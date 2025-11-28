Több mint 4 milliárd forintos Mercedest foglalt le az FBI

Az FBI Los Angeles-i kirendeltsége a hét elején szürreális fotót közölt: egy ezüstszínű, nyitott tetejű Mercedes-Benz CLK-GTR roadster állt egy szövetségi lefoglaló raktár fluoreszkáló fényei alatt. Az ügynökök szerint a 2002-es évjáratú autót Ryan James Wedding szervezetétől vették zár alá. Wedding egykori kanadai olimpiai snowboardos, jelenleg az FBI tíz legkeresettebb bűnözőjének listáján szerepel.

Az új vádirat további megdöbbentő részleteket közöl. Eszerint egy kanadai ügyvéd arra biztatta Weddinget, hogy ölessen meg egy szövetségi tanút, akit az FBI montreali, elítélt fentanil-kereskedőként azonosított. A férfi olyan kartellhálózatot irányított, amelynek "egyedüli célja" a kábítószerek – köztük az MDMA – Kanadából az Egyesült Államokba történő csempészése volt. A dokumentumok szerint Weddinget egy mexikói üzletember védi, akinek kapcsolatai vannak Mexikó kormányának magas rangú tisztviselőihez. Az FBI egyik amerikai forrása szerint ez arra utal, hogy az említett mexikói üzletembert a Sinaloa-kartell Weddingnél is fontosabb vezetőjeként tartják számon.

Az online nyilvántartások szerint a most lefoglalt CLK-GTR a világ mindössze hat elkészült roadsterének egyike, vagyis az Egyesült Államok által valaha elkobzott legritkább és legértékesebb autók közé tartozik.

A típus az 1990-es évek motorsportjának legmerészebb korszakából származik. A Mercedes és az AMG az FIA GT1 sorozathoz tervezte a CLK-GTR-t: lényegében egy Le Mans-i versenyautót, minimális utcai álcával. Az utcai használatra alkalmas "Straßenversion" példányokat az AMG affalterbachi üzemében, kézi összeszereléssel készítették az évtized végén. A tető nélküli roadsterek kis szériája 2002-től készült, összesen hat darab. A karbon karosszéria alatt egy 6,9 literes V12-es dolgozik, nagyjából 600 lóerővel. 0–100 km/órára körülbelül 3,8 másodperc alatt gyorsul, végsebessége nagyjából 320 km/h. Megjelenésekor a Guinness-rekordok könyve a világ legdrágább szériagyártású autójaként tartotta számon, nagyjából 1,5 millió dolláros árcédulával.

Friss aukciókon hasonló roadsterek 10,2 millió dollár körüli áron keltek el, az előzetes becslések pedig akár 13 millió dollárig (4,3 milliárd forint) is felmentek.

Az amerikai hatóságok szerint mindez fontos bizonyíték. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma – amely időközben Weddinget és több társát is szankcionálta – azt közölte, hogy Wedding "kiterjedt, transzatlanti céghálózaton és kapcsolatrendszeren át mosta tisztára illegális bevételeit, a kábítószer-kereskedelemből származó pénzeket pedig világszerte elrejtett luxuseszközökbe, például autókba és motorkerékpárokba csatornázta". A tárca két kulcsszereplőt nevez meg a pénzügyi háttérben: a torontói ékszerészt, Rolan Sokolovskit, valamint az olasz különleges erők volt tagját, Gianluca Tiepólót.

A minisztérium szerint Sokolovski vezette Wedding szervezetének könyveit; a pénzeket torontói ékszercégén, a 2351885 Ontario Inc.-en (Diamond Tsar néven működik) keresztül mosta, és milliókat mozgatott kriptovalutában a források elfedésére. Tiepolo állítólag "szorosan együttműködött Sokolovskival Wedding fizikai eszközeinek – köztük a nagy értékű járműveknek – beszerzésében és kezelésében", illetve "millió dollár értékben tartotta Wedding vagyonát a saját nevén, hogy elrejtse azokat a hatóságok elől".

Tiepolo olasz és brit vállalkozások tulajdonosa – a Stile Italiano S.R.L. és a TMR Ltd. luxus motorkerékpárokkal és autókkal kereskedik –, emellett ő alapította a Windrose Tactical nevű kiképzőcéget, amely Wedding feltételezett bérgyilkosait is fogadta.

