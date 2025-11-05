Hírszerzési jelentés: történelmi csúcstalálkozót tarthat Trump, de nem Putyinnal

A dél-koreai hírszerzés szerint az észak-koreai titkosszolgálatok már el is kezdték gyűjteni az információkat azokról az amerikai tisztviselőkről, akik a háttérben részt vesznek az Észak-Koreával kapcsolatos diplomáciában.

A hírszerzési információkat ismerő egyik dél-koreai honatya szerint az észak-koreai külügyminiszter, Cshö Szonhi is fontolóra vette, hogy megszakítsa októberi oroszországi találkozóját, miután Trump kifejezte hajlandóságát egy Kimmel való találkozóra.

Egy másik dél-koreai parlamenti képviselő a hírszerzési beszámoló ismeretében azt mondta,

hírszerzésük úgy látja, hogy nagyon valószínű egy Észak-Korea és Egyesült Államok közötti csúcstalálkozó megvalósulása.

Kim Dzsongun maga is nyitva hagyta egy találkozó lehetőségét Trumppal, bár előfeltételként azt szabta, hogy Washington és Szöul mondjanak le Észak-Korea atommentesítéséről.

Címlapkép forrása: 2019 Handout via Getty Images