Új struktúra lép életbe az IKEA-nál január 1-től
Új struktúra lép életbe az IKEA-nál január 1-től

Az Ingka Group átszervezi vezetőségét, hogy az IKEA alapvető üzleti tevékenységére összpontosítson. Az új struktúra 2026. január 1-jétől lép életbe, célja, hogy az IKEA elérhetőbb, megfizethetőbb és fenntarthatóbb legyen a jövő generációi számára - jelentette az Ingka Group.

Az elmúlt években az Ingka Group omnichannel kiskereskedővé alakult át, a vállalat most újabb lépést tesz az IKEA Retail jövőbeli fejlesztése érdekében, és ennek részeként új vezetőségi struktúrát vezet be.

2026. január 1-jétől a cégcsoport vezetősége a vezérigazgató mellett hét tagból fog állni. Juvencio Maeztu, aki több mint 25 éves IKEA-tapasztalattal rendelkezik, 2025 novemberében vette át a vezérigazgatói pozíciót. Csapatában helyet kap

  • Cindy Andersen mint helyettes vezérigazgató és pénzügyi igazgató,
  • Javier Quinones kereskedelmi igazgatóként,
  • Emily Birkin fejlesztési és transzformációs vezetőként,
  • Parag Parekh digitális igazgatóként,
  • valamint Ulrika Biesért, aki a személyzeti, fenntarthatósági és kommunikációs területekért felel.

A vezetőségben továbbá Kurt-Jörgen Olsson jogi igazgatóként, Melisa Connors pedig vezetői asszisztensként dolgozik.

"Az új struktúra lehetővé teszi, hogy az IKEA-ra koncentráljunk és közelebb maradjunk a valósághoz" - nyilatkozta Juvencio Maeztu, az Ingka Group vezérigazgatója.

Az új iránnyal a vállalat megerősíti alapvető üzletágát, az IKEA kiskereskedelmet, és hatékonyabb omnichannel kiskereskedőként működik majd, ahol az IKEA áruházak továbbra is az üzleti modell gerincét képezik.

Címlapkép forrása: Shutterstock

