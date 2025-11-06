  • Megjelenítés
Másfél éves mélypont után: van még erő a forintban?

Tavaly május óta nem látott szintre erősödött a forint szerdán, így ismét fel kell tennünk a kérdést, lehet-e még szufla a magyar devizában. Egyelőre úgy tűnik, hogy a magas kamaton kívül semmi nem érdekli a befektetőket, vagyis kedvező nemzetközi környezetben akár még tovább is erősödhet a forint.
Csütörtök reggel 386,86 körül jár a forint az euróval szemben, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent tegnap estéhez képest. Szerda délután 386,37-nél új másfél éves csúcsot döntött a magyar deviza, vagyis a jelek szerint a dollár utóbbi hetekben látott erősödése sem különösebben aggasztja a befektetőket. Most egyre inkább úgy tűnik, hogy a nemzetközi összevetésben is kifejezetten magas, 6,5%-os magyar alapkamat mellett más tényezők nem nagyon érdeklik a piacot, a jelentős kamatkülönbözet támogatása húzza egyre újabb csúcsokra a forintot. Ha a következő napokban is fennmarad az alapvetően nyugodt nemzetközi környezet, akkor

a további erősödés sem zárható ki,

hiszen a jegybank egyelőre elkötelezett a türelmes és óvatos monetáris politikai döntések mellett, az elemzők az év végéig nem várnak kamatcsökkentést.

A nemzetközi piacon az utóbbi hetekben láthatóan megfordult a dollár korábbi gyengülő trendje, az amerikai deviza egészen 1,15 környékére erősödött visszaaz októberben látott 1,17 feletti szintről az euróval szemben. Ez általában rosszul szokta érinteni a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközöket, így a forintot is, most azonban úgy tűnik, hogy a kamatkülönbözet még ezt is elhalványítja a befektetők szemében. Amennyiben további érezhető dollárerősödést látnánk, akkor persze azt már megérezhetné a forint is, jöhetne egy kis korrekció az árfolyamban.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot azt követően, hogy szerdán a lengyel jegybank 25 bázisponttal 4,25%-ra csökkentette az irányadó kamatot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

