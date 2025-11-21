Washington állítja: tulajdonképpen rábólintott a háború lezárására Zelenszkij jobbkeze

Mint arról beszámoltunk, a terv a teljes Donbasz feladására és a haderejének csökkentésére kötelezné Ukrajnát nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

A New York Post washingtoni forrásai szerint az amerikaiak Steven Witkoff elnöki különmegbízott (címlapképünkön) vezetésével egyeztettek a háborúzó felekkel az elmúlt hetekben Miamiban, ahol "pozitív visszajelzést" kaptak Umerovtól.

A tisztviselők azt viszont nem állították, hogy Kijev hivatalosan jóváhagyta volna a megállapodást.

Az Postnak nyilatkozó egyik tisztviselő szerint a terv közvetlenül azután készült el, hogy egyeztettek a Volodimir Zelenszkij egyik legmagasabb rangú munkatársának számító volt védelmi miniszterrel.

Umerov a terv többségi részével egyetértett, több módosítást is javasolt; ezeket beépítettük, és így mutattuk be Zelenszkij elnöknek

- mondta az amerikai tisztviselő. Hozzátette: nem mondják, hogy Kijev "teljes szívvel" készen áll az aláírásra, ugyanakkor szerinte "a terv nagy részében" egyetértés volt.

A Post cikke kiemeli, hogy az egyik legvitatottabb elem a teljes körű amnesztia a feleknek, ami kizárná a jövőbeli jogi felelősségre vonás lehetőségét a harctéri cselekményekkel kapcsolatosan.

Egy magas rangú Fehér Házi tisztviselő szerint ezt a rendelkezést Kijev javasolta.

Ugyanez a forrás hozzátette: korábban az is felmerült, hogy "Ukrajna teljes körű számvetést végezzen minden kapott segélyről, és jogi mechanizmust hozzon létre a feltárt hibák orvoslására, valamint a háborúból törvénytelenül hasznot húzók megbüntetésére".

Zelenszkij előző esti beszédében közölte: az Egyesült Államok átadta Ukrajnának a háború lezárására vonatkozó elképzelését.

Megállapodtunk, hogy stábjaink dolgozni fognak a pontokon, hogy biztosítsuk: minden hiteles. Készek vagyunk világos és őszinte munkára – Ukrajna, az USA, valamint európai és globális partnereink

- fogalmazott az ukrán elnök.

