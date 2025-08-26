Witkoff: idén vége a háborúnak

A Fehér Ház arra számít, hogy idén vége lesz az ukrajnai háborúnak és más konfliktusoknak is, mint a gázai háború – jelentette ki Steven Witkoff, Donald Trump különleges küldöttje a mai kabinetülésen.

Witkoff azt mondta: a Trump-adminisztráció konkrét lépéseket tesz a konfliktus lezárása érdekében, egyebek mellett a héten is történt egy ilyen célból megrendezett diplomáciai találkozó.

Trump küldötte kitért arra is, hogy a gázai háborút és az Irán-Izrael konfliktust is le szeretné zárni idén a Fehér Ház.

Oroszország, Ukrajna, Irán, Izrael, Hamász – egész héten találkozók voltak, hogy mindhárom konfliktust lezárjuk. Reméljük, ez az idei év végéig meg is valósul”

– mondta a tárgyalásokban résztvevő különleges küldött.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons