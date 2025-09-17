Katasztrofális mélypontra süllyedt Donald Trump

Az Economist/YouGov legfrissebb közvélemény-kutatása szerint

az amerikaiak mindössze 39%-a látja kedvezően Donald Trump elnöki teljesítményét, míg 57%-uk elutasítja azt.

Ez Trump második elnöki ciklusának eddig mért legalacsonyabb támogatottsági aránya.

A -18 százalékpontos nettó megítélés nemcsak Trump mostani ciklusában ér fel mélyponttal, hanem a teljes elnöki pályafutásának második legrosszabb eredménye. Csak a 2017 novemberében mért -21 pontos érték előzi ezt meg.

NEW Economist/YouGov Sep 12-15: Donald Trump job approval39% of Americans approve of how Trump is handling his job as president—a low for his second term57% disapprove—a second-term highNet approval of -18, a second-term low and near his first-term low(Link in reply) pic.twitter.com/Ksuf7wZxDN https://t.co/Ksuf7wZxDN — YouGov America (@YouGovAmerica) September 16, 2025

Ami a 2024-ben jobbra elmozduló, a republikánus zászlóvivő győzelméhez hozzájáruló választói csoportokat illeti, mindössze a függetlenek harmada elégedett Trump elnöki teljesítményével, illetve a latinók csupán 31%, valamint a 18 és 29 év közötti fiatalok 28%-ára igaz ugyanez. Ehhez képest a Pew Research Center adatai alapján tavaly még Trumpra voksolt minden második pártfüggetlen, a spanyolajkúak csaknem fele, illetve tíz fiatalból négy.

Különösen szembetűnő a Trump gazdasági intézkedéseiről alkotott kép folyamatos romlása.

Miközben a bevándorláspolitikájának értékelése hasonlít az első ciklusa alattihoz, a bűnözés (-7), a munkahelyek és a gazdaság (-22), valamint az infláció kezelésével (-34) kapcsolatos nettó mutatói

szeptember közepére mind rekordalacsonyra süllyedtek a második elnöki ciklusát nézve.

Emellett az amerikaiak kicsivel több mint harmada, 34%-a véli úgy, hogy Trump egészségi állapota és életkora súlyosan korlátozza a képességét, hogy ellássa az elnöki feladatait – ez a legmagasabb arány a 2024-es novemberi választás óta. Ugyanakkor ez a szintű aggodalom még mindig jóval alacsonyabb, mint amit Joe Biden esetében mértek egy évvel ezelőtt, amikor az amerikaiak 60%-a gondolta ugyanezt.

NEW Economist/YouGov Sep 12-15: Donald Trump34% of Americans say Trump's health and age are severely limiting his ability to do the job, a new high since Trump's election win in November 202426% say they're having no effect at all, a low since the election(Link in reply) pic.twitter.com/zZlybeAa6m https://t.co/zZlybeAa6m — YouGov America (@YouGovAmerica) September 16, 2025

A személyes és vezetői tulajdonságok tekintetében is negatív tendencia figyelhető meg.

Míg a januári beiktatásakor az amerikaiak 64%-a tartotta erős vezetőnek Trumpot, ma már csak 50%-uk vélekedik így.

A megkérdezettek 52%-a szerint nem rendelkezik elnökhöz méltó temperamentummal, 53%-uk bizonytalan nemzetközi válsághelyzetekben mutatott bölcsességében, és 57%-uk nem tartja őszintének vagy megbízhatónak.

A YouGov/Economist kutatását szeptember 12. és 15. között végezték 1567 amerikai felnőtt megkérdezésével. A hibahatár becsült értéke a teljes mintára vetítve ±3,5 százalékpont.

Címlapkép forrása: MTI