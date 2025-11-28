Több mint 4 milliárd forintos Mercedest foglalt le az FBI

Az FBI Los Angeles-i kirendeltsége a hét elején szürreális fotót közölt: egy ezüstszínű, nyitott tetejű Mercedes-Benz CLK-GTR roadster állt egy szövetségi lefoglaló raktár fluoreszkáló fényei alatt. Az ügynökök szerint a 2002-es évjáratú autót Ryan James Wedding szervezetétől vették zár alá. Wedding egykori kanadai olimpiai snowboardos, jelenleg az FBI tíz legkeresettebb bűnözőjének listáján szerepel.
Az új vádirat további megdöbbentő részleteket közöl. Eszerint egy kanadai ügyvéd arra biztatta Weddinget, hogy ölessen meg egy szövetségi tanút, akit az FBI montreali, elítélt fentanil-kereskedőként azonosított. A férfi olyan kartellhálózatot irányított, amelynek "egyedüli célja" a kábítószerek – köztük az MDMA – Kanadából az Egyesült Államokba történő csempészése volt. A dokumentumok szerint Weddinget egy mexikói üzletember védi, akinek kapcsolatai vannak Mexikó kormányának magas rangú tisztviselőihez. Az FBI egyik amerikai forrása szerint ez arra utal, hogy az említett mexikói üzletembert a Sinaloa-kartell Weddingnél is fontosabb vezetőjeként tartják számon.
Az online nyilvántartások szerint a most lefoglalt CLK-GTR a világ mindössze hat elkészült roadsterének egyike, vagyis az Egyesült Államok által valaha elkobzott legritkább és legértékesebb autók közé tartozik.
A típus az 1990-es évek motorsportjának legmerészebb korszakából származik. A Mercedes és az AMG az FIA GT1 sorozathoz tervezte a CLK-GTR-t: lényegében egy Le Mans-i versenyautót, minimális utcai álcával. Az utcai használatra alkalmas "Straßenversion" példányokat az AMG affalterbachi üzemében, kézi összeszereléssel készítették az évtized végén. A tető nélküli roadsterek kis szériája 2002-től készült, összesen hat darab. A karbon karosszéria alatt egy 6,9 literes V12-es dolgozik, nagyjából 600 lóerővel. 0–100 km/órára körülbelül 3,8 másodperc alatt gyorsul, végsebessége nagyjából 320 km/h. Megjelenésekor a Guinness-rekordok könyve a világ legdrágább szériagyártású autójaként tartotta számon, nagyjából 1,5 millió dolláros árcédulával.
Friss aukciókon hasonló roadsterek 10,2 millió dollár körüli áron keltek el, az előzetes becslések pedig akár 13 millió dollárig (4,3 milliárd forint) is felmentek.
Az amerikai hatóságok szerint mindez fontos bizonyíték. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma – amely időközben Weddinget és több társát is szankcionálta – azt közölte, hogy Wedding "kiterjedt, transzatlanti céghálózaton és kapcsolatrendszeren át mosta tisztára illegális bevételeit, a kábítószer-kereskedelemből származó pénzeket pedig világszerte elrejtett luxuseszközökbe, például autókba és motorkerékpárokba csatornázta". A tárca két kulcsszereplőt nevez meg a pénzügyi háttérben: a torontói ékszerészt, Rolan Sokolovskit, valamint az olasz különleges erők volt tagját, Gianluca Tiepólót.
A minisztérium szerint Sokolovski vezette Wedding szervezetének könyveit; a pénzeket torontói ékszercégén, a 2351885 Ontario Inc.-en (Diamond Tsar néven működik) keresztül mosta, és milliókat mozgatott kriptovalutában a források elfedésére. Tiepolo állítólag "szorosan együttműködött Sokolovskival Wedding fizikai eszközeinek – köztük a nagy értékű járműveknek – beszerzésében és kezelésében", illetve "millió dollár értékben tartotta Wedding vagyonát a saját nevén, hogy elrejtse azokat a hatóságok elől".
Tiepolo olasz és brit vállalkozások tulajdonosa – a Stile Italiano S.R.L. és a TMR Ltd. luxus motorkerékpárokkal és autókkal kereskedik –, emellett ő alapította a Windrose Tactical nevű kiképzőcéget, amely Wedding feltételezett bérgyilkosait is fogadta.
Címlapkép forrása: Portfolio
Tetemes bírságot kapott a Morgan Stanley Hollandiában, egy 12 éve húzódó ügy ért véget
Az osztalékadóval trükköztek.
Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez
Mélyül a botrány az ukrán elitben.
A Covid-járvány szinte semmi volt ehhez képest: új vírus fenyegeti az emberiséget kutatók szerint
De a világ most sokkal felkészültebb lesz.
Pár napjuk maradt dönteni az autósoknak, több ezer forint a tét
Tavaly az érintettek 22 százaléka váltott biztosítást.
Radikális fordulatot jelentett be Donald Trump: "fordított migráció" és tömeges deportálás jön az Egyesült Államokban
Senkit nem fogadnak be többé a "harmadik világból", mindenkit elküldenek, aki "nem kompatibilis a nyugati értékekkel."
Ügyészségi vizsgálat a világ legrégebbi bankjánál, házkutatást tartottak a vezérigazgatónál
Valami nem stimmel a Mediobanca idei felvásárlása körül.
Szijjártó Péter: orosz energiahordozók nélkül a háromszorosára növekednének az energiaszámlák
Orbán Viktor ma Moszkvába utazik.
Rászóltak Oroszországra: ne vigyétek háborúzni az állampolgárainkat!
Folyamatosan esnek el az ukrán fronton a külföldi önkéntesek.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.