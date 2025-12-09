Apró lépés felfelé a német exportban – óvatosan éledezik Európa legnagyobb gazdasága

Az októberi német export mindössze 0,1%-kal nőtt, ám a Bloomberg értesülései szerint ez is erősíti azokat a reményeket, hogy Európa legnagyobb gazdasága lassan kimászik a többéves pangásból, miközben a vártnál nagyobb importcsökkenés 16,9 milliárd euróra tágította a külkereskedelmi többletet.

A német export októberben enyhén emelkedett, ami tovább erősíti azokat a várakozásokat, hogy Európa legnagyobb gazdasága lassan maga mögött hagyja a több éve tartó gyengélkedést.

A statisztikai hivatal keddi közlése szerint a külföldre irányuló szállítások 0,1%-kal nőttek az előző hónaphoz képest

. Ez elmarad a Bloomberg által megkérdezett elemzők 0,2%-os konszenzusától, ugyanakkor a szeptemberi, felfelé módosított 1,5%-os bővülést követte. Az import a vártnál nagyobb mértékben esett vissza, így a kereskedelmi többlet 16,9 milliárd euróra (19,7 milliárd dollárra) tágult.

A Destatis adatai szerint az Egyesült Államokba irányuló német export havi összevetésben 7,8%-kal csökkent, miközben az USA-ból érkező behozatal 16,6%-kal zuhant.

Az év elején a külkereskedelem még élénkítette a gazdasági teljesítményt, mivel a vállalatok előrehozták rendeléseiket a magasabb amerikai vámok elkerülése érdekében. A gyenge export azonban a második és a harmadik negyedévben már fékezte a növekedést, és a német gazdaság csak hajszállal kerülte el a technikai recessziót.

Az export stabilizálódása, esetleg fordulata támogatná a kulcsfontosságú feldolgozóipar talpra állását.

Az októberi gyármegrendelési és ipari termelési adatok arra utalnak, hogy Németország képes lehetett némi növekedést kicsikarni az év utolsó három hónapjában.

A Bundesbank és a legtöbb előrejelző intézmény úgy látja, hogy az október és december közötti időszakban ismét bővülhetett a kibocsátás, amit a magasabb állami kiadások és az Európai Központi Bank közelmúltbeli kamatcsökkentései is segítettek.

Ugyanakkor továbbra is komoly kihívások nehezednek a német gazdaságra: egyre erősebb a kínai verseny, miközben a régóta ismert strukturális problémák – a túlburjánzó bürokrácia és a szakképzett munkaerő hiánya – sem enyhülnek.

Friedrich Merz kancellár gazdasági tanácsadói a jövő évre vonatkozó növekedési előrejelzésüket 1% alá vágták, ami jól mutatja, mekkora feladat a gazdaság érdemi bővülésének helyreállítása.

Közgazdászok és vállalati érdekképviseletek egyaránt sürgetik a kormányt, hogy gyorsítsa fel a gazdasági reformokat, javítsa a vállalkozási környezetet, és erősítse Németország globális versenyképességét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio