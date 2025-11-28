Osztalékelőleget fizet a Duna House

A közgyűlés elfogadta az évközi beszámolót és mérleget, a könyvvizsgálói jelentést, valamint a felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentését.

A résztvevők egyhangúlag megszavazták

750 millió forint osztalékelőleg kifizetését is a törzsrészvények után, ami részvényenként 21,81 forintot jelent

(a dolgozói részvényekre nem fizetnek osztalékelőleget, arra alapszabály szerint az éves rendes közgyűlésen kerül majd sor). Az osztalékelőleg időpontjáról és arról, hogy hány részletben történik, az igazgatóság dönt.

Összehasonlításként a teljes 2024-es év után a törzsrészvényekre szintén 750 millió forint osztalékot fizetett ki a Duna House idén júliusban.

A rendkívüli közgyűlés elfogadta a saját részvény vásárlást is, amely 22 301 darab, az alaptőke 0,06 százalékát kitevő részvénymennyiségre szól, 21 173,778 forintos áron, és a közgyűlés napjáig érvényes.

Döntés született arról is, hogy nevet változtat a cég: a társaság jelenlegi cégneve DH Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság-ra változik, rövidített cégneve DH Group Nyrt.-re változik.

A Duna House árfolyama 1 százalékos pluszban áll a mai kereskedésben.