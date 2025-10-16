Lehullt a lepel: tömegével csatlakoztak az oroszokhoz harcolni egy semleges ország zsoldosai

Az ukránok eddig legalább 1076 kubai állampolgárról szereztek tudomást, akik Oroszország oldalán harcolnak Ukrajna ellen. A HUR beszámolója azt is elmondta, hogy eddig 96 olyan fegyveresről van tudomásuk a karibi országból, akik elestek vagy eltűntek a harcok közben. A számok nem teljesen meglepőek, mivel korábban az Egyesült Államok küldött egy olyan táviratot, amelyben arról írnak, hogy

nagyjából 1000 és 5000 fő között lehet a kubaiak létszáma a frontvonalnál.

Az ukrán katonai hírszerzés jelentése ezt a számot alátámasztja, valamint további részleteket árulnak el arról, hogy Moszkva hogyan toborozza a külföldi fegyvereseket. A megszerzett információk szerint mindössze kéthetes kiképzésben részesülnek a harcosok mielőtt a frontvonalra helyezik őket.

Katonai egyenruhát kapnak, és fizikai és tűzoltói kiképzésen, taktikai orvosi kiképzésen és drónkiképzésen vesznek részt. Túlnyomó többségük lövész- és rohamosztagos csapatok feladatait látja el gyalogság, motorizált gyalogság vagy rohamszázadok részeként

– közölték.

A kubai külügyminisztérium tagadja, hogy a karibi ország állampolgárait küldték volna a háborúba. Azt viszont nem tagadta, hogy lehetnek olyanok, akik ténylegesen fegyvert ragadtak, ám kiemelte, hogy szerinte Oroszország számos kubait megtévesztett. Sokakat például azzal szólítanak meg, hogy jövedelmező építési munkát ajánlanak nekik, de végül nem ez valósul meg. Közvetítők segítségével az eurázsiai hatalomba érkeznek, akik lényegében mindent intéznek számukra. Ekkor orosz nyelven írt szerződéseket tesznek eléjük, amit aláírnak, ezzel lényegében csatlakoznak a hadsereghez. Kiemelték, hogy ezt a megtévesztő eljárást más nemzetek munkára jelentkező állampolgáraival is eljátszották már korábban.

