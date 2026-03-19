Üzent a Fehér Ház az olajexport tilalmáról

A Fehér Ház nem tervez olajexport-tilalmat – közölte egy magas rangú tisztségviselő a Financial Timesszal. Eközben az iparági vezetők J. D. Vance alelnökkel és a kongresszus vezetőivel készülnek egyeztetni az emelkedő olaj- és üzemanyagárak megfékezésének lehetőségeiről.

"Az olaj- és gázexport korlátozása nincs napirenden" – nyilatkozta a tisztségviselő a Financial Times szerint.

A találkozóra egy olyan időszakban kerül sor, amikor az amerikai benzinárak megközelítik a gallononkénti 4 dollárt. Ez közel egyharmados áremelkedést jelent azóta, hogy Donald Trump elnök és Izrael megindította az Irán elleni háborút.

Címlapkép: A brit királyi légierő 11. századának Typhoon harci gépei a katari Duhan légi támaszpontjára érkezésük után, 2026. március 7-én, az Irán elleni amerikai-izraeli háború alatt. A brit kormány négy Typhoonnal egészítette ki a Katarban állomásozó brit légi századot. Forrása: MTI/EPA/Lee Goddard