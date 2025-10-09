  • Megjelenítés
Hogy lesz ebből valaha béketárgyalás? Rendkívül pesszimistán nyilatkozott a Kreml:
Hogy lesz ebből valaha béketárgyalás? Rendkívül pesszimistán nyilatkozott a Kreml: "lelassult a párbeszéd, megakadt a folyamat"

Jelentősen lelassult a párbeszéd Oroszország és az Egyesült Államok között, valamint az orosz-ukrán tárgyalások is megrekedtek - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz állami TASzSz hírügynökség jelentése szerint.

Valóban, az isztambuli tárgyalásokat követő párbeszéd jelentősen lelassult

- nyilatkozta Peszkov újságíróknak az orosz-amerikai kapcsolatok állapotáról.

Az orosz-ukrán háború kapcsán Kijevre hárította a felelősséget, elmondása szerint Ukrajna visszajelzésének hiányában

a folyamat teljesen megakadt

- sajnálkozott a Kreml szóvivője.

