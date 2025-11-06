Ukrán parancsnok vallomása: rendkívüli helyzet alakult ki az erődvárosnál

Danilo Borisenko, a Rubizs dandár légvédelmi rakéta- és tüzérségi osztályának hírszerzési vezetője szerint a pokrovszki helyzet rendkívül összetett. A fő nehézséget az jelenti, hogy számos különböző egység vesz részt a műveletekben, köztük az Ukrán Fegyveres Erők, a Nemzeti Gárda, a katonai rendészet és különleges erők alakulatai.
Nagyon fontos és nagy felelősség összehangolni minden parancsnok és egység tevékenységét a csapásmérő és felderítő műveletek végrehajtásához, az orosz egységek blokkolásához, a Pokrovszk városán belüli előrenyomuláshoz, valamint logisztikájuk és képességeik elvágásához. Emellett fel kell deríteni pilótáik felszállási pontjait is
- magyarázta az ukrán katonai vezető.
Jelenleg heves harcok zajlanak Pokrovszkért. Korábban arról számoltak be, hogy az ukrán rohamcsapatok megtisztítottak egy fontos orosz épületet a városban. November 5-én az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara cáfolta az orosz források által hangoztatott pokrovszki bekerítést. Az ukrán védelmi erők továbbra is tartják védelmi állásaikat a Pokrovszk-Mirnohrad agglomerációban.
Címlapkép forrása: Marharyta Fal/Frontliner/Getty Images
Felére esett vissza a lakásdrágulás üteme októberben
A következő fordulat jövőre várható az árakban.
Első ránézésre kedvező adat jött Európa legnagyobb gazdaságából, mégsem felhőtlen az öröm
Életjeleket mutat a német ipar.
Csalódást keltett a Commerzbank, de közölt egy jó hírt is
Jelentett a német bankcsoport.
Szép csendben megszerezte a Revolut a magyar engedélyt: jöhet a fióktelep!
Belföldi bankszámlaszámot kaphatnak a hazai ügyfelek.
Trump nagy üzletek sorával üti ki az orosz gázellátást, hamarosan megtudhatjuk, mi várhat Magyarországra
Küszöbön lehet a nagy leválás, de még kérdés, hogy mit tartogat hazánknak az amerikai csúcstalálkozó.
Elárulta az Nvidia vezére, melyik ország fogja megveri az USA-t az AI-versenyben
Olcsó energiával és lazább szabályozással.
Megdöbbentő számok: rengeteg embert küldenek el a szomszédban
20 év alatt a dolgozók 85 százalékát küldte el a cég.
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!