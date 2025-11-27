Megtorpant a magyarok hangulatjavulása

Háromhavi emelkedés után csökkent a GKI konjunktúraindexe, az üzleti és a fogyasztói hangulat is kissé romlott novemberben. A kilátások összefoglaló jelzőszáma szűk 1 ponttal csökkent, ez hibahatáron belüli változás, ezért egyelőre korai lenne a nyár végén indult javuló tendencia megtöréséről beszélni. A cégek foglalkoztatási hajlandósága tovább javult, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás viszont emelkedett az előző hónaphoz képest.

A GKI üzleti bizalmi indexe – három hónap emelkedés után – novemberben hibahatáron belül csökkent októberhez képest. Ezért az enyhe mérséklődésért kizárólag az ipar volt felelős, e szektor bizalmi indexe ugyanis 2 ponttal csökkent, miközben az építőipari mutató nem változott, a kereskedelmi és a szolgáltatói index viszont 2-2 ponttal emelkedett. A kereskedelmi mutató tizennégy, míg a szolgáltatói tizenhárom hónapja nem járt ilyen magasan.

A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, az üzleti szolgáltatások pedig a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest számottevően, egyéves csúcsára emelkedett. A következő három hónapban a vállalkozások 8%-a készül a létszám bővítésére, míg 12%-a szűkítené azt.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága novemberben nem változott érdemben az előző megkérdezéshez képest. Továbbra is az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától, míg a kereskedő és a szolgáltató cégeket ez kevésbé zavarja.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, három havi stagnálás után, novemberben némileg emelkedett a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 26%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 8%-a készül. Egy hónappal ezelőtt ugyanez a két arány 19 és 8% volt.

A fogyasztói bizalmi index értéke októberben tizennégy havi csúcsára ért fel. Novemberben azonban negatív korrekció következett: az index havi alapon csaknem 2 ponttal csökkent. Az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzet értékelése érezhetően, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások némileg romlottak októberhez képest. Az ország következő 12 hónapban várható gazdasági helyzetének értékelése kissé tovább javult. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése nem változott. A lakosság inflációs várakozásában nem történt változás, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás lényegesen javult.

