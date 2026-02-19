  • Megjelenítés
Gazdaság

Változás kell a magyar bornak: kérdés, lesz-e aki megveszi 10 év múlva

agrarszektor.hu
Egyre kevésbé számít különlegességnek, ha egy szőlész vagy borász arról beszél, hogy kihívásokkal teli év van mögöttünk, ez ugyanis gyakorlatilag már minden évben így van. Új betegségek jelennek meg, időjárási szélsőségek nehezítik a szőlőtermesztést, de az elmúlt években jelentősen átalakult a borfogyasztás is. Ezekről a trendekről és a 2025-ös évjáratról beszélt az Alapvetés podcastban Kövesdi Zsófia, a Jammertal Borbirtok vezető borásza.
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
Február 25-26-án jön a Planet Expo és Konferencia: Hogyan tartható fenn a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés a klímaváltozás sürgetésében? Regisztráljon az ingyenes Planet Expo és Konferencia fenntartható agráriumról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

A magyar borászat az elmúlt években egyre komolyabb gazdasági kihívásokkal néz szembe, miközben a klímaváltozás és az aranyszínű sárgaság gyors terjedése is folyamatos alkalmazkodásra kényszeríti a termelőket. Ezzel együtt erős átrendeződés tapasztalható a borpiacon is: bár a nagy vörösök közönsége azért megmaradt,

a 30 év alatti generáció már inkább a könnyed, gyümölcsös fehér és rozé borokat keresi vagy alkoholmentes alternatívákat választ helyettük.

KÖVESS MINKET

Ezekről a trendekről beszélt az Alapvetés podcast eheti epizódjában Kövesdi Zsófia, a Jammertal Borbirtok vezető borásza. Mint mondta, ebben a helyzetben először is azt kell megvizsgálni, hogy mi a közös azokban az új-zélandi, ausztrál, spanyol vagy osztrák borokban, amelyek manapság népszerűek.

Szerintem ezekben a tételekben az a közös, hogy mindegyik nagyon jó minőségű, emellett kiszámítható, hogy mit kapsz, amikor bemész a boltba és ezeket 3, 6 vagy 12 ezer forintért leveszed a polcról. Szerintem nekünk, Magyarországnak és a magyar borászatoknak ide kell felfejlődni: az a minőség, ami a magyar pincészetekből kijön, az stagnáljon.

Ezek mellett az Alapvetés podcast eheti adásában arról is szó esett, hogy milyen hatással volt a tavalyi szélsőséges időjárás a 2025-ös évjáratra.

Kapcsolódó cikkünk

Rókusfalvy Pál: „A magyar borral ma már mindenhol számolnak”

A Nagybor nyomában: a minőség és élmény a magyar bor jövője a világpiacon

Szereted a francia borokat? Van egy jó hírünk

Kampány indult a kulturált borfogyasztásért, neves orvosok is csatlakoztak

A bor kultúra vagy alkohol? Összetett az út egymillió alkoholistától a borértő nemzetig

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Jön az újabb havazás: 30 centi hó eshet Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility