A kínai agyagkatonáktól Tihanyi Lajosig és Pinczehelyi Sándorig – hazai tárlatajánló

TIHANYI 140 - Magyar Nemzeti Galéria, 2026. február 15-ig
A Magyar Nemzeti Galéria Tihanyi Lajos születésének 140. évfordulója alkalmából nagyszabású életmű-kiállítással tiszteleg a magyar expresszionizmus és avantgárd művészet kiemelkedő mesterének munkássága előtt. A tárlaton közel kétszáz műtárgy, közte mintegy száz festmény, több mint ötven grafika, valamint fotók és hagyatéki tárgyak adnak átfogó képet az életművének zömét külföldön létrehozó, viszonylag fiatalon, 53 évesen elhunyt művész pályájáról, akinek munkáit a hazai közönség egészen az 1970-es évekig szinte csak reprodukciókról ismerhette. Alkotásainak legnagyobb részét franciaországi barátai őrizték meg a második világháború alatt, majd a magyar államnak adományozták. A hagyaték ötvenöt évvel ezelőtt kalandos úton került Párizsból a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe, s most először szerepel az életmű egészét átfogó kiállításon. A kronologikusan felépített tárlat talán legfontosabb és legnépszerűbb darabjai Tihanyinak a hazai és a nemzetközi művészeti színtér fontos szereplőit megörökítő expresszív hangvételű portréi, de széles körben ismertek korai nagybányai munkái és párizsi városképei is. Utolsó alkotói korszakának nonfiguratív, absztrakt képei ugyanakkor sokak számára új felfedezést jelenthetnek. A Galéria tulajdonában lévő, a kiállítás gerincét alkotó munkákat köz- és magángyűjteményekből kölcsönzött alkotások egészítik ki. Utóbbiak közül több a közelmúltban aukciókon is felbukkant és kiemelkedően magas áron cserélt gazdát.
Vihar előtt – Tajvan múlt és jövő határán - Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 2026. március 29-ig
A távoli szigetország pezsgő és izgalmas kortárs szcénával rendelkezik, amit a világ sok pontján kísérnek figyelemmel. A Ludwig Múzeum 2010 után már második alkalommal ad otthont a tajvani kortárs képzőművészetet bemutató tárlatnak, így akiben él még a másfél évtizeddel ezelőtti kiállítás emléke, nemcsak egy pillanatfelvétellel gazdagodhat, hanem összehasonlításra, a változások felmérésére is lehetőséget kap. A mostani válogatásban húsz nemzetközileg is ismert művész és alkotócsoport munkái láthatók, akik gyakran az ország múltjából és sajátos helyzetéből fakadó fontos témákkal, így az őslakosok kulturális örökségével, a gyarmatosítás máig tartó nyomaival, a modern tajvani identitás és értékrend kialakulásával foglalkoznak. Megjelennek ugyanakkor olyan témák is, így a jelen és a jövő technológián alapuló gazdasága és társadalma, vagy a természeti és kulturális értékek megőrzése, amik ugyanúgy foglalkoztatják a hazai művészeket is. A kiállított alkotásokat gazdag műfaji sokszínűség jellemzi: a leginnovatívabb technológiákat felhasználó installációk, interaktív projektek, videók és animációk mellett archaikus technikákkal, papírmunkákkal, festményekkel és szobrokkal egyaránt találkozhat a látogató. Sőt, aki időben jelentkezett a múzeum önkénteseket toborzó felhívására, maga is közreműködhet az egyik projekt megvalósításában: Lee Mingwei „Foltozó projektje”, melyet Budapesten hazai önkéntesek segítségével tölt meg élettel, széthúzó világunkban az összefogás és a szolidaritás fontosságát hirdeti.
Az öröklét őrei – az első kínai császár agyagkatonái - Szépművészeti Múzeum, 2026. május 25-ig
Az 1974-től kezdődően feltárt kínai terrakotta hadsereg a világ egyik leghíresebb és legnépszerűbb régészeti lelete; egyes darabjainak bemutatása a világ vezető múzeumaiban is a legrangosabb események közé tartozik. A hazai múzeumlátogatók már kétszer, 1988-ban és 2015-ben is ízelítőt kaptak ezekből a kincsekből, a Szépművészeti Múzeum mostani kiállítása azonban a korábbiaknál jóval mélyebb merítésű, hiszen nemcsak tíz eredeti példányt mutat be az első kínai császár, a Kr. e. 3. században uralkodott Csin Si Huangti agyaghadseregéből, de további mintegy 150 ókori műtárggyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal enged bepillantást a kínai történelem több mint egy évezredes időszakába. A kiállításban fél évszázad tudományos eredményei és ismeretei összegződnek, így a látogató minden korábbinál árnyaltabb és letisztultabb képet kaphat az első kínai császári dinasztia koráról és az ókori birodalom működéséről, nyomon követheti a Csin Királyság, majd Birodalom több évszázados felemelkedését a Kr. e. 8–3. század között, megismerheti az első kínai császár korát, a mindennapi élet jellemzőit, a hadsereg felépítését, fegyvereit és egyedileg megmintázott katonáit. A válogatott régészeti anyag segítségével feltárul Kína dinasztikus történelmének meghatározó korszaka, a Kínai Császárság születésének, kiépülésének és intézményesülésének több évszázada.
Pinczehelyi Sándor: Overprint - Nick Galéria, Pécs. A Zsdrál-Art Galéria kiállítása, december 28-ig
Pinczehelyi Sándor, a magyar neoavantgárd második nemzedékének kiemelkedő alkotója közelgő 80. születésnapja alkalmából tízrészes grafikai mappában dolgozta fel közel hat évtizedet felölelő pályájának meghatározó motívumait. A sarló és kalapács, a vörös csillaggal kombinált Coca Cola, az utcakő és a többi ikonikus, nem egyszer egy korszakot jelképező és a művészt vissza-visszatérően foglalkoztató motívum nagyméretű, idén született szitanyomatokon köszön vissza, de nem eredeti, 1970 és 2020 között megszületett formájában, hanem a korábbi képi elemeket új rendszerbe rendezve, jelentésüket elmozdítva, frissen értelmezve. A mappa így – Somosi Ritának az ahhoz készült bevezetőjéből idézve – nemcsak képi gyűjtemény, hanem értelmező keret is. Nem idealizál, hanem kritikai távolságtartással fordul vissza a korábbi művekhez. A motívumok nem egyszerűen újra felidéződnek, hanem egymásra rétegződnek, eltolódnak, majd új összefüggésekben nyernek értelmet – ahogyan a személyes és kollektív emlékezet is folyamatos átrendeződésben van. A látogatók a tárlaton nemcsak az elkészült munkákat láthatják, de bepillantást nyerhetnek a szitanyomatok születésének folyamatába is. A grafikai mappa megtekinthető itt.
„Egy része…” - Válogatott művek a Szalóky-gyűjteményből - Várfok Galéria, 2026. január 24-ig
A galeristák egy része megelégszik azzal, hogy munkahelyén, azaz a galériában műalkotások veszik körül és inkább vásárlóik kollekciójának felépítését segíti, más részük viszont a legszenvedélyesebb gyűjtők közé tartozik. Utóbbiak közül most Szalóky Károly, a rendszerváltás környékén egyik legelsőként alakult, máig folyamatosan működő kortárs magángaléria, a Várfok Galéria alapító tulajdonosa tárja a nagyközönség elé saját kollekciójának válogatott darabjait. A Várfok Galéria a történetének lenyomataként és kiegészítéseként is értelmezhető kollekció bemutatásával fennállásának 35. évfordulóját is ünnepli és 35 művel tekint vissza a 35 évre. Az alkotások szerzői között jónéhányan rövidebb-hosszabb ideig a galéria művészköréhez tartoztak, többeket ma is a Várfok képvisel. A szerteágazó gyűjteményt reprezentáló munkák felfedik azokat a történeteket és viszonyokat, amelyek a késő nyolcvanas évektől kezdve egészen napjainkig uralják a Várfok Galéria és Szalóky Károly érdeklődését. A gyűjtemény darabjainak témái között fontos szerepet kap az irónia és a társadalomkritika, ilyen művek reprezentálják például aatoth franyo, Győrffy László vagy Herman Levente munkásságát. Mellettük a magyar kortárs képzőművészet olyan etalonjainak munkái, mint Rozsda Endre, El Kazovszkij, Bukta Imre, Nádler István, Bak Imre, Fehér László vagy Gerhes Gábor, nem csupán korlenyomatok ebben a gyűjteményben, de előzményei és építő elemei is a fiatal generáció gondolkodásának és világlátásának.
Angyalok és építészet | Makovecz Imre 90 - Műcsarnok, 2026. február 1-ig
A Makovecz Imre születésének 90. évfordulójáról megemlékező tárlat rajzok, eredeti hang-és filmfelvételek, zenék, hanghatások, modellek és fotók segítségével mutatja be a rendkívüli építész szellemiségét, hitét, képzelőerejét, megvalósult és tervként megmaradt, esetenként megvalósításra váró építészeti alkotásait. „Makovecz épületei olyanok, mint az angyalok: menedéket nyújtanak, miközben az ihlet szárnyain összekötnek minket és a földet, amelyen állunk, az égbolttal, amely felettünk van – és az ezeken túli dimenziókkal is… Épületlényei mindig meglepnek és a középpontba állítanak bennünket – és egyúttal felemelőek is” – írja a kiállítás kurátora, Jonathan Glancey angol építészeti szakíró-kritikus, aki arra törekedett, hogy az életmű ikonikus darabjainak bemutatása mellett megidézze Makovecz szellemiségét, gondolkodásmódját és alkotói módszerét is.
Örökzöld. Régi és kortárs művek az MBH Bank gyűjteményéből - Sopron, Liszt Ferenc Kulturális Központ, 2026. február 15-ig
Az MBH Bank képzőművészeti gyűjteménye a maga több mint 1400 alkotásával a hazai vállalati szféra egyik legfontosabb kollekciója. A bank művészeti alapítványa és a 2023-ban létrehozott kortárs fókuszú művészeti központ, a HAB közösen gondozza a gyűjteményt, melyből rendszeresen mutat be válogatásokat, többek között vidéki helyszíneken is. E kiállítások sorába illeszkedik a mostani soproni bemutató is, mely klasszikus és kortárs művészek alkotásainak segítségével a természet és az ember kapcsolatának minden korszakban aktuális és minden korszak művészeit megihlető témáját járja körül. A tárlat a természet időtlenségét és a művészet örök megújulását ünnepli: a csaknem 30 művész – köztük Benczúr Gyula, Csók István, Mednyánszky László, Berény Róbert, Márffy Ödön, Ziffer Sándor, valamint kortárs alkotók, mint iski Kocsis Tibor, Kotormán Ábel, Szirmai Nóra, Kondor Attila és Tereza Tomanová művein keresztül a 19. század közepétől napjainkig ívelő párbeszéd bontakozik ki a természet és az ember kapcsolatáról.
Hétköznapi luxus. A királyné asztalától a parasztházig - Néprajzi Múzeum, december 4-től 2026. augusztus 23-ig
A Zsolnay, a holicsi, a hollóházi, a Fischer és a köznépi kerámiák eddig sosem látott válogatása találkozik a Néprajzi Múzeumban, ahol mintegy 600 műtárgy segítségével elevenedik meg a hazai keménycserépgyártás csaknem kétszáz éves története.
A Néprajzi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében megvalósuló nagyszabású tárlat a keménycserép edények sokszínű világát mutatja be a főúri étkészletek eleganciájától a parasztszobák falait díszítő színes tányérokig.
A kiállításban a holicsi gyár korai, 18. századi klasszicista edényei mellett megjelennek a Wedgwood-hatású, kék-fehér pápai darabok, valamint a paraszti falitányérok feliratos, rózsás, imádságos világa is. A látogatók találkozhatnak a batizi fekete kerámia ezüst- és aranylüszteres csillogó példányaival, továbbá a kispesti Gránitgyár 20. századi formatervezett tálrendszereivel is. A tárlat megidézi Erzsébet királyné schönbrunni magán lakosztályának ebédlőjét is, ahol parasztbútor, apátfalvi és hollóházi készletek teremtették meg a népies magyaros stílus királyi változatát. A bemutató így egyszerre mesél az „angol edény” magyar történetéről, a nemzeti formanyelv születéséről és arról, hogyan fonódik össze a mindennapi használat, a szépség és az identitás.
