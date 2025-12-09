  • Megjelenítés
FONTOS Megütötték a forintot a brüsszeli figyelmeztetésre
Apró lépés felfelé a német exportban – óvatosan éledezik Európa legnagyobb gazdasága
Gazdaság

Apró lépés felfelé a német exportban – óvatosan éledezik Európa legnagyobb gazdasága

Portfolio
Az októberi német export mindössze 0,1%-kal nőtt, ám a Bloomberg értesülései szerint ez is erősíti azokat a reményeket, hogy Európa legnagyobb gazdasága lassan kimászik a többéves pangásból, miközben a vártnál nagyobb importcsökkenés 16,9 milliárd euróra tágította a külkereskedelmi többletet.

A német export októberben enyhén emelkedett, ami tovább erősíti azokat a várakozásokat, hogy Európa legnagyobb gazdasága lassan maga mögött hagyja a több éve tartó gyengélkedést.

A statisztikai hivatal keddi közlése szerint a külföldre irányuló szállítások 0,1%-kal nőttek az előző hónaphoz képest

. Ez elmarad a Bloomberg által megkérdezett elemzők 0,2%-os konszenzusától, ugyanakkor a szeptemberi, felfelé módosított 1,5%-os bővülést követte. Az import a vártnál nagyobb mértékben esett vissza, így a kereskedelmi többlet 16,9 milliárd euróra (19,7 milliárd dollárra) tágult.

A Destatis adatai szerint az Egyesült Államokba irányuló német export havi összevetésben 7,8%-kal csökkent, miközben az USA-ból érkező behozatal 16,6%-kal zuhant.

Még több Gazdaság

Benzinkútból közösségi tér: évi közel 50 millió hot-dog a Mol Fresh Corner sikerének bizonyítéka

Nagyon rákaptak a magyar államkötvényekre a befektetők

Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje

Az év elején a külkereskedelem még élénkítette a gazdasági teljesítményt, mivel a vállalatok előrehozták rendeléseiket a magasabb amerikai vámok elkerülése érdekében. A gyenge export azonban a második és a harmadik negyedévben már fékezte a növekedést, és a német gazdaság csak hajszállal kerülte el a technikai recessziót.

Az export stabilizálódása, esetleg fordulata támogatná a kulcsfontosságú feldolgozóipar talpra állását.

Az októberi gyármegrendelési és ipari termelési adatok arra utalnak, hogy Németország képes lehetett némi növekedést kicsikarni az év utolsó három hónapjában.

A Bundesbank és a legtöbb előrejelző intézmény úgy látja, hogy az október és december közötti időszakban ismét bővülhetett a kibocsátás, amit a magasabb állami kiadások és az Európai Központi Bank közelmúltbeli kamatcsökkentései is segítettek.

Ugyanakkor továbbra is komoly kihívások nehezednek a német gazdaságra: egyre erősebb a kínai verseny, miközben a régóta ismert strukturális problémák – a túlburjánzó bürokrácia és a szakképzett munkaerő hiánya – sem enyhülnek.

Friedrich Merz kancellár gazdasági tanácsadói a jövő évre vonatkozó növekedési előrejelzésüket 1% alá vágták, ami jól mutatja, mekkora feladat a gazdaság érdemi bővülésének helyreállítása.

Közgazdászok és vállalati érdekképviseletek egyaránt sürgetik a kormányt, hogy gyorsítsa fel a gazdasági reformokat, javítsa a vállalkozási környezetet, és erősítse Németország globális versenyképességét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Megütötték a forintot a brüsszeli figyelmeztetésre
Történelmi csapásra készül Európa: olyan gazdasági bombát robbanthatnak az USA-ra, ami megrengeti a világgazdaságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility