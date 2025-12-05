Elkerülte a felsülést Merkel utódja, de a cechet a következő generációk állhatják

Friedrich Merz német kancellár kormánykoalíciója pénteken keresztülvitte a hevesen vitatott nyugdíjtörvényt a Bundestagon, ezzel elkerülve a kormány csúfos felsülését, ami különösen aggasztó lett volna, hiszen a nagy reformok még a koalíció előtt állnak.

A kormányzó konzervatívok (CDU/CSU) és szociáldemokrata partnerük (SPD) 319 igen szavazatot gyűjtöttek be, ezzel megugrották a többséghez szükséges 316 voksot. Az elért szavazatszám azonban kisebb, mint ahány képviselője a koalíciónak van (328), ami mutatja, hogy nem volt egyöntetű a támogatás a kormányoldalon belül.

Még a voksolás előtt mintegy 18 fiatalabb képviselő a CDU-ból jelezte, hogy a javaslat ellen szavaz, veszélybe sodorva a koalíció szűk, 12 fős többségét.

Bár a törvény végül így átment, a nyugdíjreform körüli vita kérdéseket vetett fel Merz tekintélyével és frakciója feletti kontrolljával kapcsolatban. A kormányra ráadásul további nehéz döntések várnak, amik keresztülviteléhez elengedhetetlen lenne a fegyelem: ilyen például a szociális kiadások visszafogása és a nyugdíjrendszer mélyreható átalakítása a költségek féken tartása érdekében.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter a szavazás után sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a koalíció nem tudta elkerülni a hetekig tartó nyilvános vitát. "A vita elkerülhető lett volna, de ez a demokrácia része" – mondta a Phoenix közszolgálati csatornának. Hozzátette: a kormány gondoskodott arról, hogy milliók megfelelő nyugdíjat kapjanak, és a járandóságok stabilak maradjanak.

A törvény célja, hogy 2031-ig stabilizálja a nyugdíjkifizetéseket, a többletköltségeket pedig a szövetségi költségvetés viseli. Éppen ez ellen tiltakoztak a fiatal CDU-s képviselők: szerintük a jelenlegi megoldás túl nagy terhet hárít a következő generációkra.

A kormány egyébként is nehéz helyzetben van. Merz gazdasági tanácsadói a jövő évi növekedési előrejelzést egy százalék alá csökkentették, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) pedig arra figyelmeztetett, hogy Németország hosszabb távon is küzdeni fog a gazdasági fellendülésért, hacsak nem hajt végre "bátor" reformokat. Közben a bevándorlásellenes AfD egyes felmérésekben már 27 százalékon áll, míg a CDU/CSU támogatottsága 24,5 százalékra esett vissza.

