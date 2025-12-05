  • Megjelenítés
Spanyolországban terjeszkedhet a Gránit Bank
Gazdaság

Spanyolországban terjeszkedhet a Gránit Bank

Portfolio
Egyéves romániai működése után több európai uniós piacon is vizsgálja a terjeszkedés lehetőségét a Gránit Bank - írja tőzsdei közleményében.

Újabb országokban is elérhetővé tenné a Gránit Bank lakossági szolgáltatásait digitális platformján keresztül, a romániai működéshez hasonlóan határon átnyúló szolgáltatásnyújtás formájában – írja a Gránit.

Spanyolország kapcsán a bevezetés előkészítése elindult,

a tervezett terjeszkedés részleteiről, az új piacokkal kapcsolatos döntésekről és az ezekhez kapcsolódó lépésekről a Gránit a jövőben is „megfelelő időben, a megszokott kommunikációs csatornákon keresztül fogja tájékoztatni a befektetőket.”

A Bank elektronikus csatornáin keresztül 2024. október 18-a óta Romániában is kiszolgál – határon átnyúló szolgáltatás formájában – lakossági ügyfeleket.

Még több Gazdaság

Az innováció segíthetne a gazdákon, de nincs nyitottság az újdonságokra

Meglepő jó hír érkezett a német gazdaságról!

Így jut 20 évig fix áron zöldenergiához az ország egyik legnagyobb iparvállalata

Az indulás óta több mint 10 000 számlát nyitottak lakossági ügyfelek,

ennek tapasztalatai alapján mérlegeli a további EU-s országokba történő belépést a bank.

Kapcsolódó cikkünk

Vételre ajánlják a Gránit Bank részvényeit

Tőzsdeláz a magyar piacon - Ezekbe a részvényekbe fektethetsz most be!

Újabb okosórás fizetés érkezett meg Magyarországra

Ez most a legújabb divat: már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Jó hangulatban indul a nap a magyar tőzsdén

Fizetőgyűrűk Magyarországon: újabb bank lépett

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Putyin új részleteket árult el a maratoni béketárgyalásról: „Elegem van!”
Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken
Zuhan a gázár Európában – erre senki sem számított
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility