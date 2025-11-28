Félreismertük a házi kiskedvencünket? Olyan dolog derült ki a macskákról, ami alapjaiban rengeti meg a tudásunkat

Greger Larson, az Oxfordi Egyetem professzora elmondta,
a cicákkal napjainkban ápolt kapcsolatunk valójában csak úgy 3,5-4 ezer évvel ezelőtt kezdődött, nem pedig 10 ezer éve.
Összehasonlításképp, a kutyákat hozzávetőlegesen 14 ezer évvel ezelőtt háziasíthatta még a vadászó és gyűjtögető ősember.
A mai házimacskák mind ugyanabból a fajból, az afrikai vadmacskából származnak. Az, hogy mikor, hol és hogyan veszítették el vad természetüket, régóta foglalkoztatja a kutatókat.
A rejtély tisztázására európai, észak-afrikai és anatóliai régészeti helyszínekről előkerült macskacsontok DNS-ét vették górcső alá, datálták azokat, majd a genetikai adataikat összevetették a mai macskák génállományával.
A régészeti ásatásokból származó macskacsontok arra engednek következtetni, hogy a házimacskák története nem a földművelés hajnalán, körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt indult, hanem jó pár évezreddel később.
Ahelyett, hogy ott történt volna, ahol az emberek először letelepedtek a földművelés által, sokkal inkább egy egyiptomi jelenségnek tűnik
- fogalmazott Larson.
A kutatók korábban azt feltételezték, hogy a cicákat először a Levante néven ismert közel-keleti régióban háziasították, ez azonban most megdőlt, hiszen minden bizonnyal Észak-Afrikában.
Ez összhangban áll azzal, amit az ókori Egyiptomról tudunk: a fáraók országa nagy becsben tartotta a macskákat, melyeket művészeti alkotásokban és múmiaként is megőriztek.
Amint a macskák az ember mellé szegődtek, világszerte elterjedtek. Hajókon és kártevőirtóként is nagyra értékelték őket.
ráadásul Európába is csak mintegy 2 ezer éve jutottak el, később, mint korábban feltételezték.
Az ókori rómaiaknak hála bejárták az öreg kontinenst és a Brit-szigeteket, majd a Selyemút mentén kelet felé, egészen Kínáig is eljutottak. Ma már a világ minden táján megtalálhatók, Antarktika kivételével.
Újdonságként a kutatók azt is kimutatták, hogy Kínában már jóval a házimacskák megjelenése előtt élt egy vadmacskafaj az emberek közvetlen közelében: a leopárdmacskák, melyek kistermetű vadmacskák leopárdszerű foltokkal. Az ember és a leopárdmacska viszonya mintegy 3500 éven át lényegében "kommenzális" volt, vagyis a két faj békésen élt egymás mellett – mondta Luo Su-csin, a Pekingi Egyetem professzora.
A leopárdmacskák hasznot húztak abból, hogy az emberek közelében éltek, míg az emberekre ez többnyire nem volt hatással, vagy kifejezetten üdvözölték őket, mint természetes rágcsálóirtókat
- tette hozzá.
A leopárdmacskákat azonban nem háziasították, ma is vadon élnek Ázsia-szerte. Érdekesség, hogy a közelmúltban házimacskákkal keresztezték őket: így jött létre a bengáli macska, amelyet az 1980-as években ismertek el új fajtaként.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elképesztő balhé a német nyugdíjreform körül, a kancellár ellen lázadnak a fiatal konzervatívok
70 éves korhatárról is suttognak.
Brutális visszaesés az építőiparban: a magyar cégek 65 százalékának zuhant az árbevétele, és ennél rosszabb is jöhet még
Pesszimista a legtöbb cég az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége friss konjunktúrafelmérése szerint.
Drágul a parkolás Balatonfüreden
Január 1-től érvényesek az új tarifák.
Bíróságra mennek a kamaszok, mert eltiltják őket a TikToktól és az Instagramtól: durva jogsértésről beszélnek
Szerintük ez orwelli elhallgattatással ér fel.
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Pokrovszk súlyos helyzetben van.
Vallottak a profik: ebben az 5 trendben lehet jövőre a nagy pénz
A világ legnagyobb alapkezelői tették meg tétjeiket.
Itt a döntés: rács mögött marad a 80 éves volt elnök – Több ezer ember vére száradhat a kezén
Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A lakáscélú felhasználások ellenére is növekedni tudtak a nyugdíjpénztárak
Az önkéntes nyugdíjpénztárak az idei évben is komoly eredményeket produkáltak. A szeptember végi adatok alapján növekedett a taglétszám, emelkedett a pénztárak által kezelt vagyon, sőt az
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.