FONTOS Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Washington állítja: tulajdonképpen rábólintott a háború lezárására Zelenszkij jobbkeze
Globál

Washington állítja: tulajdonképpen rábólintott a háború lezárására Zelenszkij jobbkeze

Portfolio
Amerikai kormányzati tisztviselők azt állítják, hogy Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára rábólintott Donald Trump új béketervének fő elemeire, noha Kijev hivatalosan még nem hagyta jóvá a 28 pontos javaslatot - írta meg az amerikai New York Post, amit ukrán lapok is szemléztek.

Mint arról beszámoltunk, a terv a teljes Donbasz feladására és a haderejének csökkentésére kötelezné Ukrajnát nyugati biztonsági garanciákért cserébe.

A New York Post washingtoni forrásai szerint az amerikaiak Steven Witkoff elnöki különmegbízott (címlapképünkön) vezetésével egyeztettek a háborúzó felekkel az elmúlt hetekben Miamiban, ahol "pozitív visszajelzést" kaptak Umerovtól.

A tisztviselők azt viszont nem állították, hogy Kijev hivatalosan jóváhagyta volna a megállapodást.

Az Postnak nyilatkozó egyik tisztviselő szerint a terv közvetlenül azután készült el, hogy egyeztettek a Volodimir Zelenszkij egyik legmagasabb rangú munkatársának számító volt védelmi miniszterrel.

Umerov a terv többségi részével egyetértett, több módosítást is javasolt; ezeket beépítettük, és így mutattuk be Zelenszkij elnöknek

- mondta az amerikai tisztviselő. Hozzátette: nem mondják, hogy Kijev "teljes szívvel" készen áll az aláírásra, ugyanakkor szerinte "a terv nagy részében" egyetértés volt.

A Post cikke kiemeli, hogy az egyik legvitatottabb elem a teljes körű amnesztia a feleknek, ami kizárná a jövőbeli jogi felelősségre vonás lehetőségét a harctéri cselekményekkel kapcsolatosan.

Egy magas rangú Fehér Házi tisztviselő szerint ezt a rendelkezést Kijev javasolta.

Ugyanez a forrás hozzátette: korábban az is felmerült, hogy "Ukrajna teljes körű számvetést végezzen minden kapott segélyről, és jogi mechanizmust hozzon létre a feltárt hibák orvoslására, valamint a háborúból törvénytelenül hasznot húzók megbüntetésére".

Zelenszkij előző esti beszédében közölte: az Egyesült Államok átadta Ukrajnának a háború lezárására vonatkozó elképzelését.

Megállapodtunk, hogy stábjaink dolgozni fognak a pontokon, hogy biztosítsuk: minden hiteles. Készek vagyunk világos és őszinte munkára – Ukrajna, az USA, valamint európai és globális partnereink

- fogalmazott az ukrán elnök.

Címlapkép forrása: MTI

