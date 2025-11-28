Goldman Sachs: a Kínával éleződő feszültség visszavághatja a japán növekedést

A Goldman Sachs közgazdászai szerint ha romlik a kínai–japán viszony, az a turizmus és a fogyasztási cikkek exportja révén akár 0,2 százalékponttal is csökkentheti Japán GDP-növekedését. A hatás részben enyhülhet más turisták és a belföldi utazások élénkülésével, de az exportkorlátozások további veszélyt jelentenek a japán gazdaságra.

A Kínával növekvő feszültség körülbelül 0,2 százalékponttal csökkentheti Japán bruttó hazai termékének (GDP) növekedését,

ha visszaesik a turizmus és a fogyasztási cikkek exportja a világ második legnagyobb gazdasága felé – állapították meg a Goldman Sachs Group Inc. közgazdászai.

Az elemzők számításaikat a Kína és Dél-Korea között 2016–2017-ben kialakult vitára alapozzák, amelyet a Thaad néven ismert amerikai rakétavédelmi rendszer telepítése váltott ki, és arra a feltételezésre, hogy a mostani Kína–Japán feszültség is elhúzódhat.

A Goldman japán közgazdászai, Tomohiro Ota és Yuriko Tanaka jelentésükben azt írják:

ha a kínai szárazföldről és Hongkongból érkező turisták száma a felére esne, az önmagában 0,2 százalékpontos növekedési visszahúzó erőt jelentene.

Ezt a negatív hatást azonban részben ellensúlyozhatja, ha más országokból több látogató érkezik Japánba, illetve ha élénkül a belföldi turizmus. Így végül körülbelül 0,1 százalékpontos nettó növekedési veszteséggel számolnak.

A közgazdászok szerint további 0,1 százalékponttal vetné vissza a növekedést, ha Kína korlátozná bizonyos japán fogyasztási cikkek importját. Ha pedig a korlátozásokat kiterjesztenék a nem fogyasztási célú termékekre is, „a GDP-re gyakorolt hatás ennek többszöröse is lehetne” – figyelmeztetnek. A visszaesés ráadásul még nagyobb lenne, ha Peking a ritkaföldfém-szállításokat is korlátozná Japán felé, bár ezt az esetet a mostani számításaikban nem modellezték.

A feszültség novemberben éleződött ki, miután Japán miniszterelnöke, Sanae Takaichi kijelentette: ha Kína erővel próbálná megszerezni az ellenőrzést Tajvan felett, az „a túlélést fenyegető helyzetnek” minősülhet Japán számára. Ez a kategorizálás jogi alapot teremtene arra, hogy Tokió – az Egyesült Államokkal együttműködve – akár katonai erőt is bevesse. A kínai kormány azzal vádolta Takaichit, hogy belügyekbe avatkozik, és visszavonást követelt a kijelentéséért.

