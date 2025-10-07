  • Megjelenítés
Születésnapos Vlagyimir Putyin - Túl nagy meglepetés nem lesz, hogy melyik vezető köszöntötte fel először
Kim Dzsongun észak-koreai vezető születésnapi jókívánságaiban örök barátságot és szövetséget ígért Vlagyimir Putyin orosz elnöknek - közölte a Taszsz.

A Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) jelentése szerint Kim Dzsongun biztosította Putyint, hogy a két ország közötti szövetségi kapcsolatok a jövőben is változatlanul folytatódnak, köszönhetően a vezetők közötti "baráti és elvtársi kötelékeknek."

Az észak-koreai vezető kiemelte, hogy ez a kapcsolat jelentősen hozzájárul majd a kétoldalú viszonyok átfogó fejlődéséhez és egy "igazságos, többpólusú világrend kialakításához."

Kim megerősítette, hogy Észak-Korea teljes mértékben

támogatja az orosz nép igazságos küzdelmét a nemzeti szuverenitás, területi integritás és biztonsági érdekek védelméért,

és hű marad a két ország közötti államközi szerződés végrehajtásához, amit "testvéri kötelességnek" nevezett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a mai napon ünnepli 73. születésnapját, a Kreml közleménye szerint több állam vezetője is jelezte, hogy telefonon szeretnék felköszönteni.

