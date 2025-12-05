Meglepő húzásra készül Trump: egy ember kezébe adná az amerikai gazdaság irányítását

Donald Trump tanácsadói és szövetségesei arról tárgyalnak, hogy Scott Bessentet nevezzék ki a Fehér Ház vezető gazdasági főtanácsadójává is, ha az elnök Kevin Hassettet jelöli a Federal Reserve következő elnökének – közölték az ügyet ismerő források. A személyi döntések nem véglegesek, a források ezért névtelenséget kértek.
Bessent NEC-vezetővé emelése egy kézben összpontosítaná a kormány gazdaságpolitikai irányítását, ennek feltétele azonban az, hogy Hassett – a jelenlegi NEC-vezető – valóban a jegybank élére kerül, ahogy arra az elnök az elmúlt napokban célzott is.
A piacok már ez utóbbi lépést árazzák: a lazításpárti Hassett esélyeinek növekedése miatt a dollár ma gyengülő trendet is mutat az euróval szemben.
A NEC átvétele a pénzügyminisztert a kormány gazdasági kabinetjének első számú döntéshozójává tenné és West Wing-i irodát is jelentené számára, még közelebb hozva őt az elnökhöz. A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint minden személyi kérdés csak találgatás mindaddig, amíg az elnök nem jelent be döntést. A Pénzügyminisztérium szóvivője nem reagált a megkeresésre. Trump híres a váratlan döntéseiről, ezért Hassett és Bessent esetleges kinevezései sem tekinthetők véglegesnek a nyilvános bejelentésig.
A többszörös tisztségvállalás a Trump-kormányzat egyik védjegye. A pénzügyminiszter jelenleg az adóhatóság (IRS) megbízott vezetőjeként is dolgozik. Bessent megbízása a NEC vezetésével párhuzamba állítható Marco Rubio külügyminiszter több szerepkörével: Rubio irányítja a Nemzetbiztonsági Tanácsot, az Egyesült Államok megbízott levéltárosa, és korábban az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) megbízott vezetője volt, mielőtt az ügynökséget megszüntették.
A Fehér Házon belül működő Nemzeti Gazdasági Tanács (NEC) a gazdaságpolitika teljes spektrumával foglalkozik az adózástól az egészségügyön át az energiáig, és kulcsszerepet játszik a szövetségi szakpolitikai egyeztetésekben. A NEC Trump második ciklusában visszafogottabb szerepet tölt be, mint a korábbi elnökök idején. Hassett többnyire az elnök politikáinak szószólójaként lép fel: beszédeket tart, és rendszeresen szerepel a televízióban.
Trump közölte, hogy döntött a Fed-elnök személyéről: a körülbelül tízfős listát egy jelöltre szűkítette.
Hassettet "lehetséges Fed-elnöknek" nevezte, ugyanakkor azt mondta, a hivatalos bejelentéssel 2026 elejéig vár.
Tisztelt személy, ezt elmondhatom. Köszönöm, Kevin
– tette hozzá kedden.
A jegybankelnöki poszt többi döntős jelöltje között szerepel Christopher Waller és Michelle Bowman jegybankár, a volt kormányzó Kevin Warsh, valamint a BlackRock szakembere, Rick Rieder.
A Fed-elnöki és -kormányzói kinevezések jelentik az elnök számára a legközvetlenebb eszközt a jegybank befolyásolására.
Trump korábban nyíltan bírálta a Fedet, mert szerinte túl lassan csökkenti a hitelköltségeket, és túlzónak tartja a központ felújítási kiadásait. A Fed elnökének kiválasztott jelöltjét a szenátusnak kell megerősítenie, és a kormányzótanácsba is meg kell erősíteni, ha még nem tagja. A NEC vezetői posztja nem igényel szenátusi jóváhagyást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
