekre a tőkepiacok is reagálnak,

a STOXX Aerospace & Defence index 2,3%-os mínuszba került, ami szeptember eleje óta a legalacsonyabb szintje.

Esik az európai védelmi részvények árfolyama, a német Hensoldt, Renk és Rheinmetall árfolyama 5-8%-kal kerül lejjebb, míg az olasz Leonardo és a svéd Saab papírjai 3-4%-kal gyengültek.

Még több Befektetés

Olyat tettek a magyar állampapír-befektetők, mint Közép-Európában senki

Tovább szakad a bitcoin, hét hónapos mélyponton az árfolyam

Hogyan rajzolódik át a lakossági befektetők kockázati térképe?

A védelmi részvények eséséhez az is hozzájárul, hogy a részvénypiacokon általánosan is rossz hangulat uralkodik.

Kapcsolódó cikkünk

Még az Nvidia is kevés volt, lefordulás a tőzsdéken

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön
Esett a tőzsde, máris vége lett az Nvidia körüli örömködésnek
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility