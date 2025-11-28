Megvan a döntés: 524,5 milliárd eurót költhet el Európa nagybetegje

Friedrich Merz kancellár kormányának költségvetése 21,5 milliárd euróval haladja meg az idei évi kiadásokat.
A teljes új adósság várhatóan meghaladja a 180 milliárd eurót, beleértve a hadsereg és az infrastruktúra számára létrehozott különleges alapokból származó kölcsönöket is.
Az adósságfék betartását a tavasszal elfogadott lazítások teszik lehetővé, beleértve a védelmi kiadásokra vonatkozókat is.
A költségvetés több mint egyharmadát a munkaügyi és szociális jóléti kiadások teszik ki, elsősorban azért, mert a kormánynak egyre nagyobb összeggel kell hozzájárulnia a nyugdíjrendszerhez. Az alapjövedelemre valamivel alacsonyabb kiadást terveznek.
A legnagyobb beruházási tételt Patrick Schnieder (CDU) közlekedési miniszter költségvetése jelenti. A pénz utakba, hidakba és vasutakba áramlik. A közel 14 milliárd eurós alap mellett Schnieder több mint 21 milliárd eurót oszthat el egy adósságfinanszírozott infrastrukturális különalapból.
A védelmi kiadások is kiemelt figyelmet kapnak: ezek körülbelül 108 milliárd euróra emelkednek, ami a hidegháború vége óta a legmagasabb szint.
A pénz nagy része katonai felszerelésre és lőszerre megy, jelentős részben kölcsönökből finanszírozva.
Ukrajna 11,5 milliárd eurót kap tüzérségi eszközökre, drónokra és páncélozott járművekre.
A polgárok számára közvetlen könnyítést jelent az ingázási támogatás növelése az adóbevallásokban. Emellett az alacsony és közepes jövedelmű háztartások támogatást kaphatnak elektromos autó vásárlásához. December 16-tól elérhető lesz egy támogatási program az energiahatékony, klímabarát fűtéssel rendelkező otthonok számára is.
Az AfD, a Zöldek és a Baloldali Párt elutasította a költségvetést. Az AfD különösen a magas adósságszint miatti milliárdos kamatfizetésekre figyelmeztetett. A Zöldek és a Baloldali Párt nem magát a kölcsönöket tartja a legnagyobb problémának, hanem azt, hogy mire használják azokat.
Lars Klingbeil pénzügyminiszter a 2026-os költségvetést "bemelegítésnek" nevezte. Hónapok óta a 2027-es és 2028-as költségvetésekre összpontosít, mivel ezekben az években hatalmas hiányok mutatkoznak a tervezésben.
A legfrissebb adóbecslés szerint csak 2027-re további 22-23 milliárd eurót kell előteremteni vagy megtakarítani, ami megszorító csomagot tesz szükségessé: adóemelések, támogatások és finanszírozási programok megszüntetése is napirenden van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elképesztő balhé a német nyugdíjreform körül, a kancellár ellen lázadnak a fiatal konzervatívok
70 éves korhatárról is suttognak.
Brutális visszaesés az építőiparban: a magyar cégek 65 százalékának zuhant az árbevétele, és ennél rosszabb is jöhet még
Pesszimista a legtöbb cég az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége friss konjunktúrafelmérése szerint.
Drágul a parkolás Balatonfüreden
Január 1-től érvényesek az új tarifák.
Bíróságra mennek a kamaszok, mert eltiltják őket a TikToktól és az Instagramtól: durva jogsértésről beszélnek
Szerintük ez orwelli elhallgattatással ér fel.
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Pokrovszk súlyos helyzetben van.
Vallottak a profik: ebben az 5 trendben lehet jövőre a nagy pénz
A világ legnagyobb alapkezelői tették meg tétjeiket.
Itt a döntés: rács mögött marad a 80 éves volt elnök – Több ezer ember vére száradhat a kezén
Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A lakáscélú felhasználások ellenére is növekedni tudtak a nyugdíjpénztárak
Az önkéntes nyugdíjpénztárak az idei évben is komoly eredményeket produkáltak. A szeptember végi adatok alapján növekedett a taglétszám, emelkedett a pénztárak által kezelt vagyon, sőt az
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.