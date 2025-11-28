Megvan a döntés: 524,5 milliárd eurót költhet el Európa nagybetegje

Friedrich Merz kancellár kormányának költségvetése 21,5 milliárd euróval haladja meg az idei évi kiadásokat.

A teljes új adósság várhatóan meghaladja a 180 milliárd eurót, beleértve a hadsereg és az infrastruktúra számára létrehozott különleges alapokból származó kölcsönöket is.

Az adósságfék betartását a tavasszal elfogadott lazítások teszik lehetővé, beleértve a védelmi kiadásokra vonatkozókat is.

A költségvetés több mint egyharmadát a munkaügyi és szociális jóléti kiadások teszik ki, elsősorban azért, mert a kormánynak egyre nagyobb összeggel kell hozzájárulnia a nyugdíjrendszerhez. Az alapjövedelemre valamivel alacsonyabb kiadást terveznek.

A legnagyobb beruházási tételt Patrick Schnieder (CDU) közlekedési miniszter költségvetése jelenti. A pénz utakba, hidakba és vasutakba áramlik. A közel 14 milliárd eurós alap mellett Schnieder több mint 21 milliárd eurót oszthat el egy adósságfinanszírozott infrastrukturális különalapból.

A védelmi kiadások is kiemelt figyelmet kapnak: ezek körülbelül 108 milliárd euróra emelkednek, ami a hidegháború vége óta a legmagasabb szint.

A pénz nagy része katonai felszerelésre és lőszerre megy, jelentős részben kölcsönökből finanszírozva.

Ukrajna 11,5 milliárd eurót kap tüzérségi eszközökre, drónokra és páncélozott járművekre.

A polgárok számára közvetlen könnyítést jelent az ingázási támogatás növelése az adóbevallásokban. Emellett az alacsony és közepes jövedelmű háztartások támogatást kaphatnak elektromos autó vásárlásához. December 16-tól elérhető lesz egy támogatási program az energiahatékony, klímabarát fűtéssel rendelkező otthonok számára is.

Az AfD, a Zöldek és a Baloldali Párt elutasította a költségvetést. Az AfD különösen a magas adósságszint miatti milliárdos kamatfizetésekre figyelmeztetett. A Zöldek és a Baloldali Párt nem magát a kölcsönöket tartja a legnagyobb problémának, hanem azt, hogy mire használják azokat.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter a 2026-os költségvetést "bemelegítésnek" nevezte. Hónapok óta a 2027-es és 2028-as költségvetésekre összpontosít, mivel ezekben az években hatalmas hiányok mutatkoznak a tervezésben.

A legfrissebb adóbecslés szerint csak 2027-re további 22-23 milliárd eurót kell előteremteni vagy megtakarítani, ami megszorító csomagot tesz szükségessé: adóemelések, támogatások és finanszírozási programok megszüntetése is napirenden van.

