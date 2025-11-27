  • Megjelenítés
Kiadták a harmadfokú figyelmeztetést, árhullám indult meg több magyar folyón
Gazdaság

Kiadták a harmadfokú figyelmeztetést, árhullám indult meg több magyar folyón

MTI
|
Portfolio
Harmadfokú az árvízvédelmi készültség a Sajó folyón, a Tarna vízfolyáson pedig elsőfokú a készültség, a vízügyi szakemberek 24 órás figyelő- és őrszolgálatot látnak el a közel 226 kilométeres védvonalakon - tájékoztatott csütörtökön a Facebook-oldalán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG).

Ahogy arról már tegnap mi is beszámoltunk, a hétvégi kiadós havazás és az elmúlt napok esőzése miatt Szlovákiában több folyónál is a legmagasabb, harmadik fokozatú árvízkészültség van érvényben, az esőzés és az olvadás miatti árhullám miatt.

Az észak felől beérkező folyókon és patakokon vonuló árhullám miatt pedig a hatóságok Magyarországon is készenlétben állnak.

Az ÉMVIZIG bejegyzése szerint

a Bódva-patak teljes magyarországi vízgyűjtőjén valamint a Tarna patakon és mellékágain helyi vízkárelhárítási készültség van érvényben.

Hozzátették, az elmúlt napok esőzéseit okozó csapadékrendszer észak felé távozott az országból, a külföldi vízgyűjtő területeken pedig kedd estétől már fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így az olvadás megszűnt.

Az ÉMVIZIG közölte, a Sajó vízszintje csütörtök hajnalban tetőzött Sajópüspökinél 351 centiméteres vízállással, és a következő napokban folytatódik az árhullám levonulása.

Az áradás miatt a 2523-as számú utat Putnok és a Sajóvelezdi elágazás között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lezárta.

A Bódva szlovákiai szakaszán kialakult újabb árhullám a határszelvényben Hídvégardónál már tetőzött, a Hernád hazai szakaszán pedig ütemes az áradás, és várhatóan pénteken Hidasnémetinél elsőfokú készültségi szint közelébe emelkedik a vízállás.

Jelezték, a Bodrogon kisebb, készültségi szint alatti árhullám vonul le, ami lehetőséget ad a Felsőberecki-főcsatornán keresztül a Karcsai-Karcsa-holtág gravitációs vízpótlására. Szintén friss vízzel lehet pótolni Sárospataknál a Berek-holtágat. A Takta vízfolyásból a Tiszalúci Holt-Tisza vízpótlása már folyamatban van, és várhatóan pénteken a Taktaharkányi-holtág vízpótlása is megkezdődik.

Extrém mennyiségű csapadék hullott: a legmagasabb szintű készültség van érvényben Magyarország szomszédjában

Kritikus a helyzet, hatalmas árhullám zúdul le a magyar folyókon

Címlapkép forrása: Portfolio

