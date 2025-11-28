A közgyűlés elfogadta az évközi beszámolót és mérleget, a könyvvizsgálói jelentést, valamint a felügyelőbizottság és az auditbizottság jelentését.
A résztvevők egyhangúlag megszavazták
750 millió forint osztalékelőleg kifizetését is a törzsrészvények után, ami részvényenként 21,81 forintot jelent
(a dolgozói részvényekre nem fizetnek osztalékelőleget, arra alapszabály szerint az éves rendes közgyűlésen kerül majd sor). Az osztalékelőleg időpontjáról és arról, hogy hány részletben történik, az igazgatóság dönt.
Összehasonlításként a teljes 2024-es év után a törzsrészvényekre szintén 750 millió forint osztalékot fizetett ki a Duna House idén júliusban.
A rendkívüli közgyűlés elfogadta a saját részvény vásárlást is, amely 22 301 darab, az alaptőke 0,06 százalékát kitevő részvénymennyiségre szól, 21 173,778 forintos áron, és a közgyűlés napjáig érvényes.
Döntés született arról is, hogy nevet változtat a cég: a társaság jelenlegi cégneve DH Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság-ra változik, rövidített cégneve DH Group Nyrt.-re változik.
A Duna House árfolyama 1 százalékos pluszban áll a mai kereskedésben.
Súlyos természeti katasztrófa söpört végig egy egész régión: tömegeket kellett evakuálni, videókon a pusztítás
Volt, ahol hibázhattak a hatóságok.
Osztalékelőleget fizet a Duna House
750 millió forintot.
50 milliárdos hitelkeretet jelentett be a kormány a tejiparnak
Az Eximbankon keresztül érhetik el a cégek.
Tizennégy hitelközvetítő engedélyét vonta vissza az MNB egyszerre
A felügyelet többszöri felszólításának sem tettek eleget.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Elkészült a béketerv, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút - Putyin asztalán van a megállapodás, hatalmas a titkolózás
Ukrajna és Amerika már megegyeztek.
Veszélyes lehet a nagyon hideg időjárás: korlátozásokat vezet be az Airbus egyik népszerű repülőgépére
A zuzmaraköd és az alacsony látótávolság leginkább.
Lehengerlő tudományos kutatás az emberi agyról: sokkal tovább tart a kulcsfontosságú életszakasz, mint azt gondoltuk
Sok betegség kialakulására is választ adhat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.