Putyin megállapodott a világ legnépesebb országával: 70 pontos listát tettek közzé

Vlagyimir Putyin orosz elnök indiai látogatásán egy 70 pontos javaslatot fogadtak el Narendra Modi miniszterelnökkel.

A Kreml honlapján jelent meg az a lista, amiben megállapodott egymással a két hatalom vezetője. Az orosz elnök állami látogatása során terítéken voltak egyebek között

gazdasági és kereskedelmi, energetikai, közlekedési, távol-keleti és északi-sarki, valamint a békés célú nukleáris és űripari együttműködés kérdései.

Az Egyesült Államok szankcióira reagálva az orosz vezető azt is kifejtette, hogy kész a továbbiakban is biztosítani a zavartalan üzemanyag-szállítmányokat. Az indiai hadsereg modernizálására is kitértek, Moszkva ebben is hajlandó partner lenni. A találkozó végén Putyin meghívta India vezető politikusát Oroszországba is.

A két ország között hagyományosan szoros kapcsolatok alakultak ki, az oroszok a legnagyobb indiai fegyverszállítók, bár az utóbbi években az arány jelentősen csökkent. Az elmúlt években Moszkva és Újdelhi kapcsolatában problémát jelentett, hogy az orosz hadiipar túlterheltsége miatt egyes megrendelések késtek, ez csökkentette a bizalmat az indiai félben, más beszállítók után néztek.

Címlapkép forrása: Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images