Új struktúra lép életbe az IKEA-nál január 1-től

Az elmúlt években az Ingka Group omnichannel kiskereskedővé alakult át, a vállalat most újabb lépést tesz az IKEA Retail jövőbeli fejlesztése érdekében, és ennek részeként új vezetőségi struktúrát vezet be.

2026. január 1-jétől a cégcsoport vezetősége a vezérigazgató mellett hét tagból fog állni. Juvencio Maeztu, aki több mint 25 éves IKEA-tapasztalattal rendelkezik, 2025 novemberében vette át a vezérigazgatói pozíciót. Csapatában helyet kap

Cindy Andersen mint helyettes vezérigazgató és pénzügyi igazgató,

Javier Quinones kereskedelmi igazgatóként,

Emily Birkin fejlesztési és transzformációs vezetőként,

Parag Parekh digitális igazgatóként,

valamint Ulrika Biesért, aki a személyzeti, fenntarthatósági és kommunikációs területekért felel.

A vezetőségben továbbá Kurt-Jörgen Olsson jogi igazgatóként, Melisa Connors pedig vezetői asszisztensként dolgozik.

"Az új struktúra lehetővé teszi, hogy az IKEA-ra koncentráljunk és közelebb maradjunk a valósághoz" - nyilatkozta Juvencio Maeztu, az Ingka Group vezérigazgatója.

Az új iránnyal a vállalat megerősíti alapvető üzletágát, az IKEA kiskereskedelmet, és hatékonyabb omnichannel kiskereskedőként működik majd, ahol az IKEA áruházak továbbra is az üzleti modell gerincét képezik.

