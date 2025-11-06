  • Megjelenítés
Ukrán parancsnok vallomása: rendkívüli helyzet alakult ki az erődvárosnál
Nehéz helyzet alakult ki a pokrovszki fronton, ahol több mint 90 összecsapás zajlott az elmúlt nap során, és a különböző ukrán egységek munkájának összehangolása jelenti a legnagyobb kihívást - számolt be a RBK.

Danilo Borisenko, a Rubizs dandár légvédelmi rakéta- és tüzérségi osztályának hírszerzési vezetője szerint a pokrovszki helyzet rendkívül összetett. A fő nehézséget az jelenti, hogy számos különböző egység vesz részt a műveletekben, köztük az Ukrán Fegyveres Erők, a Nemzeti Gárda, a katonai rendészet és különleges erők alakulatai.

Nagyon fontos és nagy felelősség összehangolni minden parancsnok és egység tevékenységét a csapásmérő és felderítő műveletek végrehajtásához, az orosz egységek blokkolásához, a Pokrovszk városán belüli előrenyomuláshoz, valamint logisztikájuk és képességeik elvágásához. Emellett fel kell deríteni pilótáik felszállási pontjait is

- magyarázta az ukrán katonai vezető.

Jelenleg heves harcok zajlanak Pokrovszkért. Korábban arról számoltak be, hogy az ukrán rohamcsapatok megtisztítottak egy fontos orosz épületet a városban. November 5-én az Ukrán Fegyveres Erők vezérkara cáfolta az orosz források által hangoztatott pokrovszki bekerítést. Az ukrán védelmi erők továbbra is tartják védelmi állásaikat a Pokrovszk-Mirnohrad agglomerációban.

