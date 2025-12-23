Milliárdos bővítés a hazai takarmányiparban: ez volt a NAGISZ fejlesztési logikája

Magyarországon az ágazati mutatók összetett képet mutatnak. A hazai takarmánykeverék-gyártás 2024-ben 3,8 millió tonnát ért el, ami 4,1%-os bővülés az előző évhez képest; a szerkezetet továbbra is a baromfi- és sertéstakarmányok dominanciája határozza meg. A volumen növekedése ugyanakkor nem feltétlenül jelent érdemi mozgásteret, hiszen a termelés erősen koncentrált, miközben az állattenyésztés jövedelmezősége, az exportpiacok volatilitása és a járványhelyzet kiszámíthatatlansága folyamatos alkalmazkodást kényszerít ki a takarmánygyártókból.
Ebben a környezetben különösen érdekes, hogy egy nagy integrációs háttérrel működő hazai szereplő milyen szakmai válaszokkal kezeli a verseny és a kockázatok kettős nyomását.
Márki Károly a gyártási logika felől közelít,
vagyis hogyan lehet úgy növelni a teljesítményt, hogy közben ne romoljon a minőség, csökkenjen az egységköltség, és javuljon az üzem üzembiztonsága, illetve élelmiszerlánc-biztonsági zártsága. „2020-2021-ben kialakult egy olyan helyzet, hogy hosszú távú fejlesztési terveket kellett készítenünk. Olyan elvárásokat fogalmaztunk meg, amik ahhoz kellenek, hogy az egység megőrizze hatékonyságát és felvegye a versenyt a modern takarmánygyártó cégekkel” – fogalmaz. A kulcsszavak – hatékonyság, minőség, takarmánybiztonság – ma már nem hangzanak különösebben újszerűen; az izgalmas kérdés az, hogyan fordítja le ezeket egy üzem technológiai döntésekké.
Nem „csodagép”, hanem egymásra épülő fejlesztések
A válasz egy egymásra épülő fejlesztési csomag lett, nem egyetlen látványos beszerzés. Az ágazatvezető szerint az első lépés a saját korlátok őszinte felmérése volt: hol szűk a keresztmetszet, mi fogja meg a növekedést, és mitől lehet drágább a termelés a kelleténél. A program pénzügyi alapját egy nyertes ÉLIP-támogatás adta, a közel másfél milliárd forintos beruházási csomag 2023-ban indult megrendelési szinten, 2024-ben pedig a kivitelezés fázisába lépett. A cél az volt, hogy a korábbi 120-130 ezer tonnás éves teljesítményt felhozzák a fő gépek kapacitásáig.
Egy 20 tonna/óra teljesítményű keverőberendezésünk van, így ennek az üzemnek a teljesítményét felemeltük 150 ezer tonnára.
A teljesítménynövelés azonban csak akkor tartható, ha azt az energia- és segédrendszerek is követik. A takarmánygyártás egyik klasszikus rejtett költsége az energia – és nem csak az áram, hanem a gőz, a hő, a hűtés és a veszteségek rendszere. A NAGISZ Zrt.-nél ezért nem kerülhették meg az energiaellátás átalakítását: villamos oldalon a napenergia is bekerült a mixbe, földgázoldalon pedig a granuláláshoz szükséges gőz mennyisége jelentett szűk keresztmetszetet. „Ha már felújítottuk a gőzrendszerünket, hatékony füstgáz-hőcserélők kerültek be, amivel hatékonyabbá, azaz olcsóbbá tudjuk tenni a takarmány-előállítást.”
A takarmánynál a minőség szó szerint termelési eredményekre fordítható le: jobb granulátum, stabilabb paraméterek, kevesebb selejt, kiszámíthatóbb állományteljesítmény. A fejlesztések egyik eleme ezért a présvonalak korszerűsítése volt, a második vonalon préscsere, az elsőn pedig egy expander beépítése. „Az expander növeli a prés teljesítményt, és sokkal jobb granulátum minőséget ér el” – emeli ki az ágazatvezető. A hangsúly ugyanakkor a folyamatos minőségellenőrzésen van.
A két gyártóvonalba NIR-műszerek kerültek, amelyek optikai úton mérik a takarmány alap paramétereit
- fehérje, zsír, nedvesség -, és közvetlenül gyártás közben adnak visszajelzést. Ha a paraméterek nem felelnek meg az előírásoknak, a rendszer riaszt, és a tétel nem kerülhet ki az üzemből. „Az ötletet egy norvég takarmánygyártótól vettük, Magyarországon tudtommal jelen pillanatban ilyen módon sehol nem működik.”
Amikor nem a gyártósor a szűk keresztmetszet
A takarmányellátás üzembiztonsága sokszor viszont nem a gyártósoron, hanem a telepi tartálypark méretén dől el. A vállalat saját integrációjának évente nagyjából 120 ezer tonna takarmányt állít elő, miközben a telepi tartálypark – vagyis a tárolókapacitás – sok helyen szűkös. Van olyan telep ráadásul, ahova napjában kétszer is el kell jutnia a takarmányszállító járműnek. A megoldást ezért nem újabb fordulók szervezése, hanem a tárolótér fejlesztése jelentette, a késztermék-tárolót 400-ról 600 tonnára bővítették, vagyis a korábbi kapacitáshoz további mintegy 200 tonnát építettek hozzá. Ez különösen akkor számít, amikor a napi gyártás 400-500 tonna között mozog, ugyanis minél nagyobb a puffertér, annál kisebb a telepi kiszolgálás sérülékenysége.
„Az utóbbi három évben a takarmány-előállítási költséget gyakorlatilag szinten tudtuk tartani, annak ellenére, hogy közben az infláció minden inputot felfelé tolt” – mondja Márki Károly. Ennek egyik forrása az energiahatékonyság: a kazánházi rekonstrukció és a füstgáz-hőcserélők révén a földgázfelhasználás érdemben hatékonyabb lett.
A másik pillér a saját alapanyag-felvásárlás. Ez egyrészt minőségi kontrollt jelent – csak az kerül be a rendszerbe, ami megfelel az elvárásoknak –, másrészt lehetővé teszi az alapanyagok hosszú távú minőség megőrzését: a szárító- és rostálórendszerek úgy lettek kialakítva, hogy a minőség ne sérüljön a tárolás során. A harmadik tényező az időzítés: betakarításkor, tíz évből legalább hat alkalommal, a legkedvezőbb árakon lehet alapanyagot beszerezni, ami végső soron olcsóbb takarmányt eredményez.
Receptúrák fejlesztése folyamatos üzemi kontroll mellett
A receptúrafejlesztés valódi értéke üzemi körülmények között mérhető. „A kísérletek mindig egyeztetéssel indulnak az állattenyésztési oldalon” – hangsúlyozza az ágazatvezető.
A sertéságazatban kísérleti istálló áll rendelkezésre, a baromfiágazatban pedig több telepen futnak párhuzamos takarmánykísérletek.
A takarmányfejlesztők javaslatokat tesznek (új összetétel, arányváltoztatás, adalék), az adott terület pedig véleményezi, majd közös döntés születik arról, hogy mi kerüljön kipróbálásra. Az új takarmányok először a saját állattenyésztési rendszerben futnak, valós termelési körülmények között. Ha a kísérletek igazolják az eredményességet, például jobb növekedési mutatókat vagy takarmányhasznosulást, a saját állattenyésztési rendszerben sztenderd receptúrává válnak. Amikor ezek a sztenderd programok üzemi körülmények között is tartósan jól teljesítenek, a NAGISZ már külső piaci partnereinek is biztonsággal ajánlja őket – nem kísérleti termékként, hanem saját termelésben bizonyított megoldásként.
Külön pálya a kisüzemeknek, külön pálya a nagyüzemnek
A cégcsoport takarmányipari tevékenysége nem kizárólag a nagyüzemi integrációt szolgálja. Egy kisebb volumenű üzletág a kisüzemeket és a családi gazdaságokat látja el: egy kisebb kapacitású keverőben évente 12-13 ezer tonna zsákos takarmány készül. Bár maga a keverőtechnológia nem új, az elmúlt években a kisüzemi vonal végén jelentős automatizálás történt. Automata zsákoló- és robotizált palettázórendszer épült ki, amely lehetővé teszi az egységes minőségű, hatékony kiszolgálást. Ezek a termékek „Nádudvari takarmány” márkanév alatt kerülnek piacra, elsősorban Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a vállalat ezen a szegmensen belül piacvezető pozíciót ért el.
A nagyüzemi takarmányok esetében más logika érvényesül, ezek elsődleges referenciája maga a NAGISZ integrációja. „A legjobb bizonyíték arra, hogy egy takarmány működik, az, hogy milyen termelési eredményeket érünk el vele a saját baromfi- és sertéstelepeinken” – fogalmaz Márki Károly. A vállalat mozgásterét ugyanakkor érdemben behatárolja a kapacitás és a logisztika. A nádudvari üzem folyamatos munkarendben működik, a kihasználtság megközelíti a 98%-ot, ami alig hagy teret új külső partnerek bevonására. A külföldi értékesítés így földrajzilag közeli piacokra korlátozódik: a zsákos termékek 15%-a kerül Romániába, jellemzően történeti kapcsolatokon keresztül.
Fejlesztési szempontok a mindennapi működésben
A fejlesztési döntések három kérdés köré rendeződnek: javítják-e a teljesítményt, csökkentik-e a fajlagos takarmányköltséget, és mérséklik-e az állategészségügyi kockázatokat. Az utóbbi években különösen a harmadik szempont került előtérbe. „Jelentősen felértékelődtek azok az adalékanyagok és technológiai megoldások, amelyek segítenek megelőzni, hogy a takarmánnyal kórokozók kerüljenek be az integrációba, vagy egyik telepről a másikra terjedjenek” – emeli ki Márki Károly.
A fenntarthatóság a takarmányiparban egyre kevésbé kommunikációs kérdés, sokkal inkább adat- és rendszerszintű kihívás.
Az első lépés ezért nem új alapanyagok bevezetése, hanem annak megértése, hogy hol és mekkora környezeti hatás keletkezik a gyártási folyamatban. Ennek érdekében a vállalat egy külső, nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakmai partner bevonásával kezdte el kialakítani azt a részben szoftveres keretrendszert, amely a takarmánygyártás környezeti lábnyomát teszi átláthatóbbá.
A mérés mellett a gyártási oldalon is megjelentek konkrét környezethatékonysági elemek. Szűrőberendezések alkalmazása, illetve bizonyos alap- és mellékanyagok használatával csökkentik az emissziót és a hulladékképződést, amennyiben ezek technológiailag indokoltak és nem rontják a termékminőséget. „A hatékonysági mutatók mindig attól függenek, hogy ezek az elemek milyen mértékben illeszthetők be úgy, hogy ne jelentsenek aránytalan terhet a termelés számára” – fogalmaz Márki Károly.
Háttérben futó modernizáció: vezérlés, fogadás, elkülönítés
A következő fejlesztési ciklus egyik fókuszát nem az új gépek beszerzése, hanem a folyamatirányítás és a nyilvántartás megújítása jelenti majd. A nádudvari üzem jelenlegi vezérlési rendszere technológiailag elavultnak számít, ezért 2026-tól egy nagyjából másfél éves projektben egy korszerű rendszer bevezetését tervezik, amely pontosabb receptúra-kezelést, megbízhatóbb anyagnyilvántartást és átláthatóbb megrendeléskezelést tesz lehetővé.
A másik irány az alapanyagfogadás és a logisztika járványvédelmi kockázatainak csökkentése. A szállítási gyakorlat átalakult, terjednek a félpótkocsis, hátraürítésű megoldások; ehhez pedig olyan terminált terveznek, ahol a járművek zárt körülmények között rakodhatnak anélkül, hogy belépnének a raktárterekbe. A beruházási csomag része egy új raktár is: ha a GMO-mentes gyártás nagyobb szerepet kap, a GMO-s és GMO-mentes alapanyagokat és késztermékeket fizikailag is el kell különíteni, a keresztszennyeződés kizárása pedig a gyakorlatban az egyik legnehezebben tartható, ugyanakkor legszigorúbban ellenőrzött követelmény.
A járványvédelem nem projekt, hanem napi rutin
A járványvédelmi szemlélet nem újkeletű elem a működésben, a szigorú gyakorlatok bevezetése már közel egy évtizede elkezdődött, részben a szalmonellára különösen érzékeny törzstyúk- és törzspulyka-ágazatok miatt. A nádudvari takarmánykeverő ISO 22000 és QS szerinti takarmánybiztonsági rendszere a teljes technológiát lefedi, a gyártástól az anyagkezelésen át a kiszállításig. A járványvédelmi fejlesztések több beruházási elemben is megjelentek az elmúlt években:
higienizáló berendezések, új terminál és tartálypark létesült, valamint a kritikus technológiai pontokon, például a préslevegő-rendszerben szűrést is alkalmaznak,
hogy a gyártás során ne kerülhessen kórokozó a termékbe. “A megközelítés lényege nem az, hogy a járványkockázat megszűnjön – ez irreális elvárás lenne –, hanem az, hogy a kockázat ellenőrzött, kezelhető szinten maradjon, és ne terjedjen tovább sem a takarmányon, sem a logisztikai láncon keresztül az állattartó telepekre.”
0-24-ben nem lehet ember nélkül működni
Egy folyamatos üzemmenetben dolgozó takarmánygyárnál a 0-24 órás működés nemcsak gépparkot, hanem stabil szakember-állományt is feltételez. A műszaki meghibásodások azonnali beavatkozást igényelnek, ezért a karbantartás nem kiszervezhető funkció: saját, dedikált csapatra van szükség, amely képes a hibák gyors elhárítására és a tervezett karbantartások elvégzésére. A nádudvari egységben tízfős karbantartó csapat dolgozik, miközben a takarmányipari egység teljes létszáma mintegy 120 fő.
A munkaerő-igény csökkentésére az elmúlt években több ponton technológiai fejlesztések valósultak meg: az anyagmozgatásban elektromos, automatizált rendszerek, a mikrokomponensek adagolásánál pedig automatizált mérési és beadagolási megoldások, amelyek mérséklik a manuális terhelést és a hibalehetőségeket.
Mindez azonban nem szünteti meg a logisztikai komplexitást. A gyárban mintegy 140 különböző takarmányféleség készül, a napi kibocsátás 400-500 tonna, amihez minden nap azonos mennyiségű alapanyagot kell biztosítani. A göngyöleges anyagok kezelése, a belső anyagmozgatás és a késztermék-kiszállítás továbbra is jelentős szervezési és humán erőforrás-igényt jelent. A technológiai fejlesztések célja így nem a munkaerő teljes kiváltása, hanem a rendszer terhelhetőségének növelése és a működés kiszámíthatóságának javítása.
A takarmányiparban a hosszú távú versenyképesség nem egy-egy jól sikerült beruházáson múlik, hanem azon, hogy a rendszer egésze mennyire működik összehangoltan.
A kapacitás, az energiafelhasználás, az alapanyag-ellátás, a receptúrák stabilitása, a minőségellenőrzés és a járványvédelem egymást feltételező elemek: ha bármelyik sérül, az a teljes működésen visszaköszön. A NAGISZ fejlesztési logikája ebből a szempontból nem növekedési ambíciót, hanem működési fegyelmet tükröz – olyan beruházási döntéseket, amelyek nem látványosak önmagukban, de együtt képesek csökkenteni a kockázatokat, stabilizálni a költségeket és kiszámíthatóbbá tenni a termelést egy egyre volatilisabb környezetben.
A cikk megjelenését a NAGISZ Zrt. támogatta.
Friss előrejelzés: térképen mutatjuk, idén mekkora az esély a fehér karácsonyra
Az ország egyes részein.
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Következő Signature befektetői klubunkon kiderül. Most érdemes regisztrálni!
Áll a bál Trump vad terve miatt, nagyon akarja a világ legnagyobb szigetét
Nem tágít az Egyesült Államok elnöke.
Milliárdos bővítés a hazai takarmányiparban: ez volt a NAGISZ fejlesztési logikája
Márki Károlyt, a NAGISZ Zrt. takarmányipari ágazatának vezetőjét kérdeztük.
Lelepleződött a Ryanair trükkje, lecsapott a hatóság
Jelentős büntetést kapott a légitársaság.
Kiderült, mekkora borravalót adnak a magyarok
Nyáron többet, télen kevesebbet.
Kongatja a vészharangot az európai hatalom minisztere: az ukrajnai tűzszünet után az oroszok jóval nagyobb támadásra indulnának
Meg kell erősíteni a szövetséget.
Hatalmasat változik az életünk 2026-tól – itt vannak a legfontosabb döntések
A pénztárcánkat és a mindennapi életünket is alapjaiban írják át az új EU-s rendeletek.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.