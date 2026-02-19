Változás kell a magyar bornak: kérdés, lesz-e aki megveszi 10 év múlva

Egyre kevésbé számít különlegességnek, ha egy szőlész vagy borász arról beszél, hogy kihívásokkal teli év van mögöttünk, ez ugyanis gyakorlatilag már minden évben így van. Új betegségek jelennek meg, időjárási szélsőségek nehezítik a szőlőtermesztést, de az elmúlt években jelentősen átalakult a borfogyasztás is. Ezekről a trendekről és a 2025-ös évjáratról beszélt az Alapvetés podcastban Kövesdi Zsófia, a Jammertal Borbirtok vezető borásza.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában Február 25-26-án jön a Planet Expo és Konferencia: Hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében? Regisztráljon az ingyenes Planet Expo és Konferencia fenntartható agráriumról szóló napjára a konkrét válaszokért!

A magyar borászat az elmúlt években egyre komolyabb gazdasági kihívásokkal néz szembe, miközben a klímaváltozás és az aranyszínű sárgaság gyors terjedése is folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti a termelőket. Ezzel együtt erős átrendeződés tapasztalható a borpiacon is: bár a nagy vörösök közönsége azért megmaradt,

a 30 év alatti generáció már inkább a könnyed, gyümölcsös fehér és rozé borokat keresi vagy alkoholmentes alternatívákat választ helyettük.

KÖVESS MINKET

Ezekről a trendekről beszélt az Alapvetés podcast eheti epizódjában Kövesdi Zsófia, a Jammertal Borbirtok vezető borásza. Mint mondta, ebben a helyzetben először is azt kell megvizsgálni, hogy mi a közös azokban az új-zélandi, ausztrál, spanyol vagy osztrák borokban, amelyek manapság népszerűek.

Szerintem ezekben a tételekben az a közös, hogy mindegyik nagyon jó minőségű, emellett kiszámítható, hogy mit kapsz, amikor bemész a boltba és ezeket 3, 6 vagy 12 ezer forintért leveszed a polcról. Szerintem nekünk, Magyarországnak és a magyar borászatoknak ide kell felfejlődni: az a minőség, ami a magyar pincészetekből kijön, az stagnáljon.

Ezek mellett az Alapvetés podcast eheti adásában arról is szó esett, hogy milyen hatással volt a tavalyi szélsőséges időjárás a 2025-ös évjáratra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images