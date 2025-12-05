Elszálltak az árak az IKEA-ban, elárulták, ki tehet róla

Az IKEA több terméket szerezne be amerikai üzemekből, hogy mérsékelje a vámok és a hosszú szállítások költségét, és felgyorsítsa tengerentúli terjeszkedését.

A svéd bútorgyártó ellátási láncáért felelős vezetője a Reutersnek elmondta: a lépést részben az ösztönzi, hogy

Donald Trump elnök által kivetett vámok megdrágítják a könyvespolcok, matracok és kanapék importját.

Ez éles irányváltás, miután az elmúlt évtizedben csökkent az Egyesült Államokban gyártott IKEA-termékek aránya. Az Inter IKEA, a márka franchise-gazdája korábban Danville-ben (Virginia) működtetett gyárat, amelyet 2019-ben bezárt, a termelést pedig visszaköltöztette Európába.

A beszerzés közelebb vitele az értékesítési piacokhoz az IKEA amerikai terjeszkedését hivatott támogatni. Az Egyesült Államok a vállalat második legnagyobb piaca. A tágabb régióban Kanadában, Mexikóban, Chilében és Kolumbiában is vannak üzletei, Costa Ricában és Panamában pedig nyitást tervez.

"Úgy tervezzük az ellátási lánc-hálózatunkat, hogy sokkal ellenállóbb, robusztusabb és rugalmasabb legyen" – mondta a Reutersnek Susanne Waidzunas, az Inter IKEA globális beszerzési vezetője, hozzátéve, hogy az észak- és dél-amerikai áruházak nagymértékben függenek a tengeren túlról érkező bútoroktól, hosszú szállítási időkkel.

Minél közelebb tudunk gyártani, annál gyorsabban tudunk reagálni ellátási oldalról – mind a kereslet emelkedésekor, mind pedig visszaesésekor.

Az alacsony árakról ismert IKEA az Egyesült Államokban több terméknél kénytelen volt árat emelni a vámok hatásának ellensúlyozására. Eközben az értékesítések két egymást követő évben csökkentek, ezért az inflációtól kimerült vásárlók visszacsábítására árcsökkentéseket alkalmazott.

A gyártás az Egyesült Államokban drágább, de a világot átszelő szállítás a Covid–19 járvány óta költségesebb és kiszámíthatatlanabb.

Az IKEA az Egyesült Államokban jobban támaszkodik importra, mint más piacain: a helyben gyártott termékek aránya 15 százalék, szemben a 2014-es 19 százalékkal. Európában az eladott termékek 70 százaléka, Ázsiában pedig 80 százaléka regionálisan készül. A legfontosabb beszerzési országok Kína, Németország, Olaszország, Litvánia és Lengyelország.

