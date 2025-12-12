Drámai előrejelzés érkezett: évtizedes válság előtt áll Németország

Az ifo intézet elemzése szerint Németországot egy elhúzódó, akár tíz évig tartó pangás fenyegeti.
Ha nem valósulnak meg érdemi strukturális reformok, és nem nő a munkaerő-kínálat, a gazdasági növekedés az évtized végére szinte teljesen leállhat, a 2030-as évektől pedig tartós visszaesés is bekövetkezhet.
Hasonlóan hosszú stagnálást korábban csak Olaszországban és Japánban figyeltek meg.
Timo Wollmershäuser, az ifo gazdaságkutatási részlegének vezetője a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a fekete–piros koalíciós kormány eddigi lépései, köztük a beruházásösztönző csomag, messze nem elegendők. A már három éve húzódó válság a következő évtizedben tovább mélyülhet.
Az ifo szakértői által 2025 és 2027 közé várt, igen visszafogott növekedés már tartalmazza a kormány nagyszabású hitelfelvételének hatásait is. 2026-ra 0,3, 2027-re 0,7 százalékpontos növekedési hozzájárulást várnak a beruházásoktól.
A gazdaságkutató szerint a kormányzati intézkedések rövid távon ugyan enyhítik a helyzetet, de nem alkalmasak arra, hogy tartósan növeljék a német gazdaság termelési kapacitásait.
A zsugorodó gazdaság súlyos következményekkel járhat. Bár a munkaerőpiacot részben tehermentesíti a nyugdíjba vonulók növekvő száma, Wollmershäuser arra figyelmeztet, hogy a társadalombiztosítási rendszer a jelenlegi formájában tartós gazdasági növekedés nélkül nem finanszírozható. Szerinte ez az igazi "ketyegő bomba".
Eközben meredeken nő a vállalati csődök száma is Németországban, amely már tizenegy éves csúcsot ért el. Január és szeptember között 18 125 felszámolási kérelmet nyújtottak be a helyi bíróságokon, ami 11,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét.
A berlini DIW gazdaságkutató intézet ennél némileg optimistábban nyilatkozik a német gazdasági kilátásokról. Előrejelzésük szerint a német gazdaság 2026-ban 1,3, 2027-ben pedig 1,6 százalékkal bővülhet, még ha korábbi várakozásaikat ők is lefelé módosították. Az idei évre mindössze 0,2 százalékos növekedést prognosztizálnak.
Geraldine Dany-Knedlik, a DIW konjunktúrakutatási részlegének vezetője szerint
a várható élénkülést elsősorban a kormány expanzív költségvetési politikája hajtja, különösen az infrastrukturális, védelmi és klímavédelmi beruházások.
A magánfogyasztás és a vállalati beruházások ugyanakkor a bizonytalan kilátások miatt továbbra is visszafogottak. A szakértő hangsúlyozta, hogy
ez nem jelent valóban fenntartható fellendülést, a kormányzati programok csupán elfedik Európa legnagyobb gazdaságának mélyen gyökerező strukturális gondjait.
Marcel Fratzscher, a DIW elnöke arra figyelmeztetett, hogy a várt élénkülést nem szabad garantált fordulatként értelmezni.
A demográfiai változások, az energiaátállás és a szakemberhiány továbbra is megoldatlan kihívások, miközben a koalíción belüli viták hátráltatják a szükséges reformok végrehajtását. A gyenge exportteljesítmény és a romló nemzetközi versenyképesség szintén jelentős kockázat
- fogalmazott a közgazdász.
A DIW előrejelzése azért optimistább a többi vezető német kutatóintézeténél, mert magasabb állami kiadásokkal számol. A rivális intézetek úgy vélik, hogy az infrastrukturális és védelmi különalapokból lassabban áramlanak majd ki a források, így azok kisebb lökést adnak a gazdasági növekedésnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
