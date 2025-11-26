Extrém mennyiségű csapadék hullott: a legmagasabb szintű készültség van érvényben Magyarország szomszédjában

A Weather on Maps meteorológusainak elemzése szerint a múlt hétvégi havazások után rendkívüli mennyiségű eső hullott a Kárpát-medencében. A különösen csapadékos időjárás okozója egy hétfőn érkező lassan mozgó frontrendszer volt, amelynek előoldalán

egy több napon keresztül fennálló nedves szállítószalag épült ki, amely közvetlenül a Földközi-tenger felől szállította hozzánk a párával teli levegőt.

Az elemzés szerint az Északi-Kárpátok 1500-2000 méteres vonulatai képesek voltak torlasztani az alacsony szinteken érkező nedvességet.

Ennek eredményeképpen az elmúlt 48 óra során a térségben szinte folyamatosan esett közepes-erős intenzitással

- a hétvégi jelentős havazás után - írja a Weather on Maps.

120 órás csapadékösszeg Magyarországon. Kép forrása: Weather on Maps

Szlovákiában több folyónál is a legmagasabb, harmadik fokozatú árvízkészültség van érvényben, az esőzés és az olvadás miatti árhullám miatt.

Magyarországon a Nagy-Hideg-hegyen mérték a legtöbb csapadékot, összesen 136 milimétert. A szakemberek szerint az Északi-középhegység területén 2-3 téli hónapnak megfelelő mennyiségű csapadék hullott néhány nap lefordása alatt, de az ország más részein sem volt ritka a fél, vagy akár egyhavi eső mennyiség.

