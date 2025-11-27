A német ipar kétharmada menekülne az országból

A felmérésbe bevont ipari vállalatok 68 százaléka azt mondta, hogy a vámok miatt a következő két-három évben teljes egészében vagy részben át kívánja helyezni gyártását külföldre.
Hova mennének?
A legfontosabb célrégió Európán kívül az Egyesült Államok, amelyet a korábbi felmérésekhez képest lényegesen gyakrabban emlegettek: a válaszadók 26 százaléka jelezte, hogy oda kívánja áthelyezni a termelést. Ennek oka valószínűleg elsősorban azok a vámok, amelyekkel Donald Trump elnök a vállalatokat az Egyesült Államokba kívánja csábítani.
A tanulmány szerint azonban még ennél is fontosabb célrégió Európa maga: a válaszadók 30 százaléka tervezi, hogy Németországból más európai országokba költözik.
Ázsia is továbbra is vonzó gyártási helyszín sokak számára: 16 százalék Kínába, 14 százalék Indiába, 19 százalék más ázsiai országokba költözne. Sok vállalat több lehetőséget is megjelölt.
Szinte minden ötödik vállalat - 19 százalék - már most sem folytat semmilyen termelést Németországban. Két évvel ezelőtt egy hasonló tanulmányban csak 11 százalék jelezte ezt. A kivándorlás pedig nem csak a gyártást érinti: a kutatás és fejlesztés is egyre gyakrabban költözik máshová.
"A geopolitikai zavarok már régóta viharos ellenállást jelentenek a német gazdaság számára" - mondta Wolfgang Niedermark, a BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) igazgatótanácsának tagja. Ezért nem meglepő, hogy a vállalatok 68 százaléka fontolgatja a termelés külföldre telepítését. Niedermark ezt figyelmeztetésnek tekinti a fekete-vörös koalíció számára.
"A szövetségi kormánynak határozottabban és gyorsabban kell cselekednie" - jelentette ki, mondván, hogy csak így lehet megszüntetni a telephelyi hátrányokat.
Néhányan visszajönnek
A külföldre település azonban nem teljesen egyirányú folyamat: a megkérdezettek 9 százaléka jelezte, hogy a korábban Kínába telepített gyártást visszahozza Európába. Hét százalékuk pedig azt tervezi, hogy az Egyesült Államokból is kivonja a termelést, és Európába telepíti vissza.
Rövid távon a vállalatok máshol olcsóbban tudnak gyártani. Ha azonban az új helyszín nem bizonyul biztonságosnak, a szállítás leállása nagyon gyorsan semmissé teszi az összes megtakarítást
- mondta Jürgen Sandau, a Deloitte ellátási lánc-szakértője. A vállalatok ezért ilyenkor visszatelepülnek.
A tanulmányhoz szeptemberben és októberben 148 ellátási láncért felelős vezetőt kérdeztek meg a gyáriparban, különösen az autóipar, a technológia, a gépgyártás, az energiaipar és a vegyipar területén, 84 százalékban nagyvállalati, 16 százalékban kis- és középvállalati körből.
