Spanyolországban terjeszkedhet a Gránit Bank

Újabb országokban is elérhetővé tenné a Gránit Bank lakossági szolgáltatásait digitális platformján keresztül, a romániai működéshez hasonlóan határon átnyúló szolgáltatásnyújtás formájában – írja a Gránit.

Spanyolország kapcsán a bevezetés előkészítése elindult,

a tervezett terjeszkedés részleteiről, az új piacokkal kapcsolatos döntésekről és az ezekhez kapcsolódó lépésekről a Gránit a jövőben is „megfelelő időben, a megszokott kommunikációs csatornákon keresztül fogja tájékoztatni a befektetőket.”

A Bank elektronikus csatornáin keresztül 2024. október 18-a óta Romániában is kiszolgál – határon átnyúló szolgáltatás formájában – lakossági ügyfeleket.

Az indulás óta több mint 10 000 számlát nyitottak lakossági ügyfelek,

ennek tapasztalatai alapján mérlegeli a további EU-s országokba történő belépést a bank.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images