A hónap utolsó munkanapján jöhet csak az igazi a tűzijáték a forint piacán

Az amerikai dollár gyengüléssel zárja a hetet, és augusztusban összességében mintegy 2%-os csökkenést mutathat a főbb devizákkal szemben. A dollár gyengülésének hátterében egyrészt a szeptemberi Fed-kamatcsökkentés egyre biztosabb volta áll – a piacok jelenleg 86%-os valószínűséget adnak egy 25 bázispontos vágásnak, szemben az egy hónappal ezelőtti 63%-kal –, másrészt az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak is a deviza ellen hatnak.

Donald Trump elnök egyre nagyobb befolyást kíván gyakorolni a monetáris politikára, és ennek részeként megpróbálta elmozdítani Lisa Cook Fed-kormányzót, aki pert indított arra hivatkozva, hogy az elnöknek nincs joga eltávolítani őt hivatalából.

A devizapiacokon mindez volatilis kereskedést eredményezett. Az euró a hét során többször is nagyobb kilengéseket mutatott: hétfőn 1,17 felett kezdett, kedden 1,158 közelébe esett, majd szerdán újabb mélypont után csütörtökön visszakapaszkodott 1,17-ig a dollárral szemben.

Pénteken reggel 1,1666 körül jegyezték, ami azt jelenti, hogy az euró augusztusban így is mintegy 2%-kal erősödött a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A font 1,3509 dollárnál, a jen 147,01-es szinten állt, míg az ausztrál dollár 0,6533-on stagnált, havi szinten 1,6%-os erősödéssel.

A kínai jüan közben tíz hónapos csúcsra kapaszkodott a dollár ellenében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárindex pénteken 97,917-en állt, augusztusban 2%-os, az évben eddig közel 10%-os eséssel.

A forint a héten viszonylag stabilan teljesített a dollárral szemben, bár több hullámzás is jellemezte a kereskedést. Hétfőn még 338 körül indult az árfolyam, kedden és szerdán 343-ig kapaszkodott, majd csütörtökön visszacsúszott a 339-es szint közelébe. Péntek reggelre 340,05 forinton jegyezték a dollárt, ami eddig 0,12%-os erősödést jelent a zöldhasú számára.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Éves távlatban a forint idén eddig 14,4%-ot erősödött a dollárral szemben, míg az elmúlt 12 hónapban 4%-os felértékelődést mutatott.

Az euró-forint árfolyam a héten szintén szűk sávban ingadozott, 396 és 398 forint között. Hétfőn még kisebb erősödést mutatott az euró, majd kedden rövid időre 398 fölé kapaszkodott, szerdán viszont 396 alá is benézett, mielőtt ismét visszatért volna a 397 körüli tartományba.

Péntek reggel 396,74 forinton állt a jegyzés, ami lényegében stagnálást jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az idei évben eddig 3,6%-kal erősödött a forint az euróval szemben, míg 12 havi összevetésben 1%-kal gyengült. Az árfolyam így jelenleg a 392–416-os sávban mozog, távol a tavalyi 417 közelében látott csúcsoktól.

A befektetők mindeközben a makroadatokra figyelnek: az amerikai PCE árindex lesz a középpontban, amely a Fed által preferált inflációs mutatóként éves alapon várhatóan 2,6%-on marad, megerősítve a piacok azon várakozását, hogy a kamatcsökkentési ciklus hamarosan elindulhat, és jövő év közepéig több mint 100 bázispontnyi lazítás valószínű.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images