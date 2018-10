Magán sürgősségi baleseti ellátás Magyarországon? Már működik!

Idén is jön a Portfolio Private Health Forum! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Megítélésem szerint azért vagyunk még mindig a piacon speciális szereplőként, mert egy olyan területet fedünk le, amely a magánszektorban egyedi. Érezzük a helyzet súlyát, ugyanis sok esetben azért keresnek meg a betegek, mert félnek felkeresni az állami egészségügyi rendszert.

Ameddig azonban létezik a paraszolvencia, addig számunkra valós konkurencia az állami rendszer.

Arra törekszünk, hogy intézményünk működését ezek a folyamatok ne befolyásolják.Azonban az összkép ennél árnyaltabb, ha az állami szférára gondolok. Vannak olyan magyar pácienseink, akik külföldről járnak hozzánk, mert a másik országban nem látják el megfelelően, nem bíznak abban a rendszerben. Volt olyan páciensünk, aki Londonból jött haza és keresett meg bennünket. Elszakadt az Achilles-ina, állami egészségügyi biztosítással azonban az ottani kórházban csak három hónap múlva fogadták volna. Nem várt, inkább hazatért, hogy olyan ellátást kapjon, amely számára megnyugtató eredménnyel zárul.Véleményem szerint vannak olyan szegmensei az államinak, amelyek jól működnek.Jó lenne, ha egymás mellett meg tudna élni a két szektor.A hálapénz, amelyet a beteg az állami rendszerben kifizet, ugyanis még mindig csak töredéke annak az összegnek, amennyibe egy magánellátás kerül. A privát egészségügyben viszont az érintetteknek van lehetőségük arra, hogy a legmagasabb színvonalú ellátás, vagy éppen implantátum mellett döntsenek.Egy ilyen környezetben mi csak akkor tudunk működőképesek maradni, ha mást szolgáltatunk, mint az állami intézmények.

A két alapító, Dr. Knoll Zsolt és Dr. Börzsei-Knoll Veronika. Fotó: Stiller Ákos

A baleseti részlegünket öt évvel ezelőtt indítottuk el és látványos bővülésen ment keresztül. Tavasszal elköltöztünk, amely az előnyünkre vált: központi helyre kerültünk és a költözés óta 30-40 százalékos növekedést tapasztalunk a traumatológiai szolgáltatásunk eredményeiben.

Legutóbb egy jelentős kapacitásbővítésről döntöttünk, ez megalapozhatja a növekedést, ez azonban függ attól is, hogy tudunk-e még magunkhoz csábítani jó szakembereket.

Mind a ketten ortopéd sebészek vagyunk, családi vállalakozásból indultunk és ezt hangulatában szeretnénk is megtartani. Az ismeretségi körünkből csatlakoztak hozzánk a kollégák és évek óta a csapat tagjai.Két kollégánk van, aki külföldön is kipróbálta magát, egyikük Spanyolországban, a másik Olaszországban dolgozott évekig. Amikor hazatértek, nálunk kezdtek ismét praktizálni hazai környezetben. Bár az egyikük megtartott egy állami köldökzsinórt, a másik csak nálunk vállal munkát. Mindketten jól érzik magukat nálunk. Egy hátránnyal azonban nekik is meg kell küzdeniük a visszatérésük óta: újból fel kell építeniük a praxisukat. Ahogy elhagyták ugyanis az országot, megszűnt az ismertségük. Hiába jó szakemberek, idehaza ezt nagyon nehéz bizonyítani; ahhoz itt kell lenni több évtizedeken keresztül, hogy elterjedjen rólad, jó szakember vagy.Erre a kórházban nagy figyelmet fordítunk, mert vannak olyan helyzetek, amikor a páciens nem tud várni, a panaszaira rövid időn belül szeretne megoldást. Az intézményünkben kétfajta ellátás működik: van az ortopédiai rész, ahol előre megtervezett eseteket kezelünk, és van a baleseti részleg, amelyet nem lehet tervezni. Ez utóbbi esetében már vannak olyan napok, amikor dupla orvosi gárdát kell felállítani, hogy a beteg fél órán belül ellátásban részesüljön.Összesen 1400 négyzetméteren dolgozunk, ez háromszor nagyobb az előző épületnél. A társaság létszáma 40 fő és emellé jön még 40 megbízásos orvoskolléga. 10 kórtermünk zömében kétágyas, de vannak egyágyas VIP kórtermek is. Mindegyik terasszal, saját fürdőszobával és WC-vel rendelkezik. Két ortopédiai ellátásra felszerelt műtőt alakítottunk ki a legmagasabb gépészeti- és légtechnikai (a legmodernebb steril klíma - szerk.) berendezésekkel. A beszerzett csúcstechnológiának köszönhetően az ortopédia teljes spektrumát lefedjük, csípő-, térdprotézis műtétek, tükrözéses eljárások, speciális váll- és lábsebészeti beavatkozások is elvégezhetőek.Ennél visszafogottabb növekedés várható, de a 15 százalékos árbevétel emelkedést szeretnénk megcélozni. Ebben az esetben tud gazdaságilag is stabilan működni az intézményünk.A több mint 20 százalékos emelkedés azt jelentette, hogy egy olyan szegmenst sikerült megcéloznunk, amelyre nagy szükség volt a hazai orvosi ellátásban, de a 15 százalékos növekedésért már nagyon sokat kell tenni. Az egészségügy egy privát, diszkrét kapcsolat, éppen ezért az orvosoknak óriási a jelentőségük és a szerepük.A nagy magánszolgáltatók üzemorvosi ellátással alapozzák meg a betegkört, de ki tudják szolgálni a járóbeteg ellátást is, ezért a páciensek azt az intézményt választják. Mi viszont nem az üzemorvosi ellátásból kapjuk a betegeket, hanem konkrét panaszokkal érkeznek hozzánk.Külön kell választani a járó- és a fekvőbeteg ellátást. A műtéti eljárásra nagyon sok külföldön élő magyar jön haza, ők a járóbeteg-ellátásra jellemzően elmennek az aktuális lakóhelyükön. A járóbeteg ellátásnál viszont van egy növekvő tendencia. Bár még mindig 95 százalékban magyarokat látunk el, de nő a Magyarországon élő külföldiek száma is, akik minket keresnek fel egészségügyi problémáikkal. Ez a műtétek számában azonban egyelőre nem érezhető.

Fotó: Stiller Ákos

Ezt azonban úgy tudjuk elérni, hogy olyan honoráriumot kapnak, amelyre, ha csak cégtulajdonos lennék, azt mondanám, több mint piacképes. Hosszú távon azonban csak így tud működni ez a gépezet, végülis az orvos az, aki a felelősséget viseli.

a fekvőbeteg ellátó egység, ha csak önmagában nézzük, sosem lesz rentábilis, hiszen a járóbeteg ellátással fordul át pozitívba a mérleg.

Tavaly 700 műtétet végeztünk, amellyel nagyon elégedettek voltunk. Ennek egyharmada vidéki beteg volt. Nem hiszem tehát, hogy vidéki hálózat kellene ahhoz, hogy megtaláljanak bennünket.

A bővítés utáni szabad kapacitásainkat szerettük volna lekötni és ennek érdekében saját csípőízületi műtéti technológiát fejlesztettünk ki. Egy minimál invazív csípőizületi protézis beültetését megkönnyítő műtőasztali fejlesztésre nyertük el budapesti bejegyzésű cégként a pályázati összeget. Büszkék vagyunk rá, ráadásul adott hozzá a szakembergárda és fejlesztünk rá egy speciális orvostechnikai eszközt. A pályázatnak volt egy kiemelt része: kiszámoltam, a társadalomnak mennyibe kerül egy ilyen modern műtét és mennyibe kerül egy régi. Kiderült, hogy milliárdokat lehetne megtakarítani, ha minden orvos ilyen technikával operálna, a betegek pedig hamarabb visszatérhetnének a munkába.Mi vagyunk az egyedüliek a piacon, akik orvosként vezetnek egy egészségügyi intézményt. Teljesen más, ha itt ül egy közgazdász, vagy egy szakmai befektető, aki minden hónapban, vagy minden évben tudja, hogy mennyit fog kivenni az üzletből. Nincs is ezzel semmi gond, az ő motivációi eltérőek. De mi orvosként teljesen másként állunk ehhez a gazdasági tevékenységhez. Úgy gondoljuk, akkor lesznek nálunk elégedett betegek, ha elégedettek az orvosaink.Ugyanez igaz a többi alkalmazottra is. Akkor tudjuk őket megtartani, folyamatosan motiválni, legyenek kedvesek és előzékenyek, ha piacképes fizetést és kulturált munkakörülményeket kapnak.Az volt a célunk, hogy a diagnosztikától a gyógyításig végig tudjuk kísérni a beteget és ne kelljen olyan kompromisszumot kötni, amely például egy külsős műtői háttérrel járt. Nem a gazdasági mutatók voltak a mérvadóak, hiszenTermészetesen lehet jó modell alapján gazdaságilag nyereségesre kihozni a végét, de ehhez egyben kell nézni az egész folyamatot. Ide kell venni a rehabilitációt is, járóbetegként ugyanis a páciens visszajár a gyógytorna- és fizikoterápiás kezelésekre.Ez nagyon jól hangzik. Jelen pillanatban azonban annyi erőt, energiát visz el a jó munkaerő megtalálása és megtartása, hogy nem fér bele időben, hogy földrajzilag másik, sokkal kevésbé ismert terepen próbáljuk ki magunkat. A másik oka ennek, hogy még mindig óriási különbség van a vidéki és a budapesti árérzékenység között. Mivel ez egy csúcstechnológiát igénylő terület, nem tudjuk olcsóbban kínálni a szolgáltatásokat. Bár olcsóbb a munkaerő vidéken, a jó munkaerő azonban már nem. A fizetőképes kereslet pedig itt van Budapesten.Ráadásul olyan rohamosan fejlődik a technika, hogy a betegek nagy része akár már az operáció másnap reggelén haza tud menni, földrajzilag ez sem korlátoz bennünket.Magyarországon az a megszokott, hogy egy csípőprotézis műtét után a beteg három hétre elmegy rehabilitációra, ahol egy kicsit megtornáztatják, aztán hazaengedik. Az Emineoban jelenleg mindez úgy néz ki, hogy a műtét után hat órával a beteg a saját lábán kimegy a vécére, másnap reggel a gyógytornásszal sétálnak a folyosón, következő nap lépcsőn gyakorolnak, utána pedig, miután az intézményben töltött két-három éjszakát, hazamegy a beteg. Nincs rehabilitációs osztály, nem is igényli a páciens állapota.

Fotó: Stiller Ákos

Pedig a kiegészítő biztosítás rendszer jól működhetne, sokan erre alapoztak a magánszektorban. Ha mellé rendelték volna az egységes szakmai felügyeletet, akkor zökkenőmentesen működhetett volna ez a fajta szisztéma.

Vagy azt mondja az aktuális kormányzat, hogy mostantól erre koncentrál és 20 évre vonatkozó tervet tesz le az asztalra, emellett megegyeznek abban, mindegy, ki van hatalmon, ez a program ciklusokon átível és megvalósul. Vagy az egészségügy szétválik szegények és gazdagok egészségügyévé, amelyben csak utóbbiaknak lesz elérhető a privát szolgáltatás.

Többnyire saját anyagi forrásokból fizetik a költségeket. A betérő betegek 10-12 százalékának van magán egészségbiztosítása, hasonló arányban van jelen az egészségpénztár, a maradék pedig készpénzes fizetés. Ha a betegek oldaláról nézzük, rossz annak az üzenete, hogy az állami ellátásban nem használja fel a befizetett járulékokat, de a magánellátásban sem tudja azt érvényesíteni.Sokan bíztak abban, hogy egyfajta kiegészítő biztosítás jön Magyarországon, azonban éppen ellentétes intézkedés lép életbe jövő januártól.Két irányt valószínűsítek.Ha az első forgatókönyv valósulna meg, akkor annak alapfeltétele, hogy az alapellátást magas színvonalra fejlesszék fel. Ha az állam azt mondja ebben a szcenáriában, szüksége van privátszolgáltatókra, akkor odaadhatja regionálisan a szűrővizsgálatokat. Vagy felkínálja annak a lehetőségét, hogy olyan műtéteket végezzenek el, amelyeket nem akar és nem is tud az állam finanszírozni. Ha például egyénre szabott térdprotézis kell, semmi probléma, nem kell az állami rendszerben bevezetni. De ha a beteg szeretné, akkor legyen lehetősége választani a co-paymentes rendszer keretében. Nem gondolom, hogy mindenkinek kellene privátbiztosítás. De rengeteg olyan ember él a környezetünkben, akinek kinyílik a bicska a zsebében, hogy mennyi pénzt hagy az állami rendszerben, és semmit nem kap érte.Mindannyiunknak az az érdeke, hogy működjön az állami egészségügy, az más kérdés, hogy bizonyos reformokra sürgető szükség van.

