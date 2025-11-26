Extrém mennyiségű csapadék hullott: a legmagasabb szintű készültség van érvényben Magyarország szomszédjában

A Weather on Maps meteorológusainak elemzése szerint a múlt hétvégi havazások után rendkívüli mennyiségű eső hullott a Kárpát-medencében. A különösen csapadékos időjárás okozója egy hétfőn érkező lassan mozgó frontrendszer volt, amelynek előoldalán
egy több napon keresztül fennálló nedves szállítószalag épült ki, amely közvetlenül a Földközi-tenger felől szállította hozzánk a párával teli levegőt.
Az elemzés szerint az Északi-Kárpátok 1500-2000 méteres vonulatai képesek voltak torlasztani az alacsony szinteken érkező nedvességet.
Ennek eredményeképpen az elmúlt 48 óra során a térségben szinte folyamatosan esett közepes-erős intenzitással
- a hétvégi jelentős havazás után - írja a Weather on Maps.
Szlovákiában több folyónál is a legmagasabb, harmadik fokozatú árvízkészültség van érvényben, az esőzés és az olvadás miatti árhullám miatt.
Magyarországon a Nagy-Hideg-hegyen mérték a legtöbb csapadékot, összesen 136 milimétert. A szakemberek szerint az Északi-középhegység területén 2-3 téli hónapnak megfelelő mennyiségű csapadék hullott néhány nap lefordása alatt, de az ország más részein sem volt ritka a fél, vagy akár egyhavi eső mennyiség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Válsághelyzet Magyarország szomszédjában - kritikus lépésre készül a Mol
Fontos bejelentés jött.
Itt az év leglátványosabb változása – A profik már megtették tétjeiket
Senki sincs biztonságban.
Újra berobbanóban a koronavírus-járvány, mindenkit az oltások felvételére buzdítanak
Az új mRNS-vakcinák már igényelhetők a háziorvosoknál.
Asztalra csapott Európa erős embere: "Putyinnak meg kell értenie, hogy nincs esélye megnyerni ezt a háborút!"
Növelik Ukrajna támogatását.
Projektcsapatokra lehet szükség a bértranszparencia megvalósításához – Forró témák uralják a HR-csúcs napirendjét
Sok a bizonytalanság, de már most érdemes elkezdeni a felkészülést.
Bevonult az izraeli hadsereg Ciszjordániába, teljes a káosz
Az IDF közleménye szerint terroristákra vadásznak, a helyi hatóságok megszállást emlegetnek.
Elmarasztalták Magyarországot Paks II. miatt, titkolózást sejtenek a háttérben
Ritka és súlyos szankció.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!