  • Megjelenítés
Budapesti békecsúcs elhalasztva - Hogy reagált a magyar tőzsde?
Üzlet

Budapesti békecsúcs elhalasztva - Hogy reagált a magyar tőzsde?

Portfolio
Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, kedden mérsékelten emelkedtek a vezető amerikai és európai részvényindexek, és a nyitást követően az európai börzéken szerdán is felfelé van az irány. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi feszültséggel, az ukrajnai béketárgyalással kapcsolatos hírekre és a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek.
Megosztás

Erős számokat közölt az UniCredit, de esik az árfolyam

Az UniCredit megerősítette az idei, 10,5 milliárd eurós profitcélját, miután a harmadik negyedévben 2,6 milliárd eurós nettó nyereségével felülmúlta az elemzői várakozásokat erős kereskedési eredményének köszönhetően. A kedvező eredmények ellenére az olasz tőzsdén 2,4%-os esést mutat a bank részvényárfolyama, alulteljesítve ezzel a 0,9%-kal csökkenő Intesa Sanpaolo részvényárfolyamát is. Andrea Orcel vezérigazgató közölte: jelenleg nem dolgozik a bank M&A-tranzakción, és úgy tűni, egyre inkább a kisebbségi részesedések kiépítésében hisz.

Tovább a cikkhez
Erős számokat közölt az UniCredit, de esik az árfolyam
Megosztás

Kis mínusz Európában

A német DAX 0,2, a francia CAC 0,6 százalék mínuszban indította a napot. A német piacon az IT és az autógyártó részvények szerepeknek gyengén.

Megosztás

Rába rakéta

Masszív átárazódást láthatunk a Rábánál, mióta kiderült, hogy a 4iG lesz az új nagytulajdonos, száguld az árfolyam, ma újabb 10 százalékot emelkedett, amivel az elmúlt 3 napban másfélszeresére nőtt az árfolyam.

Megosztás

Kis mozgások

Egyelőre mérsékeltek az elmozdulások szerda reggel a magyar tőzsdén, a nyitás után a Richter és a Magyar Telekom emelkedik, az OTP és a Mol esik. A BUX index 0,2 százalékot emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A brit gazdaság legnagyobb kiberkatasztrófája bénította le a Jaguar Land Rovert, a kár tetemes

Az augusztusi kibertámadás, amely a Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rovert érte, 1,9 milliárd fontnyi, azaz közel 850 milliárd forintnyi kárt okozott a brit gazdaságnak, és több mint 5000 szervezetet érintett, derül ki a független Cyber Monitoring Centre (CMC) szerdán közzétett jelentéséből.

Tovább a cikkhez
A brit gazdaság legnagyobb kiberkatasztrófája bénította le a Jaguar Land Rovert, a kár tetemes
Megosztás

Magas profit és nagyvonalú osztalékprogram a UniCreditnél

A UniCredit a vártnál jobb harmadik negyedéves eredményeket ért el, az olasz bank 2,63 milliárd eurós nettó nyereséget jelentett, ami 4,8 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest, és felülmúlta a 2,39 milliárdos elemzői várakozást. A javulást főként a stratégiai befektetésekből származó magasabb osztalékok, az alacsonyabb költségek és a vártnál kisebb céltartalékok segítették.

A bevétel 0,3 százalékkal nőtt, mivel a hitelezésből származó csökkenő jövedelmet ellensúlyozta a magasabb díjbevétel, kereskedési eredmény és osztalékhozam. A problémás hitelekre képzett új céltartalék mindössze 113 millió euró volt.

A bank megerősítette egész éves előrejelzését, a profit 10,5 milliárd euró lehet, a bankcsoport legalább 9,5 milliárd eurót kíván visszajuttatni a részvényeseknek osztalék és részvény-visszavásárlás formájában. Az igazgatóság jóváhagyta a 2,2 milliárd eurós időközi osztalékot, amelyet november 26-án fizetnek ki.

Megosztás

A prémium italok húzzák a Coca-Cola növekedését

A Coca-Cola a vártnál jobb negyedéves eredményeket tett közzé, ugyanakkor a vállalat szerint az italok iránti kereslet továbbra is gyenge, bár javuló tendenciát mutat. A részvények 4 százalékkal emelkedtek a gyorsjelentésre. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
A prémium italok húzzák a Coca-Cola növekedését
Megosztás

Netflix: vártnál gyengébb profit és bevétel, esésben a részvény

A Netflix a vártnál gyengébb negyedéves számokat közölt, ami után a részvény árfolyama közel 6 százalékot esett a piaczárás utáni kereskedésben. A bevétel és a profit nem érte el az elemzői konszenzust, de a vállalat a következő negyedévre és a teljes évre óvatosan optimista előrejelzést adott. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Netflix: vártnál gyengébb profit és bevétel, esésben a részvény
Megosztás

Kis elmozdulások a vezető tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,12 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,27 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,28 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalékot emelkedhet, a CAC 0,23 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,38 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,21 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,14 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A KSH a munkanélküliség friss adatait publikálja ma reggel, míg az NGM délelőtt az államháztartás szeptemberi részletes adatait teszi közzé. Vélhetően egyik adat sem vált majd ki érdemi piaci hatást, bár a költségvetés helyzetét kiemelten figyelik a befektetők. Az előzetes adat viszont már ismert, most csak annak részleteit közli a kormány.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,3 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,9 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 924,74 0,5% 1,4% 1,3% 10,3% 9,3% 66,3%
S&P 500 6 735,35 0,0% 1,4% 1,1% 14,5% 15,1% 96,0%
Nasdaq 25 127,13 -0,1% 2,2% 2,0% 19,6% 23,4% 115,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 316,06 0,3% 5,3% 9,5% 23,6% 26,6% 108,6%
Hang Seng 26 027,55 0,7% 2,3% -1,9% 29,7% 27,1% 5,1%
CSI 300 4 607,87 1,5% 1,5% 2,4% 17,1% 17,1% -3,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 330,03 0,3% 0,4% 2,9% 22,2% 25,0% 93,7%
CAC 8 258,86 0,6% 4,3% 5,2% 11,9% 9,6% 70,1%
FTSE 9 426,99 0,2% -0,3% 2,3% 15,3% 13,3% 63,2%
FTSE MIB 42 648,28 0,6% 1,4% 0,8% 24,8% 22,0% 123,5%
IBEX 15 767,1 -0,4% 1,2% 3,3% 36,0% 33,2% 131,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 103 424,1 -0,4% 1,0% 3,3% 30,4% 39,8% 206,9%
ATX 4 626,24 0,3% -1,5% -0,1% 26,3% 28,5% 112,7%
PX 2 340,83 -0,1% -1,8% 2,0% 33,0% 43,8% 172,9%
Magyar blue chipek              
OTP 30 820 0,6% 2,2% 4,8% 42,1% 64,1% 207,0%
Mol 2 738 -1,2% -0,3% -1,2% 0,3% 3,1% 68,1%
Richter 10 310 -0,4% -0,7% 5,3% -0,9% -5,0% 51,4%
Magyar Telekom 1 760 -0,7% -2,4% -4,8% 38,1% 62,4% 400,7%
Nyersanyagok              
WTI 58,66 0,5% -1,8% -6,9% -19,0% -17,6% 47,3%
Brent 61,35 0,5% -1,8% -8,0% -17,9% -16,8% 46,7%
Arany 4 142,53 -4,7% 0,0% 12,8% 57,8% 52,3% 115,4%
Devizák              
EURHUF 389,5 0,2% -0,8% -0,3% -5,3% -3,1% 7,3%
USDHUF 335,6457 0,6% -0,9% 1,0% -15,5% -9,5% 9,8%
GBPHUF 448,5649 0,2% -0,2% 0,2% -9,9% -6,9% 11,1%
EURUSD 1,1605 -0,4% 0,1% -1,3% 12,1% 7,1% -2,3%
USDJPY 150,5950 0,0% -0,8% 1,8% -4,2% 0,2% 44,2%
GBPUSD 1,3374 -0,3% 0,6% -0,8% 6,8% 2,9% 1,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 108 372 -2,0% -4,2% -6,3% 14,8% 60,9% 746,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,94 -0,7% -1,6% -4,1% -13,9% -5,9% 383,0%
10 éves német állampapírhozam 2,51 -1,3% -2,1% -7,1% 6,3% 10,3% -528,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,86 0,1% 0,4% -1,2% 3,6% 0,9% 188,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Csúcsközelben az euró és jön az EKB kamatdöntése - mi lesz ebből?

Mi marad a kripto- és MI-lufik kidurranása után?

Új jövőt áraz a kötvénypiac - Mutatjuk, hogyan kereshetsz rajta pénzt

Címlapkép forrása: Maria Korneeva

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
jaguar
Üzlet
A brit gazdaság legnagyobb kiberkatasztrófája bénította le a Jaguar Land Rovert, a kár tetemes
Pénzcentrum
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility