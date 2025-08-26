  • Megjelenítés
Witkoff: idén vége a háborúnak
Globál

Witkoff: idén vége a háborúnak

Portfolio
A Fehér Ház arra számít, hogy idén vége lesz az ukrajnai háborúnak és más konfliktusoknak is, mint a gázai háború – jelentette ki Steven Witkoff, Donald Trump különleges küldöttje a mai kabinetülésen.

Witkoff azt mondta: a Trump-adminisztráció konkrét lépéseket tesz a konfliktus lezárása érdekében, egyebek mellett a héten is történt egy ilyen célból megrendezett diplomáciai találkozó.

Trump küldötte kitért arra is, hogy a gázai háborút és az Irán-Izrael konfliktust is le szeretné zárni idén a Fehér Ház.

Oroszország, Ukrajna, Irán, Izrael, Hamász – egész héten találkozók voltak, hogy mindhárom konfliktust lezárjuk. Reméljük, ez az idei év végéig meg is valósul”

– mondta a tárgyalásokban résztvevő különleges küldött.

Kapcsolódó cikkünk

Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
bohdana tüzérség ukrajna ukrán orosz háború
Globál
Stratégiai fontosságú segítséget veszíthet el Kijev, elárulta Trump, miért nem jön össze a békecsúcs - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility